ঠাকুর দেখতে এলেই ভাগ্য গণনার সুযোগ, কোথায় এমন প্যান্ডেল ?

ঠাকুর দেখতে এলেই ভাগ্য গণনার সুযোগ, কোথায় এমন প্যান্ডেল ?
সমস্ত রাশির মানুষজনই নিজেদের ভাগ্য গণনা করতে পারবেন ৷ মণ্ডপে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে ল্যাপটপ ৷ তা থেকেই নিজেদের ভাগ্য বা রাশিফল জানা যাবে ৷
Published : September 27, 2025 at 11:53 AM IST
মগরাহাট, 27 সেপ্টেম্বর: আজ মহাপঞ্চমী, মণ্ডপে মণ্ডপে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷ কোথাও আবার পুজোর মণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছে দর্শকদের জন্য ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা শহরতলীর নামজাদা পুজোর উদ্বোধন করে দিয়েছেন ৷ রাত পোহালেই মহাষষ্ঠী, আসনে অধিষ্ঠিত হবেন দেবী দুর্গা। কোনও কোনও পুজো মণ্ডপে যেমন সাবেকিয়ানা তুলে ধরা হয়েছে ৷ তেমন আবার বেশকিছু পুজো মণ্ডপে থিমের বাহার ৷ দর্শকদের মন কাড়তে উদ্যোক্তাদের নতুন নতুন ভাবনা ৷ মগরাহাটের শিবপুর বন্ধুমহল ক্লাবের থিম একটু অন্যরকম ৷
এবার পুজো প্যান্ডেলে ঢুকলেই জানতে পারবেন আপনার ভাগ্য। জানতে পারবেন অদূর ভবিষ্যতে আপনার কপালে কী রয়েছে! হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, এবার দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট এলাকার অন্তর্গত মধ্য শিবপুর বন্ধুমহল ক্লাবের উদ্যোক্তারা সেই ব্যবস্থাই করেছেন নিজেদের 35 বছরের দুর্গাপুজো মণ্ডপে।
এবারে তাঁদের থিম 'রাশি রহস্য'। সমস্ত রাশির মানুষজনই নিজেদের ভাগ্য গণনা করতে পারবেন ৷ মণ্ডপে ঢুকলেই পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মেল বন্ধন ঘটানো হয়েছে মণ্ডপে। এখানে মা দুর্গা শোভা পাচ্ছেন শনি মহারাজ রূপে, আর মণ্ডপের মধ্যে থাকছেন বিশালাকার মহিষাসুর মূর্তি, যিনি কি না ধ্যানে মগ্ন। মণ্ডপে প্রবেশে করলেই পুরনো রাজপ্রাসাদের অনুভূতি আসবে দর্শকদের মনে। পাশাপাশি পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মেল বন্ধনের ফলে একটা অন্যরকম অনুভূতি মণ্ডপের মধ্যে পাবেন দর্শকরা।
মণ্ডপের মধ্যেই থাকবে 12টি ল্যাপটপ। সেখানে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও রাশির মানুষ নিজেদের ভাগ্য বা রাশিফল জানতে পারবেন। এছাড়াও কোন রাশির কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলিও প্রজেক্টারের মাধ্যমে মণ্ডপের মধ্যেই দর্শকদের দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন উদ্যোক্তারা। সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী দিয়েই তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। উদ্যোক্তাদের দাবি, তাঁদের এবারের মণ্ডপ, প্রতিমা শহর কলকাতার যে কোনও মণ্ডপের থিমকেই টেক্কা দেবে। ফলে পুজোয় যে বিপুল পরিমাণে দর্শক সমাগম হতে চলেছে এই মণ্ডপে তা নিয়ে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা ।
এদিকে তিথি পড়ে যেতে আজ থেকেই দেবীর কল্পারম্ভ অনুষ্ঠিত হবে। আগামিকাল মহাষষ্ঠীতে দুর্গতিনাশিনীর অকালবোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠী পুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হবে মূল আনুষ্ঠানিকতা।