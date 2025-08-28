কলকাতা, 28 অগস্ট: দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করার কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দলনেত্রী কোনও পরিস্থিতিতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার ডাক দিয়েছেন । ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ সমাবেশ ৷
এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও রয়েছে ৷ এর আগে এদিনের পরীক্ষার সূচি বদলের জন্য রাজ্য সরকারের তরফেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বলা হয়েছিল ৷ যদিও শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেয়, নির্দিষ্ট দিনেই পরীক্ষা হবে ৷ সেই মতো এদিন সকাল 10টা থেকে পরীক্ষা চলছে কলকাতার সবকটি কলেজে ৷
অন্যদিকে, মেয়ো রোডে টিএমসিপির অনুষ্ঠানও শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বেলা 12টা থেকে ৷ তার আগে সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে ছাত্র নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় লিখেছেন, "সকলকে অভিনন্দন ৷ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও লড়াইয়ে, তোমরা সর্বদা আমাকে তাদের পাশে পাবে ।"
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি এর নতুন-পুরোনো সকল সদস্য-সদস্যাকে জানাই জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 28, 2025
তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূল পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের যে লড়াই তাতে তারাও সামিল।
আজকের এই বিশেষ দিনে আমি আমার…
তিনি আরও লিখেছেন, "তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমি এর সকল নতুন এবং পুরনো সদস্যদের আমার অভিনন্দন জানাই। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূল পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাকে আরও উন্নত এবং শক্তিশালী করার আমাদের লড়াইয়ে, তারাও জড়িত ৷"
এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেছেন, "আজকের এই বিশেষ দিনে, আমি আমার তরুণ সহকর্মীদের বলছি, কোনও পরিস্থিতিতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবেন না। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও লড়াইয়ে, আমাকে সর্বদা আপনাদের পাশে পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ৷"
এদিন মেয়ো রোডের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশ মঞ্চে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে সকালে এক্স-এ পোস্ট করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ তিনি লিখেছেন, "টিএমসিপি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা তরুণ মনকে তাদের কণ্ঠস্বর তুলতে করতে, তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে এবং একটি উজ্জ্বল আগামীর জন্য অবদান রাখতে সক্ষম। আমরা পরিবর্তন, অগ্রগতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলনে নেতৃত্বদানে বাংলার যুবসমাজের স্থায়ী ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানাই।"
On #TMCPFoundationDay, we acknowledge the enduring role of Bengal’s youth in leading movements of change, progress and social justice. TMCP has remained a platform that empowers young minds to raise their voices, pursue their aspirations and contribute to a brighter tomorrow.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) August 28, 2025
I…
তিনি আরও লিখেছেন, "আমি প্রতিটি সদস্যের প্রতি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ৷ সকলকে এই উত্তরাধিকারকে নতুন সংকল্প এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই। জয় বাংলা ৷"