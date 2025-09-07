দুর্গা সুন্দরীর চুরি যাওয়া কণ্ঠহার খুঁজতে মণ্ডপে এবার সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ
দমদম পার্ক তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো মণ্ডপে ব্যোমকেশ বক্সির কর্মকাণ্ড ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পী অনির্বাণ দাস । ধরা দেবে অর্থমনর্থম, মাকড়সার রস, আদিম রিপুর মতো গল্প ৷
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: দমদম পার্ক তরুণ সংঘের দুর্গা মন্দির থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে দুর্গা সুন্দরীর কণ্ঠহার । মন খারাপ ক্লাব কর্তাদের । অনেক ভেবে চিন্তে সেই হার খুঁজে বের করার দায়িত্ব তাঁরা দিয়েছেন ব্যোমকেশ বক্সির উপর ।
ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক সায়ন্তন কাঞ্জিলাল জানাচ্ছেন, দমদম পার্ক তরুণ সংঘের পুজোর এবার 40তম বর্ষ । বিষয় ভাবনা সত্যান্বেষী । তাই দুর্গা সুন্দরীর হার খোঁজ করবেন বাঙালির অন্যতম প্রিয় চরিত্র ব্যোমকেশ । আর মণ্ডপে ব্যোমকেশের কর্মকাণ্ড ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পী অনির্বাণ দাস ।
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সি । এবার প্রথম দুর্গা পুজোয় থিম হিসেবে দর্শকদের সামনে আসবে আসন্ন শারদোৎসবে । এই কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে একাধিক ফিল্ম ইতিমধ্যেই রুপোলি পর্দায় দর্শকদের মন কেড়েছে । ব্যোমকেশ বাঙালির মনে অন্যতম সত্যান্বেষী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে ।
এবার সেই গোয়েন্দার নানা রহস্যভেদের ঘটনা, তার গবেষণা, তার সত্যানুসন্ধান সবটাই মণ্ডপ জুড়ে ফুটে উঠবে পপ আর্টের মাধ্যমে । একইসঙ্গে ধরা দেবে অর্থমনর্থম, মাকড়সার রস, আদিম রিপুর মতো গল্প ৷
কমিক্সের আদলে আট থেকে আশির মন জয় করতে প্রস্তুত হচ্ছে দমদম পার্ক তরুণ সংঘ । লেখক ব্যোমকেশ সিরিজের 32টি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস ও একটি গল্প লিখেছেন । 40 বছর ধরে নানা সময়ে পাঠকেরা পেয়েছেন একেকটি সৃষ্টি । তবে ব্যোমকেশ সিরিজের কোথাও দুর্গোৎসবের সঙ্গে কোনও যোগ নেই । আর সেই মহাযোগ ঘটিয়েছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস । কাল্পনিক দুর্গা সুন্দরীর কণ্ঠহার চুরি যাওয়াকে যোগ সূত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি ।
অনির্বাণ দাস বলেন, "কণ্ঠহার এখন খোঁজ করছেন ব্যোমকেশ । পাওয়া যাবে কি না সে তো আগামী দিনই বলবে । তিনি ব্যস্ত এই হার খুঁজতে ৷ তবে এবার মণ্ডপ তাঁকে দিয়েই সেজে উঠছে । বিভিন্ন ঘটনার রহস্য উদঘাটন মণ্ডপ জুড়ে তুলে ধরা হচ্ছে । পুরোটাই পপ আর্টের মাধ্যমে দেখানো হবে ।
গোটা মণ্ডপের ছত্রে ছত্রে তিনি ও তাঁর গল্প, তাই দর্শকের মনোনিবেশের কোনও অভাব হবে না । মণ্ডপের ভিতরে যত ঢুকবেন, সেখানে দুর্গা সুন্দরীকে দেখতে পাবেন । পপ আর্টের মাধ্যমে যেভাবে এই চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, সেটা দর্শকদের আকর্ষিত করবে । তাল মিলিয়ে আরও রহস্য রোমাঞ্চ জাগাবে আবহ ।"
সেখানেই শেষ নয়, বড় চমক অপেক্ষা করে আছে পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে আসা দর্শকদের জন্য । সজাগ ভাবে নজর রাখলে চোখে পড়তে পারে ব্যোমকেশ বক্সিকেই । দেখতে পারেন বন্ধু ও তদন্তের সহকারী অজিত এবং স্ত্রী সত্যবতীকেও ।
ক্লাব কর্তা সায়ন্তন আরও বলেন, বলে রাখা ভালো, "তিনি অর্থাৎ ব্যোমকেশ বাবু ছিলেন বলেই এ-যাত্রায় আমাদের পুজো ভালোয়-ভালোয় হচ্ছে । না-হলে দুর্গাসুন্দরীর কণ্ঠহার নিয়ে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, তা ভাবলেই...৷ সে যা হোক, এসব নিয়ে বিস্তারিত সবই তোলা থাকল মণ্ডপের জন্য । আমরা শুধু জানি, সত্যস্বরূপা মায়ের আরাধনায় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের উপস্থিতি, যাকে বলে রাজযোটক ।"