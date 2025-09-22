সর্বমঙ্গলা মন্দিরে হল ঘট স্থাপন, রাঢ়বঙ্গে দুর্গাপুজোর সূচনা

সর্বমঙ্গলা মন্দিরে হল ঘট স্থাপন, রাঢ়বঙ্গে দুর্গাপুজোর সূচনা
প্রায় 300 বছর আগে 1702 সালে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে নিয়ম মেনে প্রতিপদ তিথিতে দুর্গোৎসবের শুভসূচনা হয়।
Published : September 22, 2025 at 4:51 PM IST
বর্ধমান, 22 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার পরেরদিন অর্থাৎ প্রতিপদে ঘট স্থাপন হয় বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। আর এই ঘট আনার সঙ্গেই পূর্ব বর্ধমান জেলা-সহ রাঢ়বঙ্গে সূচনা হয় দুর্গোৎসবেরও। সোমবার সকালে বর্ধমান সর্বমঙ্গলা মন্দির থেকে শোভাযাত্রা সহকারে ঘোড়ার গাড়িতে করে বর্ধমান মহারাজার খনন করা কৃষ্ণসায়র বা শ্যামসায়রের ঘাট থেকে জল ভরে ঘট আনা হয় মন্দিরে। যা দেখতে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছিলেন।
এদিন ভোর হতেই সাজোসাজো রব ছিল সর্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরে। আনা হয় সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি। সেই ঘোড়ার গাড়িতে রূপোর ঘট চাপিয়ে পুরোহিত-সহ অন্যান্যরা রওনা দেন বর্ধমান মহারাজার খনন করা শ্যামসায়রের ঘাটে। রাস্তার দু-পাশে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করেন সেই শোভাযাত্রা দেখার জন্য। ঢাক-সহ বিভিন্ন বাজনা সহকারে শোভাযাত্রায় সামিল হয় কয়েক হাজার মানুষ। শ্যামসায়রের ঘাট থেকে জল তোলার পরে বড়ো রূপোর ছাতা দিয়ে ঘট রথে চাপিয়ে মন্দিরে আনা হয় ৷ ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় শঙ্খধ্বনি ও মহিলাদের উলুধ্বনি। শোভাযাত্রায় অংশ নেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক খোকন দাস, বিডিএ-এর চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার-সহ অন্যান্যরা।
উল্লেখ্য, 1702 সালে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বর্ধমানের বাহির সর্বমঙ্গলা এলাকায় তখন বেশিরভাগ জলাজমি ছিল, ছিল ধানক্ষেত। এলাকায় অনেক পুকুরও ছিল। ওই সব পুকুরে মাছ, গুগলি, কাঁকড়া ধরা হতো। এইভাবেই একদিন মাছ ধরতে গিয়ে একজনের জালে একটা পাথর উঠে আসে। সেই পাথরের উপরেই চলতে থাকে গুগলি, শামুক থেঁতো করার কাজ।
এদিকে গুগলি, শামুকের সঙ্গে ওই শিলাকেও আগুনে পোড়ানো হতে থাকে ৷ কিন্তু আগুনে ওই শিলার কোনও ক্ষতি হয়নি। এদিকে ওই দিন রাতেই বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেনকে স্বপ্নে দেখা দেন মা সর্বমঙ্গলা । রাজা জানতে পারেন রাজবাড়ির পাশে যে চুনের ভাটা আছে সেখানে শিলারূপে তিনি পড়ে আছেন। রাজা ওই মূর্তি উদ্ধার করতে গেলে জানতে পারেন তিন জন ব্রাহ্মণ পুজো করার জন্য ওই শিলামূর্তি নিয়ে গিয়েছেন।
রাজা তাদের ঘটনার কথা জানিয়ে মূর্তি নিতে গেলে তারা দিতে অস্বীকার করেন। পরে রাজার প্রস্তাবে ব্রাহ্মণরা রাজি হলে প্রায় তিনশো বছর আগে এই মন্দির নির্মাণ করে পুজো শুরু করেন রাজা। জেলাশাসক আয়েশা রানি এ এই পুজো সম্পর্কে বলেন, "প্রাচীন রীতি মেনে ঘোড়ার গাড়িতে করে কৃষ্ণসায়রের ঘাট থেকে ঘট আনা হয়। এদিন সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ঘট স্থাপন করা হয়। মায়ের আশীর্বাদে জেলা-সহ সকল মানুষ ভালো থাকুন।"
সর্বমঙ্গলা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সঞ্জয় ঘোষ বলেন, "বর্ধমান মহারাজার আমলের রীতি মেনে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো করা হয়। মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদে শোভাযাত্রা সহকারে ঘট আনা হয়। নবমীর দিনে নয় জন কুমারীকে পুজো করা হয়।" সর্বমঙ্গলা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অরুণ ভট্টাচার্য বলেন, "নিয়ম মেনে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে শারদীয়া দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা হয়। প্রাচীন রীতি মেনে প্রতিপদ থেকে নবমী তিথি পর্যন্ত পুজো চলে। চলে চন্ডীপাঠ।"