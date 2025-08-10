চুঁচুড়া, 10 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে শনিবার আহত হন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ও মা । তাঁদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ করার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ৷
এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আন্দোলন করতে গিয়ে ঘটনা ঘটেছে । অভয়ার বাবা-মা শরীরে আঘাত পেয়েছেন, তা খুব লজ্জাজনক । নিজের কন্যাকে হারিয়েছেন, বিচার পাননি । তাঁদের যাতে আঘাত না-লাগে সেজন্য পুলিশেরই সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল । তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে । তার জন্য সরকারকে লজ্জিত হওয়া উচিত ।"
শনিবার সন্ধ্যায় হুগলির চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বর তলায় শিব মন্দিরে পুজো দেন দিলীপ ঘোষ ৷ সেখানে ত্রিশূল হাতে থাকে ডুগডুগি বাজাতেও দেখা যায় তাঁকে ৷ পরে আখন বাজারে রাখিবন্ধন উৎসবে যোগদান করেন বিজেপি নেতা । এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে মন্তব্য করেন তিনি ৷
নবান্ন অভিযানে পুলিশের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা পদদলিত করার অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "সেটা আমিও দেখেছি ৷ এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক, পুলিশ জাতীয় পতাকার উপর দিয়ে যাচ্ছে । পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে । যাঁরা আন্দোলন করছিলেন তাঁরা ভিড়ের চাপে পড়ে যান ৷ তাই তাঁদের হাতে থাকা ঝান্ডাও পড়ে গিয়েছে ৷ পুলিশের দায়িত্ব ছিল ঝান্ডাকে তুলে সযত্নে রাখা । কিন্তু পুলিশ করেনি ।"
পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত ঝগড়ায় আমাদের কিছু নেই । ব্যক্তিগত গালাগাল দেওয়ার জায়গা রয়েছে । কে কী বলেছেন আমি জানি না ।"
এদিকে শ্রীরামপুরে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি, মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর ভুল ছিল । সময় নষ্ট করেছেন তিনি । সেই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "তিনি সবসময় এরকম উলটোপালটা ব্যবহার করেন ৷ কেন করেন তিনি বলতে পারবেন । একজন সিনিয়র রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী, তার একটু ব্যালেন্সড হওয়ার দরকার রয়েছে ।"
ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে দিলীপ ঘোষকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে দেখা যাবে ? এই প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেন, "দল আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে আমি সেটা পালন করেছি । নির্বাচনে কে দাঁড়াবে তা দল ঠিক করে । তারা দলের কর্মীদের দায়িত্ব দেয় । আমরা দলের কর্মী আমাদের যে দায়িত্ব দেবে আমরা সেটা পালন করব । দল ভোটে দাঁড়াতে বললে দাঁড়াব । তিনবার দাঁড়াতে বলেছে, দাঁড়িয়েছি ।"
একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "চারিদিকে যা ঘটনা ঘটছে তাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে, পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন চাইছে । সেই পরিবর্তনকে সফল করার দায়িত্ব বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির । আমরা সেই ইচ্ছাকে সফল করার জন্য সম্পূর্ণ শক্তি লাগাব ।"