ETV Bharat / state

দুর্গা সুন্দরীর চুরি যাওয়া কণ্ঠহার খুঁজতে মণ্ডপে এবার সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ

দমদম পার্ক তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো মণ্ডপে ব্যোমকেশ বক্সির কর্মকাণ্ড ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পী অনির্বাণ দাস । ধরা দেবে অর্থমনর্থম, মাকড়সার রস, আদিম রিপুর মতো গল্প ৷

ETV BHARAT
দুর্গা সুন্দরীর চুরি যাওয়া কণ্ঠহার খুঁজতে মণ্ডপে ব্যোমকেশ বক্সি (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: দমদম পার্ক তরুণ সংঘের দুর্গা মন্দির থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে দুর্গা সুন্দরীর কণ্ঠহার । মন খারাপ ক্লাব কর্তাদের । অনেক ভেবে চিন্তে সেই হার খুঁজে বের করার দায়িত্ব তাঁরা দিয়েছেন ব্যোমকেশ বক্সির উপর ।

ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক সায়ন্তন কাঞ্জিলাল জানাচ্ছেন, দমদম পার্ক তরুণ সংঘের পুজোর এবার 40তম বর্ষ । বিষয় ভাবনা সত্যান্বেষী । তাই দুর্গা সুন্দরীর হার খোঁজ করবেন বাঙালির অন্যতম প্রিয় চরিত্র ব্যোমকেশ । আর মণ্ডপে ব্যোমকেশের কর্মকাণ্ড ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পী অনির্বাণ দাস ।

দমদম পার্ক তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো মণ্ডপে ব্যোমকেশ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সি । এবার প্রথম দুর্গা পুজোয় থিম হিসেবে দর্শকদের সামনে আসবে আসন্ন শারদোৎসবে । এই কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে একাধিক ফিল্ম ইতিমধ্যেই রুপোলি পর্দায় দর্শকদের মন কেড়েছে । ব্যোমকেশ বাঙালির মনে অন্যতম সত্যান্বেষী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ।

ETV BHARAT
দমদম পার্ক তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো মণ্ডপ (নিজস্ব চিত্র)

এবার সেই গোয়েন্দার নানা রহস্যভেদের ঘটনা, তার গবেষণা, তার সত্যানুসন্ধান সবটাই মণ্ডপ জুড়ে ফুটে উঠবে পপ আর্টের মাধ্যমে । একইসঙ্গে ধরা দেবে অর্থমনর্থম, মাকড়সার রস, আদিম রিপুর মতো গল্প ৷

ETV BHARAT
পপ আর্টের মাধ্যমে মণ্ডপের সাজ (নিজস্ব চিত্র)

কমিক্সের আদলে আট থেকে আশির মন জয় করতে প্রস্তুত হচ্ছে দমদম পার্ক তরুণ সংঘ । লেখক ব্যোমকেশ সিরিজের 32টি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস ও একটি গল্প লিখেছেন । 40 বছর ধরে নানা সময়ে পাঠকেরা পেয়েছেন একেকটি সৃষ্টি । তবে ব্যোমকেশ সিরিজের কোথাও দুর্গোৎসবের সঙ্গে কোনও যোগ নেই । আর সেই মহাযোগ ঘটিয়েছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস । কাল্পনিক দুর্গা সুন্দরীর কণ্ঠহার চুরি যাওয়াকে যোগ সূত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি ।

ETV BHARAT
দুর্গা সুন্দরীর কণ্ঠহারের খোঁজে ব্যোমকেশ (নিজস্ব চিত্র)

অনির্বাণ দাস বলেন, "কণ্ঠহার এখন খোঁজ করছেন ব্যোমকেশ । পাওয়া যাবে কি না সে তো আগামী দিনই বলবে । তিনি ব্যস্ত এই হার খুঁজতে ৷ তবে এবার মণ্ডপ তাঁকে দিয়েই সেজে উঠছে । বিভিন্ন ঘটনার রহস্য উদঘাটন মণ্ডপ জুড়ে তুলে ধরা হচ্ছে । পুরোটাই পপ আর্টের মাধ্যমে দেখানো হবে ।

ETV BHARAT
অর্থমনর্থম, মাকড়সার রস, আদিম রিপুর মতো গল্প মণ্ডপে (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
রহস্য রোমাঞ্চ জাগাবে আবহ (নিজস্ব চিত্র)

গোটা মণ্ডপের ছত্রে ছত্রে তিনি ও তাঁর গল্প, তাই দর্শকের মনোনিবেশের কোনও অভাব হবে না । মণ্ডপের ভিতরে যত ঢুকবেন, সেখানে দুর্গা সুন্দরীকে দেখতে পাবেন । পপ আর্টের মাধ্যমে যেভাবে এই চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, সেটা দর্শকদের আকর্ষিত করবে । তাল মিলিয়ে আরও রহস্য রোমাঞ্চ জাগাবে আবহ ।"

ETV BHARAT
মণ্ডপে আদিম রিপুর গল্প (নিজস্ব চিত্র)

সেখানেই শেষ নয়, বড় চমক অপেক্ষা করে আছে পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে আসা দর্শকদের জন্য । সজাগ ভাবে নজর রাখলে চোখে পড়তে পারে ব্যোমকেশ বক্সিকেই । দেখতে পারেন বন্ধু ও তদন্তের সহকারী অজিত এবং স্ত্রী সত্যবতীকেও ।

ETV BHARAT
পুজোর বিষয় ভাবনা সত্যান্বেষী (নিজস্ব চিত্র)

ক্লাব কর্তা সায়ন্তন আরও বলেন, বলে রাখা ভালো, "তিনি অর্থাৎ ব্যোমকেশ বাবু ছিলেন বলেই এ-যাত্রায় আমাদের পুজো ভালোয়-ভালোয় হচ্ছে । না-হলে দুর্গাসুন্দরীর কণ্ঠহার নিয়ে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, তা ভাবলেই...৷ সে যা হোক, এসব নিয়ে বিস্তারিত সবই তোলা থাকল মণ্ডপের জন্য । আমরা শুধু জানি, সত্যস্বরূপা মায়ের আরাধনায় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের উপস্থিতি, যাকে বলে রাজযোটক ।"

ETV BHARAT
দুর্গা সুন্দরীর চুরি যাওয়া কণ্ঠহার খুঁজতে মণ্ডপে এবার ব্যোমকেশ বক্সি (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
মণ্ডপে ব্যোমকেশের কর্মকাণ্ড (নিজস্ব চিত্র)

For All Latest Updates

TAGGED:

BYOMKESH BAKSHIBYOMKESH IN DURGA PUJA THEMEDUMDUM PARK TARUN SANGHAদুর্গাপুজোর থিম ব্যোমকেশDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.