ETV Bharat / state

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বাংলায় SIR করার নিদান দিলেন দিলীপ ঘোষ

পিতৃপক্ষে দুর্গোৎসবের উদ্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন দিলীপ ঘোষ ৷

Dilip Ghosh
দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 26 সেপ্টেম্বর: চতুর্থীর সকালে দুর্গাপুরের বিধাননগরে চা-চক্রে যোগ দেন দিলীপ ঘোষ ৷ আরও একবার বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে SIR করার পরই বিধানসভা নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করলেন বিজেপি নেতা ৷

রাজ্যে এসআইআর করা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে যোগ আছে, তাঁদের বিএলও পদে রাখা যাবে না ৷ যারা অস্থায়ী কর্মী নির্বাচন কমিশন তাদেরও থাকতে দেবেন না বলেছে । সরকার টালবাহানা করছে । আর কয়েকটা মাস, তারপর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ছয় মাস সময় হাতে নিয়ে এসআইআর করে তারপর ভোট হবে।" তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যেই প্রতি জেলা কমিটিতে রদবদল শুরু করেছে ৷ সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "ও করে আর কী লাভ হবে ? কয়লা চোরের জায়গায় গরুচোর আর গরুচোরের জায়গায় বালি চোরদের বসানো হবে। যারা ভালো লোক তারা সব সরে গিয়েছে ।"

SIR করার নিদান দিলেন দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)

এদিন পিতৃপক্ষে দুর্গোৎসবের উদ্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "ওর সবকিছুই উল্টো। ওর পঞ্জিকা আলাদা। তাঁর সময়কালে সব কিছুই সম্ভব। আর ক'টা দিন আছেন যা করার করে নিন।" তবে এই সবকিছু ছাপিয়ে 26-এর নির্বাচন নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী শোনা গিয়েছে দিলীপের গলায় ৷

তাঁর কথায়, "2026-এর নির্বাচনের তৃণমূল জিতে গেলে এবার দাবি উঠবে ফিরহাদ হাকিমকে উপমুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। আর 2031 সালে এরাই দাবি তুলবে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও একজনকে ৷" প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে দুর্গাপুরে গরুচোর সন্দেহে বিজেপির যুব নেতারা একটি গরুবোঝাই গাড়ি আটকে হাটে যাঁরা গরু নিয়ে যাচ্ছিল তাঁদের শারীরিকভাবে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় বিজেপির 15 জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

এদিন তাঁদের সম্বর্ধনা দেন দিলীপ ঘোষ ৷ এর পাশাপাশি তিনি বলেন, "যারা চোর তাদের পুলিশ ছেড়ে দিল ৷ আর যারা গো-ভক্ত তাদেরকে জেলে পুরে দিল। এটা এই রাজ্যেই সম্ভব। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। সমস্ত কিছুই বদলে যাবে।" সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরাতে চলো পাল্টাই স্লোগান তুলে পরিবর্তনে এসেছিল। আর ভূপেন্দ্র যাদব অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ। বহু নির্বাচনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি একজন আইনজীবী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদের নেতৃত্বে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হবে, এমনটা আশা রাখি।"

For All Latest Updates

TAGGED:

BJPদিলীপ ঘোষSIRরাষ্ট্রপতি শাসনDILIP GHOSH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.