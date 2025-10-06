উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে আটকে হুগলির 2 পরিবার, নিখোঁজ ডায়মন্ডহারবারের যুবক

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে আটকে হুগলির 2 পরিবার, নিখোঁজ ডায়মন্ডহারবারের যুবক
সেখানে কাজে গিয়েছিলেন ডায়মন্ডহারবারের যুবক হিমাদ্রি পুরকাইত ৷ অন্যদিকে, ঘুরতে গিয়েছিলেন হুগলির বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিয়োগী পরিবার ৷
Published : October 6, 2025 at 7:55 PM IST
ডায়মন্ডহারবার/ বৈদ্যবাটি, 6 অক্টোবর: বন্যা বিধস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ এই বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে দার্জিলিংয়ে কাজে গিয়ে নিখোঁজ দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবারের যুবক হিমাদ্রি পুরকাইত ৷ পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে বেড়াতে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে সেখানে আটকে হুগলির বৈদ্য়বাটির দুই পরিবার ৷ দুশ্চিন্তার ছাপ পরিজনদের চোখেমুখে ৷ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন হিমাদ্রির বাবা-মা ৷
হিমাদ্রি পুরকাইতের তথ্য
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ডহারবারের পারুলিয়া কোস্টাল থানার অন্তর্গত কামারপোল এলাকার বাসিন্দা 25 বছরের হিমাদ্রি পুরকাইত ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তিনি ৷ কখনও ট্যুর গাইড হিসেবে, কখনও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় কাজ করতেন । গায়ক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল ।
পুজোর আগে গত 22 সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দার্জিলিংয়ের সুখিয়াপোখরিতে ভ্রমণকারী দলের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি । সেখানকার সোনাদা এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন । বন্ধুদের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগও করেছিলেন । কিন্তু শনিবারের পর থেকে হিমাদ্রির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । এখনও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি ।
শনিবার রাতের একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ । কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে সাজানো গোছানো শৈলশহর । উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন রাস্তায় ধস নেমে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের । বিচ্ছিন্ন হয়েছে একাধিক রাস্তার সঙ্গে জাতীয় সড়কের যোগযোগ ব্যবস্থা । ফলে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা । এই পরিস্থিতিতে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চিন্তিত হিমাদ্রির বাবা-মা ৷
হিমাদ্রির বাবা-মার বক্তব্য
যদিও ইতিমধ্যে সুখিয়াপোখরি থানার সঙ্গে কথা হয়েছে হিমাদ্রির বাবা-মার ৷ তাঁদেরকে পুলিশ জানায়, প্রবল বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যায় হিমাদ্রিদের টেন্টটি ভেসে যেতে পারে । আর এই খবর শোনার পরই আরও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন হিমাদ্রির বাবা-মা ।
হিমাদ্রির মা শুক্লা পুরকাইত ও বাবা প্রশান্ত পুরকাইত বলেন, "রোজ ফোন করত ছেলে । শনিবার রাত 10টাতেও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে । বলল, শুয়ে পড়েছি । খুব বৃষ্টি হচ্ছে । মনে হচ্ছে, বিদ্যুৎ থাকবে না । রবিবার সকাল থেকে ফোনে পাচ্ছি না ।" তাঁদের ছেলে যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে আসতে পারেন, সেই প্রার্থনা করছেন হিমাদ্রির বাবা-মা ।
হিমাদ্রিকে ফেরাতে উদ্যোগী সাংসদ
নিখোঁজ যুবককে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সম্পূর্ণ বিষয় জানার পর তিনি হিমাদ্রির বাড়িতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান । ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদ হিমাদ্রির বাড়িতে যান এবং বাবা-মার সঙ্গে কথা বলেন তিনি । তাঁর আশ্বাস, নিখোঁজ যুবককে বাড়ি ফেরানোর জন্য সবরকম চেষ্টা শুরু করেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আশিস হালদার বলেন, "ভ্রমণপ্রপাসু হিমাদ্রি বাড়িতে কম থাকতো ৷ সবসময় পাহাড়ের কোলেই ছুটে যেত সে । অ্যাডভেঞ্চার ওকে ডাকতো ৷ বেশ কয়েক মাস আগে উত্তরাখণ্ড থেকে ঘুরে এসেছে আবার এই দার্জিলিং গিয়েছিল । গত শনিবার পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা হয় হিমাদ্রির ৷ এরপর আর কথা হয়নি । উত্তরবঙ্গে ক্রমাগত বিধ্বস্ত পরিস্থিতি ৷ তার জেরে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ না-করতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে পরিবারের লোকজন । উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তারা । আমরা ওই পরিবারের পাশে রয়েছি ৷"
ডায়মন্ডহারবারের মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ বলেন, "নিখোঁজ যুবকের যাবতীয় তথ্য ও ছবি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসনকে পাঠানো হয়েছে । জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগও করেছে । সবসময়ই দার্জিলিং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসন।"
হুগলির পরিবার আটকে উত্তরবঙ্গে
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বেড়াতে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্বীকার হুগলির বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিয়োগী পরিবার । বৈদ্যবাটী পুরসভার 6 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি ও তাঁর স্ত্রী রেশমী বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্র রোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি মাসের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন । তাঁদের সঙ্গে আরেকটি পরিবার স্নেহাশিস নিয়োগী, স্ত্রী সঙ্গীতা নিয়োগী ও তাঁর কন্যা-সহ মোট ছয় জন যান ৷ তাঁরা সকলে এখন আটকে সেখানে । তাতে তাঁদের পরিবার দুশ্চিন্তায় পড়েছেন । সকলেই চায় সুস্থ ভাবে ফিরে আসুক তাঁরা ।
পাহাড়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 1 অক্টোবর ব্যান্ডেল থেকে তিস্তা তোর্সা ট্রেন ধরে পরিবারগুলি ৷ গত 2 অক্টোবর নিউ মাল স্টেশনে নামে তারা । সেখান থেকে তারা পৌঁছয় দাওয়াপানিতে । সেখানে দু'দিন থেকে গত 5 তারিখ সন্ধ্যায় কাগেতে পৌঁছয় তারা । ওখানে পৌঁছনোর সময় থেকেই দুর্যোগ শুরু হয় । রাত দশটার পর সেই দুর্যোগ ভয়ংকর রূপ নেয় । প্রচুর বৃষ্টি ও বাজ পড়তে থাকে চারিদিকে । যেন ধসে পড়েছে পাহাড় । ঋষি খোলা নদীর জল ফুলে ফেঁপে ওঠে । ভয়ে রাতে একটা ঘরে সবাই মিলে রাত কাটান ।
সোমবার সকালে উঠে দেখেন চারিদিক জলে ভর্তি । যে নদীর জল একদম নীচে ছিল, সেই নদী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে । একদিন কাগেতে আটকে থাকার পর সোমবার অন্য রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরার পথে হোম স্টে থেকে বের হন তারা ।
18 বছর ধরে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবার । পাহাড় তাঁদের খুবই প্রিয় । কিন্তু এ বারে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হল তা ভোলার নয় । ফোনে জানিয়েছেন তিনি ৷ আটকে পড়া হুগলির পর্যটক জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বৃষ্টি পড়ছিল ৷ পাহাড় ধসে যাচ্ছিল সেই অভিজ্ঞতার কথাই দাদা ফোনে বলেছে । চতুর্দিকে জল ও অন্ধকার ঘিরে ছিল ওই চত্বরে । সে ছবি পাঠিয়েছিল আমাদের ।"
তিনি আরও বলেন, "আমার মেজো দাদার পরিবার ও আরেকটি পরিবার গিয়েছে তাদের সঙ্গে । আজকে ফোনে কথা হয়েছে ভালোই আছে এখন । যে পরিস্থিতির মধ্যে ওরা আটকে পড়েছিল ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল । আমরাও চাই যত তাড়াতাড়ি নেমে আসুক ওখান থেকে । আমরা সকলেই পাহাড় ভালোবাসি ৷ আগে এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে কেউই আমরা পড়িনি ।"