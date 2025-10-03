ETV Bharat / state

আনন্দ-উচ্ছ্বাস থেকে চোখের জল, বিসর্জনের দ্বিতীয় দিনে গঙ্গার ঘাটে নানা ছবি

বিদায়ের বিজয়া দশমী। আজ একাদশী তাই দ্বিতীয় দিনে বাবুঘাটে চলেছে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন পর্ব ৷ প্রতিমা জলে পড়তেই দর্শনার্থীরা কেঁদে চলেছেন ৷

বিসর্জনের দ্বিতীয় দিনে নানা ছবি গঙ্গার ঘাটে (ইটিভি ভারত)
Published : October 3, 2025 at 8:56 PM IST

কলকাতা, 3 অক্টোবর: চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে, মন ভারাক্রান্ত ৷ একদৃষ্টে গঙ্গাপাড়ে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন দেখছেন দর্শনার্থীরা ৷ বিসর্জনের দ্বিতীয় দিনেও বাবুঘাটে উপস্থিত হয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ ক্যামেরায় উঠে এল দর্শনার্থীদের কান্না ৷ ধরা পড়ল আবেগ ৷ সেইসঙ্গে তাঁরা আওড়ে চলেছেন, "মা চলে গেলে ভালো লাগে না ৷ কিচ্ছু ভালো লাগে না ৷ এদৃশ্য চোখে দেখা যায় না ৷" মায়ের বিদায়বেলায় এক দর্শনার্থীর সঙ্গে কথা বলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি । তিনি বলেন, "প্রতিবছরই আমি বেলেঘাটা থেকে আসি ৷ গঙ্গার দিকে এভাবেই তাকিয়ে থাকি, একদৃষ্টে ৷"

এতদিনের সর্বক্ষণ ঝলমল করতে থাকা রাস্তার আলো এখন ম্লান হয়েছে। গঙ্গার ঘাটে মায়ের বিসর্জন সম্পন্ন । মন ভারাক্রান্ত সকলের। ঢাকের বাদ্যি থেকে শুরু করে ধামসা, মাদল সঙ্গে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সিঁদুর খেলা, মিষ্টি মুখ। সবশেষে প্রতিমা জলে পড়তেই ভারাক্রান্ত হচ্ছে মন, চারদিকে বিষাদের সুর। আর সেই ছবি ফুটে উঠছে কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে।

একদৃষ্টে গঙ্গাপাড়ে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন দেখছেন দর্শনার্থীরা (ইটিভি ভারত)

কলকাতা কর্পোরেশন জানিয়েছে গতকাল অর্থাৎ দশমীর দিন 1800-এর বেশি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে বিভিন্ন ঘাটে। পাশাপাশি ন'টি পুকুরে বিসর্জনের যে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে সেখানেও 300-র বেশি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। বিসর্জনের দ্বিতীয় দিনেও ঘাটগুলিতে ভিড় থছিল চোখে পড়ার মতো ৷ সন্ধ্যায় পুরনিগমের তথ্য বলছে, এদিন প্রায় 400-র বেশি প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে কলকাতার ঘাটগুলিতে । রাত পর্যন্ত সংখ্যাটা বেড়ে 1000 থেকে 1200-র বেশি হয়ে যেতে পারে ৷

প্রতিবছরের মতো এ বছরও কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা কর্পোরেশন এবং কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় নিমতলা থেকে শুরু করে দক্ষিণের বাজে কদমতলা ঘাট, দৈ ঘাট-সহ একাধিক জায়গায় সুষ্ঠুভাবে বিসর্জন পর্ব চলছে। গোটা কলকাতায় 185টির উপরের বেশি ডাম্পার কাজ করছে গঙ্গার ঘাট থেকে আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দেড়শোর বেশি সাফাই কর্মী প্রতিমুহূর্তে কাজ করে চলেছেন ঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য। মাটি ধুয়ে ফেলা থেকে শুরু করে ফুল ও পুজোর সামগ্রী সংগ্রহ- সবটাই করছেন তাঁরা। মায়ের প্রতিমা জলে পড়ামাত্রই সেই প্রতিমা ক্রেনে করে অথবা ভাটার সময় তুলে ফেলা হচ্ছে। পরবর্তী সময় সেই প্রতিমা ডাম্পারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধাপার উদ্দেশ্যে।

কলকাতা পুলিশ পুরো বিসর্জন পর্ব যেমন নির্বিঘ্নে করার লক্ষ্য নিয়েছে, তেমনই গঙ্গা যাতে দূষিত না-হয়, তারদিকে লক্ষ্য রেখেছে কলকাতা কর্পোরেশন। তাই মাতৃ প্রতিমা জলে ফেলার মুহূর্তের মধ্যে তা তুলে ধাপায় পাঠানো হচ্ছে ৷ প্রতিটা ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই বিসর্জনকে যাঁরা প্রতিমা নিরঞ্জন করতে আসছেন তাঁদের কেউ কেউ যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তেমনি অনেকের মন ভারাক্রান্ত ৷ একদৃষ্টে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন দেখছেন ৷

