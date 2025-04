ETV Bharat / state

আরজি করের মতো এসএসসি-কাণ্ডকে গুলিয়ে দিতে চাইছে সরকার, তোপ দিলীপের - DILIP GHOSH ON SSC SCAM

আরজি করের মতো এসএসসি-কাণ্ডকে গুলিয়ে দিতে চাইছেসরকার ( নিজস্ব চিত্র )

Published : April 5, 2025 at 11:50 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 11:58 AM IST

বর্ধমান, 5 এপ্রিল: আরজি করের মতো এসএসসি-কাণ্ডকে গুলিয়ে দিতে চাইছে তৃণমূল সরকার। বর্ধমানের বাসন্তী পুজোতে যোগ দিতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি হারিয়েছেন রাজ্যের প্রায় 26 হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে পথে নেমেছে বাম-বিজেপি। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাম-বিজেপিকে নিশানা করে দাবি করেছেন, ওরা এসব করে বাংলার শিক্ষার মানকে নামিয়ে দিতে চাইছে । পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিন্তু এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা নিশানা করেছেন দিলীপ ঘোষ ৷ শিক্ষকদের চাকরি বাতিল নিয়ে মমতাকে তোপ দিলীপের (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার বর্ধমানে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আরজি করের প্রভাব তো আছে, সেই সঙ্গে এই 26 হাজার মানুষের ভবিষ্যৎ 'লুট' করে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে এই সরকার ৷ এখন বলছে পাশে আছে। তাহলে এতদিন কোথায় ছিলেন ? কেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন ? কেন যোগ্য ও অযোগ্যদের ফারাক করে দেননি ? তিনি আরও জানান, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায় তো বলেছেন, তাঁকে সুযোগ দেওয়া হলে উনি সমাধান করে দিতে পারতেন। আরজি করের মতো এই কেসের রিপোর্ট ঘেঁটে দেওয়া হচ্ছে । ঘেঁটে দেওয়ার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের অর্ধেক নেতা, শিক্ষা বিভাগের অর্ধেক অফিসার সব জেলে চলে যাবে। বাকি জীবন জেলের ভাত খেতে হবে। পাপ বাপকে ছাড়ে না।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা বলছি যে সব যোগ্য ব্যক্তি চাকরি পেয়েছেন তাদের বাঁচানো হোক আগে । তারপর অযোগ্যদের আইন সাজা দেবে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চিহ্নিত করা হোক । সে যত বড়ই নেতা, মন্ত্রী হোক তাদের চিহ্নিত করে সাজা দিতে হবে। না-হলে ফের আমাদের ভবিষ্যৎ এরা লুঠ করে নেবে। এই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতকে নষ্ট করেছে। তারপরেও কী করে বড়ো বড়ো কথা বলতে পারে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে লুঠ করে। আর কত পাপ, করবে পাপ তো মাথায় উঠে গিয়েছে।" পাশাপাশি নামনবমী নিয়ে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকেও চরম হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেল দিলীপ ঘোষকে ৷ বিজেপি নেতা বলেন,"জীবনতলায় দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছে ৷ নিজের এলাকায় কুকুরও নিজেকে সিংহ মনে করে ৷ একবার বাইরে বেরিয়ে দেখুন ৷" উপাচার্য নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, দাবি রাজ্যপালের

