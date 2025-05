ETV Bharat / state

লক্ষ্মণরেখা পার করবেন না, সিকিম সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের - MAMATA BANERJEE WARNS SIKKIM

সিকিম সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 21, 2025 at 6:44 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 7:02 PM IST 3 Min Read

শিলিগুড়ি, 21 মে: লক্ষণরেখা পার করা উচিৎ নয় ! সিকিম সরকারকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক চলাকালীন কেন্দ্রের বঞ্চনার কথাও উঠে আসে। বাংলার বাড়ি থেকে সড়ক। যেভাবে কেন্দ্র সরকার রাজ্যের প্রতি আর্থিক অবরোধ করছে সে কথাও সাফ জানান মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর গলায় উঠে আসে সিকিমের প্রসঙ্গ। মমতার কথায়, "নিঃশ্বাস আমরাও ফেলতে পারি।" সিকিমের বর্তমান শাসকদল প্রেম সিং তামাং তথা পিএস গোলের সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা এনডিএ'র শরিক দল। আর এদিন সিকিম সরকারের বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক বৈঠকে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সিকিমকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'সেভেন সিস্টার' রাজ্যের সঙ্গে অষ্টম রাজ্যের মর্যাদা পেতে সাহায্য করা হয়েছিল বাংলা ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ইতিহাসও মনে করিয়ে দেন। তারপরেও কেন্দ্রের ন্যায় সিকিম সরকার বাংলার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি করছে। আর তাতেই এদিন সিকিম সরকারের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সিকিম সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার (ইটিভি ভারত)

হুঁশিয়ারির সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন যদি মনে করে বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে এবং নিঃশ্বাস ফেলবে, তাহলে বলব যে যার নিজের রাজ্য সামলাও । নিঃশ্বাস আমরাও ফেলতে পারি । প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সীমা আছে । লক্ষ্মণরেখা কারও পার করা উচিৎ নয় ।" মুখ্যমন্ত্রী এদিন জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে খোলাখুলি বলেন, "সিকিমে 14টি হাইডেল পাওয়ার করেছে ৷ এতে তিস্তার জল যেতে পারছে না। এতে প্রভাব পরছে বাংলায় । যে যার নিজের নিয়ে আছে । অথচ ওরা ভুলে যায় আমরা ওদের ভালোবাসি। আমাদের কত পর্যটক সিকিমে যায়। শিলিগুড়ি, কালিম্পংয়ের উপর দিয়ে ওদের যেতে হয় ৷ সিকিম এতোগুলো হাইডেল প্রজেক্ট করল, কেন্দ্র কেন অনুমতি দিল। আমরা দু'টো করতে চেয়েছিলাম। আমাদের দেয়নি।" এরপর রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে উদ্দেশ্য করে জানান, এই বিষয়ে ন্যাশনাল হাইডেল প্রজেক্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে চিঠি দিয়ে জানতে । এরপর মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "আমাকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে । যখন যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে । একটা ছোট রাজ্য। একটাই সাংসদ আছে । সেখানে বাংলা সবাইকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে। আর আপনারা শুধু এখানে এসে ইনভেস্ট করবেন । খবর আমিও রাখি । কাদের মাধ্যমে রাখা হয় সব জানি। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় হাজার হাজার কোটি টাকা রাখা হচ্ছে । দার্জিলিং পাশে হলেও সাবসিডি পায় না। আর সিকিম 90 শতাংশ ভর্তুকি পায়।" এরপরই ইতিহাস মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সিকিমকে অষ্টম সিস্টার স্টেট আমরা করেছিলাম। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি, অটল বিহারী বাজপেয়ীকে সমর্থন দিয়েছিলাম বাইরে থেকে। আমরা ক্ষমতায় যাইনি। মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং সে সময় আমাদের অনুরোধ করেছিলেন সিকিমকে অষ্টম সিস্টার স্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হোক । তখন আমরা বাজপেয়ীকে আবেদন করেছিলাম ।" টাকা নিয়ে গ্রামের রাস্তায় ট্রাক ঢোকাচ্ছে পুলিশ, ডিজিকে কড়া ধমক মুখ্যমন্ত্রীর

