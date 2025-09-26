ETV Bharat / state

স্বপ্নাদেশে গুপ্তধন পেয়ে পুজো শুরু, সাড়ে চারশো বছর ধরে চলে আসছে হালদার বাড়ির দেবী আরাধনা

সাড়ে চারশো বছরের পুরনো চুঁচুড়ার হালদার বাড়ির দুর্গাপুজোর পরতে পরতে ইতিহাস ৷ স্বপ্নাদেশে দেবী এসে গুপ্তধন দিয়ে বলেছিলেন তাঁর আরাধনা করতে ৷

DURGA PUJA 2025
450 বছর আগে এই পুজো শুরু হয় (ইটিভি ভারত)
চুঁচুড়া, 26 সেপ্টেম্বর: গুপ্তধনের কত না গল্পকাহিনী রয়েছে ৷ সেই গুপ্তধনের কথা অনেকেই শুনতে ভালোবাসেন। এমনই এক বনেদি বাড়িতে আমরা আজ আপনাদের নিয়ে যাব। প্রায় 450 বছর আগে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ। ওই ব্রাহ্মণ সেই গুপ্তধন চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার হালদার পরিবারকে দিয়ে দেয় ৷ গুপ্তধন পেয়ে মা দুর্গার ও নারায়ণ শিলার পুজো শুরু করেন মাধব হালদার।

ঠিক কতবছর আগে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল তা জানা না-গেলেও হালদারদের বর্তমান প্রজন্মের অনুমান, অন্তত 450 বছর আগে এই পুজো শুরু হয়। হালদার পরিবারের বর্তমান বংশধর দেবজ্যোতি হালদার বলেন, "450 বছর আগে এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। আমরা পূর্বপুরুষের থেকে জানতে পারি, একসময় চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলার দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে শ্মশান ছিল। সেখানেই পর্ণ কুটিরে বসবাস করতেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ৷ নদীপথে যাওয়ার সময় অনেকেই আসতেন ব্রাহ্মণের কুটিরে আশ্রয় নিতে। একদিন ঝড়-বৃষ্টির রাতে এক বৃহন্নলা এসে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকে কুটিরে আশ্রয় দিয়ে বাইরে শুয়ে পড়েন ব্রাহ্মণ। রাতে তিনি স্বপ্নাদেশ পান ৷ স্বপ্নে মা দুর্গা ব্রাহ্মণের দরিদ্র অবস্থা দেখে গুপ্তধনের সন্ধান দেন ও দেবী পুজো করার আদেশ দেন ৷"

স্বপ্নাদেশে গুপ্তধন পেয়ে পুজো শুরু (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "এদিকে সকালে উঠে ব্রাহ্মণ দেখেন কুটিরে সেই বৃহন্নলা আর নেই। এরপরই স্বপ্নাদেশ মতো কুটিরের মাটির তলা থেকে মোহর ভর্তি কলস পান ব্রাহ্মণ ৷ সেই ব্রাহ্মণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি ৷ তবে জানা যায়, ওই গুপ্তধনের কলস তিনি এলাকার মাধব হালদারকে দিয়ে বলেন, দেবীকে পুজো করতে ৷ কারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় দেবীর পুজো করা ৷ এরপরই দুর্গা দালান-সহ এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করে হালদাররা ৷ ধুমধাম করে শুরু হয় দেবী দুর্গা ও (বাসুদেব) নারায়ণের আরাধনা। তাঁরাই পৌরহিত্য করতেন পুজোর ৷"

DURGA PUJA 2025
হালদার বাড়ির দুর্গাপুজোর পরতে পরতে ইতিহাস (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "যদিও সেই অট্টালিকা আর নেই। মন্দির সংস্কার করে বর্তমানে পুজো হচ্ছে । প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত আমাদের পুজো হয়। পুজোর ক'দিন আমরা নিরামিষ খাই। আমাদের কালিকাপুরাণ মতে পুজো হয়। বৈষ্ণব মতে পুজো হওয়ায় পশু বলির প্রথা নেই। ছাঁচি কুমড়ো বলি হয়। দশমীতে দধিকর্মার পর আমরা আর কেউ খাই না ৷ প্রতিমার নিরঞ্জনের পর মাছ, ভাত খাওয়ার নিয়ম এ বাড়িতে ৷ আমাদের নিজস্ব গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয় মা দুর্গাকে।

DURGA PUJA 2025
হালদার বাড়ির প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর (ইটিভি ভারত)

হালদার পরিবারের গৃহবধূ সোমা হালদার বলেন, "পুজোর দিনগুলিতে দশ রকম পদের রান্না করে ভোগ দেওয়া হয় মাকে । বাইরের মিষ্টি বাড়িতে আসে না ৷ নারকেল নাড়ু-সহ বিভিন্ন মিষ্টি তৈরি করি আমরা। অন্ন ভোগের মধ্যে থাকে ভাত, পোলাও, পাঁচ রকমের ভাজা, ছাঁচি কুমড়ো ও বড়ি দিয়ে বিশেষ শুক্তো ৷ নবমীতে কয়েতবেল দেওয়া হয় মাকে। এদিন বড়ি ও তেঁতুলের টকও মা দুর্গাকে নিবেদন করা হয়। এই 9 দিন ওড়িশা থেকে রান্নার ঠাকুর আসেন ৷ এভাবেই আমাদের পুজো চলে আসছে ৷"

DURGA PUJA 2025
450 বছরের পুরনো হালদারদের পুজো (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, আজ চতুর্থী ৷ পুজোর বাকি আর মাত্র 2 দিন ৷ তারপরই আপামর বাঙালি মাতবে তার শ্রেষ্ঠ উৎসবে ৷ যদিও বঙ্গের আকাশে মেঘের ঘনঘটা থাকলেও পুজো বাঙালির কাছে এক অন্য আবেগ ৷ আনন্দ বাধ সাধবে না আট থেকে আশির ৷

BONEDI BARIR PUJATRADITIONAL DURGA PUJAস্বপ্নাদেশে গুপ্তধন খোঁজ মা দুর্গারহালদার পরিবারের দুর্গাপুজোDURGA PUJA 2025

