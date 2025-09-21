আদিবাসীদের হাতের কাজে সাজছে আমেরিকার 'কর বাড়ি'র দুর্গা

আদিবাসীদের হাতের কাজে সাজছে আমেরিকার 'কর বাড়ি'র দুর্গা
আদিবাসীদের শিল্প ভাবনা পাড়ি দিচ্ছে সুদূর আমেরিকায় । আটলান্টার কর পরিবারের দুর্গা সেজে উঠছে আসানসোলের আদিবাসীদের তৈরি করা ডিজাইনে । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 21, 2025 at 5:14 PM IST
আসানসোল, 21 সেপ্টেম্বর: বাঁধনা পরবে আদিবাসী কোনও গ্রামে গেলেই চারিদিক যেন রঙিন লাগে । দেওয়ালে দেওয়ালে রঙ বেরঙের ফুল, পাখি, গাছ । একেবারে যেন নিজস্ব শৈলীতেই রঙ তুলিতে সাজিয়ে তোলা মাটির বাড়ির দেওয়াল । এবার আদিবাসীদের সেই শিল্প ভাবনা পাড়ি দিচ্ছে সুদূর আমেরিকায় । আটলান্টার কর পরিবারের দুর্গা সেজে উঠছে আসানসোলের আদিবাসীদের তৈরি করা ডিজাইনে । তবে শুধু শিল্পের আদানপ্রদান নয় । পুজোর আগে এই কাজে যুক্ত হয়ে বেশ কয়েকটি পিছিয়ে থাকা আদিবাসী পরিবার আর্থিক ভাবেও সহায়তা পেয়েছেন আটলান্টার কর দম্পতির কাছ থেকে ।
কীভাবে যোগসূত্র ?
আসানসোলে আদিবাসী-সহ বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনজাতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি চন্দ্রশেখর কুণ্ডু দীর্ঘদিন ধরেই আদিবাসীদের বিভিন্ন আর্ট ফর্ম এবং সংস্কৃতি নিয়েও প্রচার ও প্রসারের কাজ করে চলেছেন । চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর মাধ্যমেই আদিবাসীদের হাতের এই শিল্পকলার কথা জানতে পারেন প্রবাসে থাকা এক দম্পতি ।
আমেরিকার আটলান্টায় থাকা 'কর দম্পতি' শান্তনু কর এবং ইন্দ্রাণী কর চার বছর ধরে দুর্গাপুজো শুরু করেছেন । তাঁরা চেয়েছেন তাঁদের দুর্গাকে বিশেষ রূপ দিতে । শুধু তাই নয়, এই দুর্গাপুজোর মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষজনকে যদি কোনওভাবে সহযোগিতা করা যায়, সেটাও তাঁরা ভেবেছেন । আর সেই ভাবনার কথা চন্দ্রশেখর কুণ্ডুকে জানিয়েছিলেন কর দম্পতি ৷
চন্দ্রশেখর তাঁদেরকে আদিবাসী শিল্পীদের কথা জানান । তাঁদের হাতে তৈরি কাজ দেখান । এরপর আমেরিকার আটলান্টার 'কর দম্পতি' সিদ্ধান্ত নেন আসানসোলের পলাশডিহা-সহ আদিবাসী পাড়ার যে সমস্ত শিল্পীরা রয়েছেন, তাঁদের হাতের কাজেই মা দুর্গাকে সাজিয়ে তুলবেন । সেইমতো গত দু'মাস আগে কাজ শুরু হয় ।
চন্দ্রশেখর কুণ্ডু জানিয়েছেন, "কিছু শিল্পকর্ম সরাসরি পাঠানো হয়েছে । আবার কোনও কোনও কাজ আদিবাসীদের ভাবনায়, তাঁদের আর্ট ফর্মে তৈরি করা হয়েছে । যেমন চালচিত্রের মতো বড় কাজ পাঠানো সম্ভব না । সেগুলি আদিবাসী শিল্পীরা এদিক থেকে ভাবনা ও ছবি এঁকে ইন্টারনেটের সাহায্যে পাঠিয়েছেন । ওদিকে সেই ভাবনায় তৈরি হয়েছে চালচিত্র ও পটচিত্র । আর এই কাজের জন্য বেশ কয়েকটি আদিবাসী পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হয়েছে । আগামী দিনেও তারা যাতে এই শিল্পের পথে থাকেন, সেই কারণে 'কর দম্পতি' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাশে থাকার ।
গ্রুমিংয়ের জন্য বিশিষ্ট শিল্পীদের কাজে লাগানো হয়
আদিবাসী মহিলারা মাটির বাড়ির দেওয়ালে ছবি আঁকতে অভ্যস্ত । কিন্তু তাঁরা দুর্গার গয়না কিংবা মুকুট এসব তৈরি করবেন কী করে ? এই ভাবনা সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর মাথায় আসায় তিনি আসানসোলের দুই বিশিষ্ট শিল্পী সঙ্গে যোগাযোগ করেন । শিল্পী সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা রায় চৌধুরীর বিনা পারিশ্রমিকে চন্দ্রশেখরের ফিড ক্যাম্পাসে এসে এই আদিবাসী মহিলাদের দুর্গা সংক্রান্ত শিল্পকর্মের জন্য বারবার গ্রুমিং করে গিয়েছেন । ফলে আদিবাসী মহিলাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি দুর্গার মুকুট কীভাবে হয় কিংবা গলার, হাতের ও অন্যান্য গয়না কীভাবে তৈরি করা যাবে । তার সঙ্গে সঙ্গে চালচিত্র, পটচিত্রে কী কী ছবি ব্যবহার করা যাবে । একেবারে আদিবাসীরা দেওয়ালে যে ধরনের ছবি আঁকে, সেই ছবি, সেই ভাবনা, সেই ফর্মেই তুলে আনা হয়েছে এই গয়না মুকুট কিংবা অন্যান্য শিল্পকর্মে ।
বিশিষ্ট শিল্পী চন্দ্রিমা রায়চৌধুরী ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "ওরা এরকমই দুর্ধর্ষ ছবি আঁকে । আমরা শুধুমাত্র ওদের আর্ট ফর্মটাকে দুর্গার গয়না কিংবা দুর্গাকে সাজিয়ে তুলতে যে সমস্ত শিল্পকর্মের প্রয়োজন হবে, সেখানে প্রয়োগের ব্যবহার শিখিয়েছি । কাজটা ওরা নিজেরাই করেছে ।"
কী বলছেন আটলান্টার 'কর দম্পতি'
আমেরিকার আটলান্টায় থাকা প্রবাসী বাঙালি দম্পতি তাঁদের নিজেদের দুর্গাপুজোর সঙ্গে সামাজিক কাজেও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন । আটলান্টা থেকে শান্তনু কর ফোনে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "আমরা চেয়েছি দুর্গাপুজো করার মাধ্যমেও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষজনকে যদি কোনওভাবে সহায়তা করা যায় । কিন্তু সেটা চেয়েছি কাজের মাধ্যমে । অযথা দান দিলে মানুষকে যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয় । তাই তাঁদের শিল্পকর্মকে সম্মান দিয়ে আমরা তাঁদের পাশে থেকেছি ।"
শান্তনু করের স্ত্রী ইন্দ্রাণী জানিয়েছেন, "আমি নিজে একজন শিল্পী । সেজন্য আমি শিল্পের কদর বুঝতে পারি । আসানসোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর মাধ্যমে আদিবাসীদের শিল্পকর্মের কথা জেনেছিলাম এবং দেখেছিলাম । তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাদের মা দুর্গাকে আমরা এ বছর আদিবাসীদের শিল্পকর্ম দিয়েই সাজাব । আমরা চার বছর ধরে দুর্গাপুজো করছি । বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত । এবছর আরও আনন্দ হচ্ছে যে, পুজোর সময় মায়ের রূপ যেমন একদিকে অনন্য হয়ে উঠবে আদিবাসীদের হাতের শিল্পকর্মে, তেমনই তার পাশাপাশি প্রান্তিক অঞ্চলের এই মায়েদের পাশেও আমরা থাকতে পারছি ।"
কেমন লাগছে আদিবাসী শিল্পীদের
এতদিন বাড়ির দেওয়ালে যে ছবি আঁকতেন এবার সেই শিল্পকর্ম পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকায় । তাঁদের ভাবনায় সাজানো হচ্ছে মা দুর্গাকে । আর এই কথা শুনেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লেগেছিল আসানসোলের পলাশডিহার আদিবাসী যুবতী ও মহিলাদের ।
কাজ করতে করতে এক আদিবাসী যুবতী সঞ্জলি সরেন জানালেন, "আদিবাসীদের এই কাজ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এটা ভেবেই খুব আনন্দ হচ্ছে । স্যারের জন্যই আমরা সুযোগ পেলাম ৷ খুব মন দিয়ে কাজ করেছি । পাশাপাশি দিদিরাও এসে আমাদের আঁকার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন । গোটা বিষয়টাতেই খুব আনন্দ পেয়েছি ।"
কী বলছেন চন্দ্রশেখর কুণ্ডু
ফিডের কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু জানান, "আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিয়ে কাজ করছি । বিদেশে থাকা বহু মানুষজনই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । সেভাবেই এই 'কর দম্পতি'র সঙ্গে আমার আলাপ । এঁরা খুব ভালো মানুষ । আমরা যখন আদিবাসীদের এই শিল্পকলা ওঁদের দেখিয়েছিলাম, তখনই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আদিবাসীদের ভাবনায় দুর্গাকে সাজিয়ে তুলবেন । এই ভাবনাকে সেলাম জানাই । এরকমভাবে অনেকে এগিয়ে এলে একদিকে যেমন শিল্পের ভাবনার আদান প্রদান ঘটবে, তেমনই তার পাশাপাশি প্রান্তিক অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এই মায়েরাও স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন । প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল মায়ের পুজো।"