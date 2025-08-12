কলকাতা, 12 অগস্ট: চারপাশে আগমনীর সুর ৷ আর কিছুদিন পরই আসছে শারদোৎসব। 2015 সালে কলকাতা দেখেছিল বিশ্বের সব থেকে বড় দুর্গা। হৈ চৈ ফেলেছিল দর্শক মনে। জনতার ঢল নেমেছিল দক্ষিণ কলকাতার সেই মণ্ডপে। এবার কুমোরটুলিতে তৈরি মাটির সবথেকে ছোট্ট দুর্গা পাড়ি দেবে দুবাই। কুমোরটুলি থেকে 400টি প্রতিমা ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে সারা বিশ্বে ৷
দুবাই যাচ্ছে 18 ইঞ্চিরও কম উচ্চতার একটি দুর্গা মূর্তি। সাধারণত, বিদেশ পাড়ি দেওয়া দুর্গা মূর্তি সচরাচর ফাইবারের তৈরি হয়। আকার বেশ বড়ও হয়ে থাকে। 7-8 কিংবা 9 ফুট পর্যন্ত। সেগুলি কাঠের বাক্সে প্যাকিং করে ভিন দেশে পাঠানো হয় ৷ বেশকিছু মূর্তি যায় জাহাজে ৷ আর কিছু যায় বিমানে। ইতিমধ্যেই এবার বহু দেশে দুর্গা মূর্তি চলে গিয়েছে। এবার দুবাই পাড়ি দিচ্ছে ফাইবারের নয়, মাটির তৈরি দুর্গা মূর্তি। দুবাই ও সারজায় থাকা প্রবাসী বাঙালিদের ক্লাব ইমেরিটেস বেঙ্গলি ক্লাব অফ ইন্ডিয়া (ইবিসিআই)।
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, "নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা এই দুর্গাপুজো করে থাকি ৷ কাজ বা নানা সূত্রে বিদেশে থাকলেও উৎসব পালনে কোনও খামতি রাখি না ৷ মাটির প্রতিমার আরাধনা করাই প্রথা ৷"
'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'-
বাংলার দুর্গাপুজো বিশ্বের কাছে নজির। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা তাঁদের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে এই উৎসব পালন করেন। সঙ্গে থাকে ধর্মাচার পালন। তবে বাংলায় ঠিক যেভাবে পুজো থেকে শুরু করে ধর্মাচার পালন করা যায় ভিন দেশে সেই সুযোগের অনেকটাই খামতি থাকে বলে জানান প্রবাসী বাঙালিদের একটা বড় অংশ ৷ কিন্তু কথায় রয়েছে, 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'। দুবাইয়ের এই ক্লাবের সদস্যরা ঠিক করেন তাঁরা বাংলার মতো করেই দুর্গাপুজো করবেন ৷ নিয়মে মেনে, উপাচার পালন করে ৷
গোড়ার কথা
ক্লাবের তরফে ঠিক করা হয় এমন মূর্তি তৈরি করা হবে যা পুজো শেষে বিসর্জন করা যাবে। কিন্তু বড় মাটির মূর্তি আনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তার খরচও বিপুল। মূর্তি ছোট হলে সুটকেসেই নিয়ে আসা যাবে। সেই অনুসারে কুমোরটুলি বঙ্কিম পালের কাছে বিদেশের বাঙালি ক্লাবের বরাত আসে।দেবব্রত মাইতি এই ঠাকুর ও পুজোর সাজ পাঠানোর বরাত পেয়েছেন। তিনি বলেন, "এই ক্লাবের সমস্ত পুজোর সাজ আমি দিয়ে থাকি। এবার ঠাকুরও পাঠাচ্ছি। ওঁরা একটি পাঁচতারা হোটেল ভাড়া করে পুজোটা করবেন। আমাদের এখানকার পঞ্জিকা মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হবে ৷ মায়ের মূর্তি অন্য কোনও কিছু দিয়ে নয়, মাটির তৈরি। সেই মূর্তি পুজোর পর বিসর্জন হবে আরব সাগরে। সেই মতোই আমি শিল্পী বঙ্কিম পালের উপর মূর্তি গড়ার ভার দিয়েছি।"
ছোট্ট মূর্তির 'বড়' কারিগর -
আকারে ছোট মূর্তি তৈরির ব্যাপারে বঙ্কিম পাল সিদ্ধহস্ত ৷ পাঁচটি প্রজন্ম ধরে তাঁদের পরিবার আকারে ছোট মূর্তি তৈরির কাজ করছে ৷ তাঁর কথায়, "আমরা আদতে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। সেখানকার মাটির পুতুলের কথা সকলের জানা। আমার পরিবারের সদস্যরা অনেকেই বড় মূর্তি বানালেও আমি সেই শিকড় ধরে রেখেছি। ছোট্ট মূর্তি গড়ি। প্রতি বছর কমবেশি 30-35টি দুর্গা মূর্তির বরাত পাই। এবার অন্তত 30টি দুর্গা প্রতিমা বানাচ্ছি।"
দুর্গা মূর্তির বিশেষত্ব-
এই মূর্তি বানানো নিয়ে শিল্পী বলছেন, "এক একটা মূর্তি তৈরিতে 5-7 দিন সময় লাগে। মাটি কেটে তৈরি করা থেকে রঙ করে একদম তৈরি করা পর্যন্ত ৷ অনেক বছর ধরেই বিদেশে মূর্তি পাঠিয়ে থাকি। তবে এই বছর যাচ্ছে দুবাই। উচ্চতা মাত্র দেড় ফুট ৷ মা দুর্গার সঙ্গে থাকা সন্তানদের উচ্চতাও মেরে কেটে 1 ফুট (12 ইঞ্চি)-র একটু বেশি । এর আগে 3-4 ফুটের মূর্তি পাঠিয়েছি। সেক্ষেত্রে পাঠানোর খরচ অনেক। তাছাড়া ওই ধরনের মূর্তি পাঠাতে বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়েও যেতে হয়। প্যাকিংয়ের খরচও বিরাট। জীবাণুমুক্ত করা এবং ছাড়পত্র পাওয়াও বেশ জটিল ধাপ আছে। মূর্তির দামের তুলনায় নিয়ে যাওয়ার খরচ অনেক বেশি হয়। তবে এই মূর্তি এতটাই ছোট যে সুটকেসে করেই নিয়ে যাওয়া যায়। অতিরিক্ত খরচও না, কোনও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। এই মূর্তি বানাতে সময় লেগেছে 4-5 দিন। দাম পড়ছে 10 হাজার টাকা।"