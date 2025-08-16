ETV Bharat / state

শনিবারও খুলল না 10 নম্বর জাতীয় সড়ক, অনিশ্চয়তায় বাড়ছে ভোগান্তি - NATIONAL HIGHWAY 10

লাগাতার পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের কারণে সিকিমের সঙ্গে সংযোগকারী 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 29 মাইলের রাস্তা কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তার জেরেই বেড়েছে বিপত্তি ৷

National Highway 10
খুলল না 10 নম্বর জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2025

কালিম্পং, 16 অগস্ট: আশঙ্কা ছিলই। আর সেটাই এবার সত্যি হল। শুক্রবার রাতের পর শনিবার সকালেও যান চলাচল স্বাভাবিক করা গেল না 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় বাড়ল জাতীয় সড়ক ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার সময়সীমাও। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা এনএইচআইডিসিএল জানিয়েছে, আগামী রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পাহাড়ে টানা বৃষ্টিপাতের জেরে বাংলা-সিকিম সংযোগকারী 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 29 মাইলের রাস্তা কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেলফিদারা, বিরিকদারা, তারখোলা, মামখোলা-সহ পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নামে। ফলে এনএইচআইডিসিএল গত 12 অগস্ট জাতীয় সড়কে 15 অগস্ট সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু শনিবার থেকেও যে রাস্তাটি খুলবে না, তা স্পষ্ট হয়ে যায় ধসের পরিস্থিতি দেখে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জাতীয় সড়কের সেলফিদারা, 29 মাইল, 27 মাইল-সহ নানা এলাকায় এখনও ধস নামছে। ফলে রাস্তা মেরামতির কাজে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটছে। ধস সরানোর পরে ফের নতুন করে ধস নামায় রাস্তা ফের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুজোর আগে বারবার জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় চিন্তায় রয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

স্বাধীনতা দিবসের ছুটিতে পর্যটক আসার আশা থাকলেও শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী প্রধান রাস্তা বন্ধ থাকায় সমস্যায় ব্যবসায়ীরা। যদিও 10 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকার কারণে বিকল্প রাস্তার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। গরুবাথান, লাভা, আলগাড়া, পেডং হয়ে ভারী বা পণ্যবাহী গাড়িগুলি যাতায়াত করছে। শিলিগুড়ি থেকে ঘুম হয়ে পেশক রোড হয়ে তিস্তাবাজারে যাচ্ছে ছোট গাড়িগুলি।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মতে, এই কাজ যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। শুধু তা-ই নয়, পাহাড় বেয়ে যে পাথর নেমে আসছে রাস্তার উপর, তা কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। এই বিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মণ্যম টি বলেন, "রবিবার পর্যন্ত ফের জাতীয় সড়ক বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে এনএইচআইডিসিএল। কয়েক জায়গায় পাহাড় কেটে নতুন করে সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে।"

