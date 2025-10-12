কালীপুজো এলেই প্রাণ পায় ঐতিহ্যবাহী দিওয়ালি পুতুল, এবছর মুখভার কুমোরপাড়ার

কালীপুজো এলেই প্রাণ পায় ঐতিহ্যবাহী দিওয়ালি পুতুল, এবছর মুখভার কুমোরপাড়ার
টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নস্ট্যালজিক দিওয়ালি পুতুল গড়ার শিল্পীরা! নেই কোনও সরকারি সাহায্য ৷ বাংলার ঐতিহ্য দিওয়ালি পুতুল কি আদৌ টিকে থাকবে ?
Published : October 12, 2025 at 7:43 PM IST
কুমোরপাড়া (পশ্চিম মেদিনীপুর), 12 অক্টোবর: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি হল দীপাবলি উৎসব। এই দীপাবলির অন্যতম আকর্ষণ হল পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের 'দিওয়ালি পুতুল'। এই দিওয়ালি পুতুল মাটির তৈরি ৷ আর কয়েকদিনের মধ্যে দিওয়ালি পুতুল নিয়ে মেতে উঠবে বাঙালি। তবে টানা বৃষ্টি ও বারবার বন্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর। তাই পুতুল তৈরিতে বিঘ্ন ঘটছে ৷ ঐতিহ্যের পুতুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশাগ্রস্থ মৃৎশিল্পীরা ৷
মেদিনীপুর শহরের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা প্রতিবছর দীপাবলিতে অপেক্ষা করে থাকেন দিওয়ালি পুতুল গড়ার জন্য ৷ সারা বছর তাঁদের যা আয় হয়, তার বেশিরভাগটাই এই দিওয়ালি পুতুলের উপরে নির্ভরশীল।
কালীপুজো আসতেই ব্যস্ততা চোখে পড়ে মেদিনীপুরের কুমোরপাড়ায় ৷ মৃৎশিল্পীরা প্রথমে পুতুল আকারে গড়ে তারপর পুড়িয়ে, রং করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেন। পুতুলের হাতে প্রদীপ রাখার জায়গায় সলতে বসিয়ে তেল দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেই আলোয় ভরে ওঠে ঘর-বাড়ি ৷
দিওয়ালি পুতুলের নৈবেদ্য
আগে এই পুতুলগুলির মাধ্যমে কালীপুজোয় বাড়িতে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হতো ৷ সেইসঙ্গে পুতুলের কাছে মাটির সরা করে দেওয়া হয় নানা রকম জিনিস ৷ নৈবেদ্যে থাকে খই, মুড়ি-মুড়কি ৷ দীপাবলির দু'দিন এই দিওয়ালি পুতুলের কাছে ধূপ, ধুনো জ্বালানে হয় ৷ কিন্তু, এবারে পরিস্থিতি আলাদা। কারণ, এবারে টানা বৃষ্টি এবং 6 বারেরও বেশি বন্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর। বিশেষ করে এই পুতুল এবার শুকনো করা যাচ্ছে না ৷
কুমোররা পেটের তাগিদে কোনওক্রমে টিকিয়ে রেখেছেন ব্যবসা
মৃৎশিল্পীদের অভিযোগ, শিল্পসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে সামান্য ছিটেফোঁটা সরকারি সাহায্যেও জোটে না তাঁদের ৷ জোটেনি একটি ত্রিপলও। কিন্তু, পেটের তাগিদে পুতুল তৈরি করতে হয় তাঁদের। কারণ, বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যের পুতুল তৈরিকে বুকে আঁকড়ে এভাবেই রুজি, রুটি চালিয়ে যাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। এতে তাঁরা কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ।
একদিকে, যেমন বৃষ্টি বাধ সাঁধছে দিওয়ালি পুতুল তৈরি করতে ৷ অন্যাদিকে, আবার মাটি ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ৷ আর এই মাটি অপর্যাপ্তও ৷ আগামিদিনে এমনটা হতে থাকলে ঐতিহ্যের এই দিওয়ালি পুতুল কি আদৌ বাংলা আর বাঙালির মধ্যে টিকে থাকবে ?
শিল্পীদের বক্তব্য
এ বিষয়ে মৃৎশিল্পী শিলা দাস, জ্যোৎস্না পাইনরা বলেন, "যেভাবে দিনের পর দিন মাটি, বালি এবং রঙের দাম বাড়ছে সেই সঙ্গে এই টানা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আমরা বিপর্যস্ত। না-পেয়েছি সরকারি সাহায্য, না মিলেছে একটা ফুটোফাটা ত্রিপল। কিন্তু রুজি-রোজগারের টানে এই পুতুল আমরা গড়ে যাচ্ছি।জানি না, এই পুতুলের ভবিষ্যৎ কী !"
তাঁরা আরও বলেন, "তবে আমরা পুতুলের দাম বাড়ায়নি। বংশপরম্পরায় এই পুতুল আমরা করে চলছি। এবারের প্রতিকূল পরিস্থিতি যার জন্য পুতুল শুকোতেও দেরি হচ্ছে।"
একই মন্তব্য শিল্পী যোগেন্দ্র নাথ দাসের। তিনি বলেন, "আগের মতো আর চাহিদা নেই। তবে নতুন প্রজন্ম আবার ফিরে আসছে সেই নস্ট্যালজিক পুতুলে। যদিও আমরা দাম বাড়াতে পারিনি। কারণ, মানুষের কাছে দাম বাড়িয়ে ব্যবসা করতে পারব না আমরা। জিনিসপত্রে যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। এবছর টানা বৃষ্টিতে এখনও পুতুলের মাটি নরম এবং কর্দমাক্ত। কিছুতেই আগুন জ্বেলে গরম করা যাচ্ছে না। এর জেরে পুতুল তৈরিতে সমস্যা হচ্ছে ৷"