আসানসোল, 5 সেপ্টেম্বর: সকাল-সকাল মর্মান্তিক দৃশ্য আসানসোলের কালিপাহাড়ি এলাকায় ৷ কালিপাহাড়ি এলাকার জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল এক সদ্যোজাতের ক্ষতবিক্ষত দেহ ৷ দেহটি কুকুরে খুবলে খাচ্ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ৷ তারাই তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন ৷ পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য ৷ কে বা কারা সদ্যজাতের দেহ ফেলে গিয়েছে, তা জানা যায়নি ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত কালিপাহাড়ি এলাকায় ঝোপঝাড়, জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল ওই সদ্যোজাতের দেহ ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা জঙ্গলের পাশের পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় দুর্গন্ধ পায় ৷ গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে এক সদ্যোজাতের দেহ ৷ আর কয়েকটি কুকুর সেই দেহ নিয়ে টানাটানি করছে ৷
ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে শিউড়ে ওঠেন কালিপাহাড়ির বাসিন্দারা ৷ কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে বাসিন্দারাই আসানসোল দক্ষিণ থানায় খবর দেন ৷ তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় ৷ তবে, কে বা কারা ওই সদ্যোজাতের দেহ ফেলে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ আশেপাশের এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি, ওই এলাকার বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
এই নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের তরফে এক আধিকারিক বলেন, "আজ সকালে এক সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার হয়েছে কালাপাহাড়ি এলাকায় ৷ কে বা কারা দেহটি ফেলে গিয়েছে, তা তদন্তে করে দেখা হচ্ছে ৷ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট এলে আরও বিস্তারিত জানা যাবে ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ হাঁড়ি বলেন, "আজ সকালে শুনতে পাই যে, জঙ্গলে একটি সদ্যোজাতের মৃতদেহ পড়ে আছে ৷ আর কয়েকটি কুকুর সেই দেহ খুবলে ফেলেছে ৷ এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না ৷ আমরা পুলিশকে খবর দিলে, তাঁরা এসে দেহটি নিয়ে যায় ৷ মনে হচ্ছে বাইরের কেউ এখানে এসে ওই সদ্যোজাতের দেহ ফেলে গিয়েছে ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা পার্বতী রাউত বলেন, "আমাদের এলাকার খুব শান্তি প্রিয় ৷ সবাই মিলেমিশে থাকি ৷ কিন্তু, এই ঘটনা আমাদের এলাকাকে কলঙ্কিত করল ৷ গোটা এলাকার মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছে এই ঘটনায় ৷ এমন অমানবিক ঘটনা আমাদের এলাকায় ঘটবে, এটা আমরা আশা করিনি কখনও ৷"