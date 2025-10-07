ভেসে গিয়েছে গাছ-সেতু ! বন্যায় চা-বাগানের ক্ষতি প্রায় 100 কোটি, সাহায্যের প্রার্থনা কর্তৃপক্ষের

ভেসে গিয়েছে গাছ-সেতু ! বন্যায় চা-বাগানের ক্ষতি প্রায় 100 কোটি, সাহায্যের প্রার্থনা কর্তৃপক্ষের
মালিক সংগঠনের দাবি, 500-700 হেক্টর চা-বাগান নষ্ট হয়েছে ৷ এশিয়ার বৃহত্তম চ্যাংমারি চা-বাগানেই শুধু 300 হেক্টর ক্ষতি হয়েছে ৷
Published : October 7, 2025 at 7:14 PM IST
জলপাইগুড়ি,7 অক্টোবর: নাগরাকাটার বিধ্বংসী বন্যায় কেবল জনজীবন নয়, ক্ষতিগ্রস্ত ডুয়ার্সের চা-বাগান । এশিয়ার বৃহত্তম চ্যাংমারি চা-বাগানেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এই বন্যায় । 1800 হেক্টরের ওই চা-বাগানে 5-6 কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে । 300 হেক্টর জমিতে নতুন করে চা-গাছ লাগাতে হবে ।
চা-বাগানের ক্ষয়ক্ষতি
চা-বাগান মালিক সংগঠনের দাবি, প্রাথমিকভাবে ডুয়ার্সের কয়েকটি চা-বাগানেরই ক্ষতি প্রায় 90-100 কোটি টাকা । 500-700 হেক্টর চা-বাগান নষ্ট হয়েছে । এমনকি তৈরি চা বন্যায় ভেসে গিয়েছে । পাশাপাশি বন্যার জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে চায়ের কাঁচা পাতা । তাই এই পরিস্থিতিতে উত্তরের বৃহৎ শিল্পকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন চা-বাগান মালিক সংগঠনগুলি ।
ক্ষতিগ্রস্ত চা-বাগানে নতুন করে চা-গাছ লাগিয়ে বাগান করতে সময় লাগবে প্রায় 3-4 বছর । এমন অবস্থায় কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না চা-বাগান মালিকরা । প্রাথমিকভাবে কয়েকটি চা-বাগানের হিসেব করেছে মালিকপক্ষ । তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তাদের । ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার চা-বাগানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বের করার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ ।
সাহায্যের প্রার্থনা মালিক কর্তৃপক্ষের
যেভাবে বন্যা হয়েছে, তাতে চা-বাগানের বিস্তীর্ণ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । নতুন করে চা-বাগান তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই । নাগরাকাটার বেশ কয়েকটি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ প্রচুর । পাশাপাশি, সরকারি সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চা-বাগানগুলো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না । ফলে চা-শ্রমিকদের এই পরিস্থিতিতে কী হবে, তা নিয়ে সন্দিহান চা-বাগান কর্তৃপক্ষ । যদিও সোমবারই নাগরাকাটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা কবলিত এলাকায় এসে আশ্বাস দেন, "বন্যার ফলে বেশ কিছু চা-বাগানের অবস্থা ভালো নেই । আমরা সব খতিয়ে দেখছি । আমরা সরকারি ভাবে চা-বাগানের পাশে থাকব ।"
চ্যাংমারি চা-বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার দেবজিৎ দে বলেন, "নাগরাকাটা, কুর্তি, মেচপাড়া, মরাঘাট-সহ বিভিন্ন চা-বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । আমাদের চ্যাংমারি চা-বাগানের 5-6 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । চ্যাংমারি চা-বাগানের ভুটান থেকে নেমে আসা ডায়না নদীর জল এসেছে । আমাদের 300 হেক্টর চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । চা-গাছ ওয়াশ আউট হয়েছে । নতুন করে চাৃগাছ লাগাতে হবে । বিগত 30 বছরের বন্যায় চ্যাংমারিতে এমন ঘটনা ঘটেনি ।"
তিনি আরও বলেন, "স্থায়ী শ্রমিক আছে 2500 জন । অস্থায়ী শ্রমিক আছে 1000 জন । আমাদের 150 শ্রমিক আবাসন নষ্ট হয়েছে । নতুন করে চা-গাছ লাগিয়ে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে 3-4 বছর সময় লাগবে ৷ এই মুহূর্তে সরকারি সহযোগিতা ছাড়া খুব মুশকিল । এই পরিস্থিতি যাতে বেশিদিন না থাকে, তার জন্য প্রশাসন দেখুক কীভাবে এটাকে কাটিয়ে নেওয়া যায় ।"
চায়ের ক্ষতি
টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গের সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, "বন্যায় ডুয়ার্সের চা-বাগানের ক্ষতি 90-100 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে । তরাইয়ে চা-বাগান নিয়ে আরও বেশি হবে । টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার তরফে আমাদের হিসেবে সাতটা চা-বাগানের যদি 15 কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়, তাহলে 40-45টা চা-বাগানে অনেক ক্ষতি হবে । সর্বতোভাবে লেবার লাইন, চা-বাগানের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে । সেচের সরঞ্জাম, তৈরি চা-পাতার ক্ষতি হয়েছে ৷"
তাঁর কথায়, "আমরা বারবার বলছি কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে যৌথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক । আমাদের চা-বাগানে পরিদর্শন করুক । তদন্ত করে দেখুক কোথায় কোথায় কী অবস্থা । স্থায়ী সমাধান আমাদের চাই । চা-শিল্প বাঁচবে কী করে? তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন করব ৷ তিনি আমাদের সহযোগিতা করবেন, এটাই আশা রাখি । আলিপুরদুয়ারের মেচপাড়া, জলপাইগুড়ি জেলার কুর্তি, নাগরাকাটার চ্যাংমারি, কলাবড়ি, রিয়াবাড়ি, দার্জিলিং জেলার দাগাপুর ও মাটিগাড়া-সহ আরও বাগান আছে তারাও রিপোর্ট পেশ করবে ।"
সেতুর অবস্থা খারাপ
নাগরাকাটা চা-বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার বিনয় উপাধ্যায় বলেন, "আমাদের 100 হেক্টর চা-বাগানের ক্ষতি হয়েছে । আমরা সরকারের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করছি । আমাদের শ্রমিক আবাসেরও অনেক ক্ষতি হয়েছে । নতুন করে চা গাছ বড় করতে 3-4 বছর সময় লাগবে । বাগানের দুটো ডিভিশনের মাঝে সেতুর অবস্থা খুব খারাপ । ফ্যাক্টরিতে চা পাতা আনা মুশকিল । বড় গাড়ি চলাচল করতেই পারবে না ।"
নাগরাকাটার বিজেপি নেতা তথা চ্যাংমারি চা-বাগানের বাসিন্দা অমরনাথ ঝাঁ বলেন, "বন্যার ফলে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । কত ক্ষতি সেটা বলে প্রকাশ করা যাবে না । যার কোনও হিসেব নেই । বামনডাঙা টুন্ডু চা-বাগানের লেবার লাইন সব শেষ । এই চা বাগানটি রুগ্ন । ফলে বাগান মালিকের ক্ষমতা নেই কোমড় তুলে উঠে দাঁড়ানোর । সরকারি সহযোগিতা ছাড়া বাগান কর্তৃপক্ষ কিছুই করতে পারবে না । চ্যাংমারি চা বাগানের বড় বড় সেতু ভেঙে গিয়েছে বন্যার ফলে । প্রচুর বাড়িঘর ভেসে গিয়েছে । চা-বাগানের বড় বড় গাছ ভেসে গিয়েছে, হাজার হাজার চা গাছ ওয়াশ আউট হয়ে গিয়েছে । ক্যারন চা-বাগানে সেতু ভেঙে গিয়েছে । ধরনীপুর, লুকসান চা-বাগানেরও ক্ষতি হয়েছে ।"
টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সদস্য ভুক্ত কয়েকটি চা বাগানের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি হল-
মেচপাড়া চা-বাগান:
স্থায়ী শ্রমিক -1200
অস্থায়ী শ্রমিক -2000
চা-বাগানের ক্ষতি -60 হেক্টর
শ্রমিক আবাসনের ক্ষতি -200টি
চ্যাংমারি চা-বাগান:
মোট শ্রমিক- 3500
চা-বাগানের ক্ষতি -300 হেক্টর
শ্রমিক আবাসনের ক্ষতি -150টি
নাগরাকাটা চা-বাগান:
চা নষ্ট-10 হাজার কেজি
চা-বাগানের ক্ষতি -40 হেক্টর
মোরাঘাট চা বাগান:
মোট শ্রমিক -6000
চা বাগানের ক্ষতি -50হেক্টর
রিয়াবাড়ি চা-বাগান:
চা-বাগান নষ্ট -60হেক্টর
ক্ষতির পরিমাণ -2 কোটি
কলাবাড়ি চা-বাগান:
চা-বাগান, কার্লভাট, রাস্তার ক্ষতি
শ্রমিক আবাসনের ক্ষতি -20টি
মাটিগাড়া চা-বাগান:
ক্ষতি- 10 থেকে 12 কোটি টাকা