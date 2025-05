ETV Bharat / state

সীমান্তে উত্তেজনা, নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক রেশন মজুত রাখতে নির্দেশ জেলাগুলিকে - INDIA PAKISTAN BORDER TENSION

নবান্ন ৷ ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 11, 2025 at 7:31 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 7:46 PM IST 3 Min Read

কলকাতা, 11 মে: সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকতে সমঝোতার ঘোষণা হলেও দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম সীমান্তে উত্তেজনা কমেনি ৷ তাই আগে থেকেই সাবধান হতে চাইছে রাজ্য সরকার ৷ সাধারণ মানুষের খাদ্যসঙ্কট যাতে না-হয়, সেই লক্ষ্যে আগামী তিন মাসের রেশন আগাম মজুত রাখার নির্দেশ দিল নবান্ন ৷ ইতিমধ্যে জেলাশাসকদের কাছে এ নিয়ে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ৷ জুন, জুলাই ও অগস্ট মাসের রেশনসামগ্রী এখন থেকেই প্রত্যেক জেলার গুদামে পাঠিয়ে রাখতে বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায় ৷ নবান্ন সূত্রে খবর, রবিবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এ নিয়ে একটি বৈঠক করেন ৷ সেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসচিব, খাদ্য দফতরের আধিকারিক এবং প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন ৷ বৈঠকে রেশন মজুত করে রাখা ছাড়াও, জরুরি পরিস্থিতিতে হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিকাঠামো কেমন থাকবে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জনা গিয়েছে ৷ কোন জেলার হাসপাতালে কতগুলি শয্যা এবং অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে, তা যাচাই করে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে ৷

