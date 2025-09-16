টয়ট্রেনে জুড়বে 130 বছরের ইতিহাস, দিল্লি থেকে দার্জিলিংয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী স্টিম ইঞ্জিন

টয়ট্রেনে জুড়বে 130 বছরের ইতিহাস, দিল্লি থেকে দার্জিলিংয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী স্টিম ইঞ্জিন
1881 সালে তৈরি হয় 'স্টিম লোকোমোটিভ শার্প, স্টিউয়ার্ট অ্যান্ড কো: 777-B' নামের স্টিম ইঞ্জিন ৷ 1957 সালে অবসরে যায় এটি ৷
Published : September 16, 2025 at 8:01 PM IST
দার্জিলিং, 16 সেপ্টেম্বর: পর্যটকদের জন্য দারুণ খবর নিয়ে আসছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ৷ সব ঠিক থাকলে পুজোর মরশুমে দেখা মিলবে ঐতিহ্যবাহী 130 বছরের পুরনো টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিনের ৷ এমনটাই উদ্যোগ নিয়েছে ডিএইচআর ৷ চলতি মাসেই দিল্লির রেলওয়ে মিউজিয়াম থেকে আসতে চলেছে প্রাচীন এক টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিন ৷ দিল্লি থেকে সড়কপথে আনা হবে 'স্টিম লোকোমোটিভ শার্প, স্টিউয়ার্ট অ্যান্ড কো: 777-B' নামে এই ইঞ্জিনটি ৷
হেরিটেজ শিরোপাধারী দার্জিলিং হিমালয়ান রেল পর্যটকদের চাহিদাকে মাথায় রেখে একাধিক নতুন পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে ৷ পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের জন্য জঙ্গল টি-সাফারি, কার্শিয়াং ও মহানদী-সহ তিনটে নতুন জয়রাইড চালু করেছে ৷ তবে, পর্যটকদের মধ্যে স্টিম ইঞ্জিনে টানা টয়ট্রেনের টিকিটের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি বলে জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ ৷
পাহাড়ী পথে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলা টয়ট্রেনের জন্যই দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা ৷ তাই এবার ইতিহাসের পাতা থেকে বাস্তবে নামিয়ে আনা হচ্ছে আরও একটি প্রাচীন স্টিম ইঞ্জিনকে ৷ পর্যটকরা খুব শীঘ্রই ইতিহাসের সেই জীবন্ত রূপের সাক্ষী হবেন ৷
এই বিষয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "ইতিমধ্যে ওই প্রাচীন টয়ট্রেনের ইঞ্জিনটি নিয়ে আসার গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেছে ৷ চলতি মাসেই সেটিকে দিল্লির মিউজিয়াম থেকে আনা হবে ৷ তারপর সেটিকে আবার যাতে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সেই কাজ করা হবে ৷ এই ইঞ্জিনে টানা টয়ট্রেনে ভ্রমণের পাশাপাশি, সেটির ইতিহাসের আলাদা রোমাঞ্চ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ৷"
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "এটা পর্যটকদের জন্য দারুণ খবর ৷ সামনেই বিশ্ব রেল দিবস ৷ সেই উপলক্ষে এইধরনের উপহার হেরিটেজ শিরোপাধারী ডিএইচআর পেলে, তা বাড়তি পাওনা ৷"
জানা গিয়েছে, 1881 সালে 777-B ইঞ্জিনটি তৈরি করে শার্প স্টিউয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি ৷ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের এটলাস ওয়ার্কশপে এই ইঞ্জিনটি তৈরি করা হয় ৷ ওই সময় একইভাবে মোট 32টি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল ৷ যার মধ্যে 777-B একটি ৷ পাহাড়ি ঢালে চলার জন্য দু'ফুটের ন্যারো গেজের রেললাইনে চলার উপযোগী করা হয়েছিল ওই ইঞ্জিনটিকে ৷ ইঞ্জিনটির ওজন 16 টন ৷
প্রথমে সেটিকে কয়েক বছর হিমাচল প্রদেশে চালানো হয় ৷ তারপর পাঠানো হয়েছিল দার্জিলিংয়ে ৷ 1917 সালে দার্জিলিংয়ের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে সংস্কারের পর পুনরায় পরিষেবায় নামানো হয়েছিল ৷ 1957 সাল পর্যন্ত ওই ইঞ্জিনটি টানা পরিষেবা দেয় দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন টানতে ৷ তারপর সেটিকে অবসরে পাঠায় ডিএইচআর ৷
1999 সালে রেল বোর্ড প্রদর্শনীর জন্য দিল্লি নিয়ে যায় স্টিম ইঞ্জিনটি ৷ সেখান থেকে 2022 সালে ইঞ্জিনটিকে দিল্লির জাতীয় রেল মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় ৷ এবার সেখান থেকে ওই প্রাচীন ইঞ্জিনটিকে তার দীর্ঘসময়ের কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
ঋষভ চৌধুরী বলেন, "আমরা ইঞ্জিনটিকে এনে প্রথমে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে পরীক্ষা করব ৷ আমাদের লক্ষ্য থাকবে, সেটিকে পুনরায় পরিষেবার জন্য প্রস্তুত করা ৷ এর জন্য আমরা দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের এবং ওয়ার্কশপের সাহায্য নেব ৷ যদি আমরা এতে সাফল্য পাই, তবে আগামীতে গুয়াহাটি, হাওড়া ও দিল্লিতে থাকা টয়ট্রেনের আরও অনেকগুলি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হবে ৷ যদিও, এখন সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে ইঞ্জিনগুলির কর্মক্ষমতার উপর ৷"
তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ নিজেই একটি ইতিহাস বহন করে ৷ 1913 সালে ব্রিটিশরা ওই ওয়ার্কশপটি তৈরি করেছিল ৷ যা 1927 সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ ও দেশের অন্যতম টয়ট্রেনের ওয়ার্কশপ হিসেবে জায়গা করে নেয় ৷ ওই ওয়ার্কশপটি 6 হাজার 670 বর্গমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছিল ৷ যা এখনও ভারতীয় রেলের টয়ট্রেনের মেরামত, সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিত করার মেরুদণ্ড বলা চলে ৷ ডিএইচআরের অধীনে বর্তমানে 13টি স্টিম ইঞ্জিন রয়েছে ৷ যা ওই ওয়ার্কশপেই দেখাশোনা করা হয় ৷ এই ইঞ্জিনগুলি এখনও ব্রিটিশ আমল থেকে পাহাড়ের ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে ৷