শিশুদের কাশির সিরাপের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সতর্কতা, আরও স্পষ্ট নির্দেশ চান চিকিৎসকরা
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুই বছরের নিচের শিশুদের কোনওভাবেই কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না। পাঁচ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রেও তা সাধারণত বারণ।
Published : October 4, 2025 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: শিশুদের কাশি ও সর্দির ওষুধ ব্যবহারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। জানানো হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের কাশি-সর্দি নিজে থেকেই সেরে যায়, তাই অকারণে ওষুধ ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুই বছরের নিচের শিশুদের কোনওভাবেই কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না। পাঁচ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রেও তা সাধারণত বারণ। আর পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে ব্যবহার করতে হলে চিকিৎসকের সঠিক পরামর্শ, নির্ধারিত ডোজ এবং সীমিত সময়ের মধ্যেই ওষুধ দেওয়া উচিত। পাশাপাশি, প্রাথমিক চিকিৎসা হওয়া উচিত পর্যাপ্ত জলপান, বিশ্রাম ও সহায়ক যত্ন।
তবে এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চিকিৎসক মহলে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ভাইরোলজিস্ট ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমন পোদ্দার মনে করেন, বিজ্ঞপ্তিতে ওষুধের উপাদান বা মলিকিউলগুলি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, “কাশির সিরাপে নানা ধরনের মলিকিউল থাকে। এর মধ্যে ব্রংকোডাইলেটার অন্যতম, যা সাধারণত শ্বাসকষ্টে ইনহেলার বা নেবুলাইজারের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এটি কার্যকর হলেও খরচ বেশি, তাই অনেকে বিকল্প হিসেবে সিরাপ ব্যবহার করেন। যদি মলিকিউল নির্দিষ্ট করে বলা হতো, তা হলে সুবিধে হতো। সেই সঙ্গে নজরদারিও আরও বাড়ানো দরকার।”
অন্যদিকে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অগ্নিমিত্রা গিরি সরকার জানান, দুই বছরের কম বয়সিদের এমনিতেই কাশির ওষুধ দেওয়া হয় না। তিনি সতর্ক করে বলেন, “অনেকে ইন্টারনেট দেখে নিজেরাই বাচ্চাকে ওষুধ দেন, কাশি কম না হলে ডোজও বাড়িয়ে দেন। এতে বড় বিপদ ঘটে। আসল কারণ খুঁজে সমাধান করতে পারলেই কাশি নিজে থেকেই কমে যায়। তবে শ্বাসকষ্ট থাকলে ব্রংকোডাইলেটরের সাহায্য নিতে হয়, সেটি সিরাপ নাকি ইনহেলার—তা অবশ্যই চিকিৎসক দেখেই ঠিক করবেন।”
আরেক বিশেষজ্ঞ ডাঃ সহেলী দাশগুপ্ত মনে করেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট ইতিবাচক। তাঁর মতে, “কাশির সিরাপে বিভিন্ন কম্বিনেশনের কারণে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়— হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া বা খিঁচুনি পর্যন্ত হতে পারে। ভাইরাল ইনফেকশনে কাশির সিরাপ প্রয়োজন হয় না, ব্যাকটেরিয়াল হলে অ্যান্টিবায়োটিক, আর অ্যালার্জি থাকলে ইনহেলারই যথেষ্ট। তাই সিরাপ প্রায়শই উপকারের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।”
প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনায় কাশির সিরাপ নিয়ে তদন্ত আরও গভীর হয়েছে। তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে মেসার্স শ্রীসান ফার্মার তৈরি কোল্ডরিফ কাশির সিরাপে অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি মাত্রায় বিষাক্ত ডাইথিলিন গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকলের মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, ডাইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন গ্লাইকল (EG) রাসায়নিক কিডনির গুরুতর ক্ষতির অন্যতম কারণ হিসাবে পরিচিত।
এর পরই কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ শনিবার জানিয়েছেন যে, রাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ রাজ্যজুড়ে কোল্ডরিফ কাশির সিরাপ বিক্রি ও বন্টন স্থগিত করেছে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে আগেই এই সিরাপের বিক্রি ও প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে, কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের পরিধি বাড়িয়েছে। ছয়টি রাজ্যের 19টি ওষুধ উৎপাদন ইউনিটে ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ শুরু করা হয়েছে। এই পরিদর্শনগুলি ওষুধের মান সংক্রান্ত সমস্যার কারণগুলি নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার প্রতিরোধে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা নির্ধারণে সহায়তা করবে।