তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা মদ‍্যপ তরুণীর, নেপথ্যে রাত দখলের সমর্থক ! - BARANAGAR TMC COUNCILLOR

প্রকাশ্যে 14 অগস্ট রাতের হামলার সিসিটিভি ফুটেজ । পুলিশের দ্বারস্থ কাউন্সিলর । হেফাজতে অভিযুক্ত তরুণী-সহ আরও দুই ।

baranagar news
ভাঙা হয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ির জানালার কাচ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read

বরানগর, 17 অগস্ট: তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলার অভিযোগ মদ্যপ তরুণীর বিরুদ্ধে । 14 অগস্ট রাত দখলের রাতে বাঁশ হাতে চলে এই হামলা । এমনটাই দাবি কাউন্সিলরের । সিসিটিভিতেও ধরা পড়েছে ঘটনার ছবি ।

অভিযোগ, বাঁশ নিয়ে দরজায় আঘাত করার পাশাপাশি কাউন্সিলরের বাড়ির একের পর এক জানলার কাঁচও ভেঙে দেয় মদ‍্যপ তরুণী । শেষে টাল সামলাতে না পেরে হামলাকারী মহিলা পড়ে যান ড্রেনের মধ্যে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বরানগর পুরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডে ।

বাড়িতে হামলা নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

এখানেই বাড়ি বরানগর পুরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জন পালের । তাঁর বাড়িতেই হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে । গোটা ঘটনাটি ধরা পড়েছে কাউন্সিলরের বাড়ির সিসিটিভিতে । অভিযোগ পেয়ে পুলিশ মূল অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা দাস-সহ তিন মহিলাকে গ্রেফতার করেছে । কী কারণে এই হামলা, তার তদন্ত শুরু হয়েছে ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশেরও অনুমান, ওই তরুণী মদ্যপ অবস্থাতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন । যদিও এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে গভীর রাতে এভাবে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জন পাল-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা । কাউন্সিলরের পাশাপাশি বরানগর পুরসভার পুর পারিষদের সদস্যও তিনি । এলাকায় যথেষ্ট দাপট রয়েছে তাঁর । এহেন একজন দাপুটে নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় । হামলার সেই সিসিটিভি ফুটেজও ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমের হাতে এসেছে ।

সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এক তরুণী ছুটে আসছেন এবং বাঁশ হাতে হামলা চালাচ্ছেন কাউন্সিলরের বাড়িতে । শুধু তাই নয়, জানলার কাচ ভাঙচুর করার সময় ড্রেনেও পড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে মদ্যপ ওই তরুণীকে । আওয়াজ পেয়ে এলাকার মানুষজন ছুটে আসেন । এমনকি পরে ওই তরুণীর আরও দুই সঙ্গী ঘটনাস্থলে আসেন বলে জানা গিয়েছে । তাদের আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন স্থানীয়রা । অভিযোগ, অন্য দুই মহিলাও মদ্যপ ছিলেন ।

এদিকে, ঘটনার পরের দিন লিখিত আকারে বরানগর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে পুরো বিষয়টি জানান তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জন পাল । তিনি বলেন, "14 অগস্ট মধ‍্যরাতে বাড়ির দোতলায় শুয়েছিলাম । হঠাৎ শুনি অফিস ঘরের দরজায় দুমদাম আওয়াজ হচ্ছে । প্রথমে ভেবেছিলাম পাড়ার ছেলেরা পতাকা লাগাচ্ছে । এরপর কানে আসে জানলার কাচ ভাঙার আওয়াজ । তখন কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম । পরে দেখলাম বছর 26-এর একটি মেয়ে ডান্ডা হাতে দরজায় মারছে । মেয়েটি একেবারে মদ্যপ অবস্থায় ছিল । কিছুক্ষণ পরেই আরও দুটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় ।"

এদিকে, হামলার ঘটনার সঙ্গে রাত দখলের মেয়েরা জড়িত বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর । তাঁর কথায়, "থানার অফিসারদের কাছ থেকে জানতে পারি এরা সকলেই রাত দখলের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ওরাই হামলা চালিয়েছে বলে আমার ধারণা । ইতিমধ্যে জেলা নেতৃত্বকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি । তাঁরাই পুলিশের দ্বারস্থ হতে বলেন ।"

বিষয়টি নিয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "শুধু মদের নেশার ঘোরে এই ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যে ধৃত তিনজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চলছে ।"

