অবাক কাণ্ড ! দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরি কুমোরপাড়ায়

অবাক কাণ্ড ! দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরি কুমোরপাড়ায়
ওই মূর্তিগুলোর মুখের ছাঁচে অন্যরকমের শিল্পকর্ম ছিল বলে দাবি করেছেন শিল্পী ৷ তাঁর মতে, সেই কারণেই মুখ দুটি চুরি করা হয়েছে ৷
Published : September 19, 2025 at 1:48 PM IST
আসানসোল, 19 সেপ্টেম্বর: আসানসোলের 'কুমোরটুলি' বলে খ্যাত জেলার মহিশীলা কুমোর পাড়ার মূর্তি কারখানা থেকে চুরি হল দুর্গা প্রতিমার মুখ । দুটি দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ । পাশের একটি মূর্তি কারখানা থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া দুটি মুখ । অভিযুক্তকেও ধরে ফেলেন কুমোর পাড়ার লোকজন । তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ, ওই মূর্তিগুলোর মুখের ছাঁচ অন্যরকমের শিল্পকর্ম ছিল । তাই ওই মুখ দুটি চুরি করা হয়েছিল ।
রং করে, সাজসজ্জা পরিয়ে প্রতিমা একেবারে রেডি । শনিবারে তা পুজো কমিটিকে ডেলিভারি করার কথা ছিল । কিন্তু শুক্রবার সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখ ছানাবড়া আসানসোলের মহিশীলা কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পী বাপী পালের । দুটি দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরি হয়ে গিয়েছে । হইচই পড়ে যায় মহিশীলা এলাকায় ।
একেবারে তৈরি হয়ে যাওয়া দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরি হওয়াতে ফাঁপড়ে পড়েন মৃৎশিল্পী বাপী পাল । খোঁজ করতেই অদূরে একটি প্রতিমা কারখানায় ওই মুখ দুটি মেলে । সেখানেই ঠিকায় কাজ করতে বিহার থেকে আসা এক মৃৎশিল্পীকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে ধরে ফেলেন মহিশীলার বাসিন্দারা । তাঁকে বিদ্যুতের পোলে বেঁধে রাখা হয় । খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এসে ওই মৃৎশিল্পীকে আটক ক'রে নিয়ে যায় । ওই মৃৎশিল্পী ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেছেন, তিনি-ই চুরি করেছিলেন প্রতিমা দুটির মুখ ।
মৃৎশিল্পী বাপি পাল জানিয়েছেন, "সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার দুটো দুর্গা প্রতিমার মুখ নেই । এই দুটি দুর্গা প্রতিমা একেবারে রেডি হয়ে গিয়েছিল । শনিবারেই যা দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে ডেলিভারি করার কথা ছিল । আমার মাথায় হাত পড়েছে । কী করে এখন ডেলিভারি দেব আমি জানি না ।"
কিন্তু কেন এই মুখ চুরি ?
বাপি পালের দাবি, তাঁর এই দুটি দুর্গা প্রতিমার মুখ একেবারেই অন্য রকমের এবং অভিনব ছিল । মহিশীলায় কোনও মূর্তি কারখানায় নাকি এমন মুখের ছাঁচ নেই । সেই কারণেই এই মুখগুলিকে চুরি করা হয়েছে ।
বাপি পালের স্ত্রী বলেন, "বিহার থেকে একটি ছেলে কাজ করতে এসেছে পাশের কারখানায় । সেই ছেলেটিই মুখ দুটি চুরি করেছে । তবে এর পিছনে অন্য কেউ আছে । হিংসে থেকেই এই কাজ করানো হয়েছে । পুলিশ ওই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সব সত্য বেরিয়ে আসবে ।"
অভিযুক্ত মৃৎশিল্পী পিতুম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করেন । অভিযুক্ত জানিয়েছেন, "আমাকে একজন বলেছিল মূর্তির মুখগুলো এনে দিতে । তাকে আমি চিনি না । বলেছিল মুখ না এনে দিলে প্রাণে মেরে ফেলবে ।"
অন্যদিকে, যার কারখানা থেকে মূর্তিগুলির মুখ পাওয়া গিয়েছে, সেই মৃৎশিল্পী হরিরঞ্জন পাল জানান, "ওই ছেলেটি বিহার থেকে এসেছে । মাস তিনেক হল আমার কারখানায় কাজ করছে । কারখানাতেই রাতে থাকত । কারখানার পিছনেই বাড়ি আমার । আমরা রাতে বাড়িতে শুতে চলে যাই । কিছুই জানি না । সকালে হইচই শুনে বেরিয়ে দেখি এই কাণ্ড । কেন এসব করল কিছুই বলতে পারব না ।"
ঘটনা ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মহিশীলায় । আসানসোল দক্ষিণ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "দুর্গা প্রতিমার মুখ চুরির অভিযোগ এসেছিল । তা শুনেই এসেছিলাম । এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"