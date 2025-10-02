ঐতিহ্য মেনে প্রতিমার নিরঞ্জন, শেষদিনেও উৎসবে মাতোয়ারা বেলুড় মঠ

ঐতিহ্য মেনে প্রতিমার নিরঞ্জন, শেষদিনেও উৎসবে মাতোয়ারা বেলুড় মঠ
দশমীর সকালে দর্পন বিসর্জন হয় বেলুড় মঠে ৷ এরপর সন্ধ্যায় মঠের গঙ্গাতীরে সম্পন্ন হয় মাতৃ প্রতিমার নিরঞ্জন পর্ব।
হাওড়া, 2 অক্টোবর: রীতি মেনে দশমীর সকালে দর্পন বিসর্জন হয় বেলুড় মঠে ৷ এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে সম্পন্ন হল মাতৃ প্রতিমার নিরঞ্জন পর্ব।
সকালে দশমী পুজোর পর সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা একত্রে মায়ের আরাধনা করেন। এরপর সন্ধ্যারতি শেষে রীতি মেনে প্রতিমা বরণ করা হয়। বরণের পর ভক্তির আবহে নিরঞ্জন সম্পন্ন হয় প্রতিমার।
বিজয়া দশমীতে ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টাধ্বনি, শঙ্খনিনাদ ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে সন্ন্যাসীরা ধুনুচি নাচে অংশ নেন। ভক্তদের ভিড়ে গঙ্গার ঘাট মুখর হয়ে ওঠে। বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসেন শুধুমাত্র এই বিশেষ মুহূর্ত দেখতে। নিরঞ্জনের সময় গঙ্গার ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিধ্বনিত হয় বেলুড় মঠের আবহমান ঐতিহ্য।
বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবের সূচনা যেমন মহাসমারোহে হয়, তেমনই তার পরিসমাপ্তিও হয়ে থাকে মহিমায় ভরা। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় একদিকে ছিল আনন্দাশ্রু, অন্যদিকে নতুন শুরুর বার্তা। ভক্তরা মায়ের কাছে সকলের মঙ্গল ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সন্ন্যাসীদের কথা, বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়, এটি এক আধ্যাত্মিক সাধনা ও ঐতিহ্যের ধারক। সেই ঐতিহ্য মেনেই প্রতিবছর বিজয়া দশমীতে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন হয় গঙ্গায়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই নিরঞ্জন শান্তি ও মঙ্গলের বার্তা বহন করে সবার জীবনে।
এদিন দুপুরের পর থেকে রাজ্যজুড়েই শুরু হয়েছে বিসর্জনের পালা ৷ চিরাচরিত প্রথা মেনে আজও শতাব্দী প্রাচীন টাকি রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে আসছে ইছামতি নদীতে ৷ এদিনও দশমীর সকালে মা দুর্গাকে বরণ করে ঠাকুর দালানে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন রাজবাড়ির মহিলারা ৷
টাকি রাজবাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জনে কোনও যানের ব্যবহার হয় না ৷ 24 জন বেয়ারার কাঁধে করে ইছামতি নদীতে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গা প্রতিমাকে ৷ প্রাচীন এই রীতি আজও বহন করে চলেছে রাজবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম ৷ প্রতিমা নিরঞ্জনের পর ঠাকুর দালানে বসে সকলে মিলে পান্তা ভাত, কচু শাক, আলু সিদ্ধ, আলু ভাজা ও মিষ্টি খেয়ে থাকেন ৷ জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে রীতি মেনে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে দুর্গাকে বিদায় জানানো হয় । সিদুঁর খেলায় মাতেন রাজপরিবারের সদস্যরা ৷ পাশাপাশি দশমীর দিন মা-কে ইলিশ মাছ ভাজা, পান্তা ভাত, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক এবং সাপলার ঝোল ভোগে দেওয়া হয় ।