দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে গান্ধিজির সাক্ষাতের শতবর্ষে শতাব্দী যাত্রা রেলের

5 অক্টোবর থেকে 9 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই যাত্রা৷ আয়োজনে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ৷

দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ছবি সৌজন্যে - ডিএইচআর)
Published : October 4, 2025 at 7:48 PM IST

দার্জিলিং, 4 অক্টোবর: শৈলশহরে ভারতের মণীষীদের নিয়ে কম ইতিহাসের অধ্যায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ - প্রত্যেকেই দার্জিলিংয়ে পা রেখেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই পাহাড় থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

তবে বেশিরভাগ মণীষীই পাহাড়ে যেতেন অবসর সময় কাটাতে কিংবা শারীরিক অসুস্থতা হলে সুস্থতার জন্য নিরিবিলিতে কিছুটা সময় কাটাতে। নেতাজি কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাস প্রায় সবারই জানা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধিও পাহাড়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন। আর মহাত্মা গান্ধির পাহাড় সফরের স্মৃতিতেই এবার ‘শতাব্দী যাত্রা’র আয়োজন করেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। ‘শতাব্দী যাত্রা’র মাধ্যমে এক মাস ধরে পালন করা হবে মহাত্মা গান্ধির পাহাড় সফরের স্মৃতি।

গান্ধিজির দার্জিলিং সফরের স্মারক (ছবি সৌজন্যে - ডিএইচআর)

জানা গিয়েছে, মহাত্মা গান্ধির পাহাড় সফর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 1925 সালের জুন মাসে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিংয়ের তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এনএন সরকারের ‘স্টেপ অ্য়াসাইড’ নামে বাড়িতে ওঠেন। দেশবন্ধু ছিলেন একজন দক্ষ আইনজীবী, একজন কবি ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চরিত্র। তিনি স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও তিনি অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ছবি সৌজন্যে - ডিএইচআর)

1925 সালের জুন মাসে মহাত্মা গান্ধি দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পাহাড়ে যান। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের ট্রেন ধরেছিলেন৷ 4 থেকে 9 জুন মহাত্মা গান্ধি দেশবন্ধুর সঙ্গে একই বাড়িতে একসঙ্গে ছিলেন। ওই সময়ে দু’জনের মধ্যে স্বরাজ পার্টি ও কংগ্রেসের আগামী রোডম্যাপ নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছিল। গান্ধিজি আগামীতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কী পরিকল্পনা করছিলেন, সে নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু আচমকা দেশবন্ধুর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয় ও তিনি 16 জুন মারা যান। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে গান্ধিজি কলকাতায় শোকযাত্রা বের করেছিলেন।

দার্জিলিংয়ে এই বাড়িতেই সাক্ষাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মহাত্মা গান্ধির (ছবি সৌজন্যে - ডিএইচআর)

গান্ধিজি ও দেশবন্ধুর ওই সাক্ষাৎকে চিরস্মরণীয় করার উদ্যোগ নিয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ। সেই উপলক্ষে 5 অক্টোবর দার্জিলিং রেল স্টেশন থেকে শতাব্দী যাত্রা শুরু হবে ও 9 নভেম্বর শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে শেষ হবে। শতাব্দী যাত্রার মাধ্যমে গান্ধিজির সঙ্গে ডিএইচআরের সংযোগ করা হবে। সকাল 8টা থেকে শুরু হবে ওই যাত্রা।

শতাব্দী যাত্রার দিন

  • 5 অক্টোবর - দার্জিলিং থেকে ঘুম
  • 11 অক্টোবর - ঘুম থেকে সোনাদা
  • 12 অক্টোবর - সোনাদা থেকে টুং
  • 18 অক্টোবর - টুং থেকে কার্শিয়াং
  • 19 অক্টোবর - কার্শিয়াং থেকে মহানদী
  • 25 অক্টোবর - মহানদী থেকে গয়াবাড়ি
  • 26 অক্টোবর - গয়াবাড়ি থেকে তিনধারিয়া
  • 1 নভেম্বর - তিনধারিয়া থেকে রংটং
  • 2 নভেম্বর - রংটং থেকে সুকনা
  • 8 নভেম্বর - সুকনা থেকে শিলিগুড়ি জংশন
  • 9 নভেম্বর - শিলিগুড়ি জংশন থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "গান্ধিজির পাহাড় সফর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ একটা বিশেষ মুহূর্ত। গান্ধিজি টয়ট্রেনে করেই পাহাড় সফরে এসেছিলেন। তাই তার সফরের 100 বছর উপলক্ষে আমরা এই শতাব্দী যাত্রার আয়োজন করেছি।"

দার্জিলিংয়ে গান্ধিজি (ছবি সৌজন্যে - ডিএইচআর)

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "গান্ধিজির সঙ্গে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ ও স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে তাদের আলোচনা আজও ইতিহাসে রয়েছে। সেই ইতিহাসকে তুলে ধরতেই ডিএইচআরের সঙ্গে মেলবন্ধন করে এই যাত্রা করা হবে।"

TAGGED:

DHR DARJEELING HIMALYAN RAILWAYSMAHATMA GANDHIদেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসDHR ORGANISES SHATABDI YATRA

