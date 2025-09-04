পোলবা, 4 সেপ্টেম্বর: এক দশক আগে, সমাজের অন্য দশটা মানুষের মতোই ছিল ধনঞ্জয়ের জীবন। দু'হাত দিয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কিন্তু তাতে বাধা দেয় পথ দুর্ঘটনা ৷ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান পোলবার বীরেন্দ্রনগর গ্রামের ধনঞ্জয় মিশ্র। তিনি কলকাতার ফাইন আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। ক্যানভ্যাসে একাধিক প্রতিকৃতি ফুটিয়েও তোলেন। 2015 সালের পথ দুর্ঘটনা স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ৷ জীবনযুদ্ধে জয়ী ধনঞ্জয়ের কাহিনি তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷
গন্তব্য থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর বাইকের হ্যান্ডেল লরিতে লেগে ছিটকে গাড়ির তলায় পড়ে যান ধনঞ্জয় ৷ তাঁর উপর দিয়ে চলে যায় চার চাকা গাড়ি। হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন ৷ টানা 20 দিন কোমায় ছিলেন ৷ মাথায়, বাঁ-হাত ও কাঁধে গুরুতর চোট পান। কোনরকমে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও স্বাভাবিক জীবনে ফেরাটা তাঁর কাছে ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ ৷ বাঁ-হাত দিয়ে আর কোনও কাজ করতে পারছিলেন না ধনঞ্জয়। ডানহাতই ছিল তাঁর সম্বল ৷ কিন্ত হাল ছাড়েননি। এক হাতেই প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন তিনি ৷ যা আয় হয়, তাতেই দিন গুজরান করেন মৃৎশিল্পী ধনঞ্জয় ৷
ধনঞ্জয়ের সফলতা
জীবনযুদ্ধে জয়ী ধনঞ্জয় অষ্টম শ্রেণি থেকেই মাটির মূর্তি তৈরি করেন। ছোট থেকে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ হয়নি। প্রথমদিকে আঁকা শেখার জন্য চন্দননগরের এক শিল্পীর কাছে হাতে খড়ি নেন। এরপর 2003 সালে কলকাতার ফাইন আর্ট কলেজে আঁকা শিখতে শুরু করেন। 2013 থেকে 2014 সালের মধ্যে লখনউ, কানপুর ও দিল্লি এক্সজিবিশন ও ওয়ার্কশপ করতে গিয়েছিলেন ৷ আর্ট কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের দেখে তাঁর মূর্তি তৈরি শেখা। ভালো মাউথ অর্গান (Harmonica) বাজাতেন শিল্পী। কিন্তু তা নষ্ট হওয়ার পর অভাবের কারণে ৷
পথদুর্ঘটনা আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় ধনঞ্জয়ের
বছর দশেক আগে, সমাজের অন্য দশটা মানুষের মতোই ছিল ধনঞ্জয়ের জীবন। দু'হাত দিয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় বদলে গিয়েছে তাঁর জীবন। 2015 সালে তারঁ জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পথ দুর্ঘটনার পর সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়েন ধনঞ্জয়। দুর্ঘটনায় মাথা, বুকে ও হাতে প্রচণ্ড চোট পান তিনি। বাঁ-হাত অকেজো হয়ে পড়ে ৷ কাঁধও ভেঙে যায় ৷ স্ত্রী, সংসার নিয়ে অসহায় অবস্থায় কোনওরকমে দিন কাটাতে থাকেন সংগ্রামী ধনঞ্জয় ৷
কীভাবে গড়েন দশভুজাকে ?
মনের জোরে একহাতেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি শুরু করেন। একহাতে যে দশ হাতের দুর্গা তৈরি করা যায়, তার দৃষ্টান্ত পোলবার আমনান গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরেন্দ্রনগর গ্রামের ধনঞ্জয় মিশ্র। এবছর তিনি দু'টি দুর্গা প্রতিমা তৈরির অর্ডার পেয়েছেন। একটা 12 ও অন্যটা 15 ফুট উচ্চতার ৷ তবে এ বছর যেন তাঁর প্রতি প্রকৃতিও বিমুখ। নিম্নচাপ ও বর্ষার জেরে বেশ কিছুদিন ধরে চলছে টানা বৃষ্টি। প্রকৃতি বাধ সাধলেও কষ্টেসৃষ্টে তাঁর তৈরি প্রতিমা অধিকাংশই শেষের দিকে ৷ এবছর দেবীকে মাতৃরূপ দিতে তাঁর ছয় মাস সময় লেগেছে ৷
বাড়ির পাশেই খাল থেকে মাটি নিয়ে শুরু করেন মূর্তি গড়ার কাজ। বাঁশ কাটা থেকে কাঠামো তৈরি করা, খড় বাঁধা, সবটাই তিনি ডানহাতে করেন। শিল্পীর নিপুণ হাতে ছোঁয়ায় মৃন্ময়ী মূর্তি হয়ে ওঠে চিন্ময়ী। দুর্গা ছাড়াও লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করেন তিনি। ধনঞ্জয় মাটির প্রতিমা ছাড়াও সিমেন্ট ও ফাইবারের মূর্তিও তৈরি করেন ৷ 2022 সালে তাঁর তৈরি দেড় ফুটের ফাইবারের দুর্গামূর্তি পাড়ি দিয়েছিল মুম্বইয়ে।
আঁকা শেখান ধনঞ্জয়
এছাড়াও তাঁর বাড়ির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে সিমেন্টের সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণের কালিয়া দমন ও বিভিন্ন থ্রিডি মূর্তি। সেই সুন্দর মূর্তিগুলি তাঁর পরিচিতি বাড়িয়ে তুলেছে ৷ প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি আঁকাও শেখান তিনি। বর্তমানে তাঁর কাছে প্রায় 60 জন ছাত্রছাত্রী আঁকা শেখেন। এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কোনওরকমে চলে যাচ্ছে তাঁর সংসার ৷ বর্তমানে তাঁর ভাইপো বিপ্রদীপ মিশ্র সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ৷ সে কাকা ধনঞ্জয়কে প্রতিমা তৈরিতে সাহায্য করে।
ধনঞ্জয়ের আর্থিক অবস্থা
আজীবন মাটির ঘরে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে তাঁর। তাঁর অর্ধেকের বেশি শিল্পকর্ম ভাঙা টালির চাল থেকে জল পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। যত্নের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে নানা প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য ৷ গ্রামের ছেলে, মেয়েকে আঁকা শিখিয়ে যেটুকু অর্থ পান আর প্রতিমা তৈরির বিনিময়ে অর্থে সংসার চলে ৷ শিল্পী হিসাবে সরকারিভাবে স্বীকৃতিও মেলেনি ধনঞ্জয়ের ৷ এই মাটির ঘরে বসে শিল্পসত্ত্বাকে ফুটিয়ে তুলতে তুলতে নিজস্ব স্টুডিও করার স্বপ্ন দেখেন ধনঞ্জয় ৷
কোনওরকমে দিন গুজরান হয় শিল্পীর
ধনঞ্জয় বলেন, "আমার এক হাতে কাজ করতে খুব সমস্যা হয়। তবে আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য করে। একটা পথ দুর্ঘটনায় বাঁ-হাত নষ্ট হয়ে যায় ৷ ডানহাত দিয়ে সব কাজ করতে হয় আমাকে। বাঁ-হাতে সেরকম কোনও কাজ হয় না। শুধুমাত্র মনের জোরেই এই প্রতিমা তৈরি করি। আমি যে কোনও মূর্তি তৈরি করতে পারি ৷ সেইসঙ্গে যে কোনও মানুষকে দেখে তাঁকে মাটিতে রূপ দিতে পারি। সরকারি সাহায্য বলতে কিছুই সেভাবে পায় না। কোনওরকমে সংসার চলে।"
তাঁর স্ত্রী সুদীপ্তা মিশ্র বলেন, "বিয়ের একবছর পরই দুর্ঘটনায় ওর বাঁ-হাত নষ্ট হয়ে যায়। স্বামী একহাত দিয়েই কাজ করে। অনেক সমস্যা হয়। সংসার সামলে যতটুকু পারি তাঁকে সাহায্য করি। দেবীর পায়ে আলতা পরানো, মাটির গয়না তৈরি করা, শাড়ি পরানো এরকম ছোটখাটো কাজ আমি করি ৷ কিছু সরকারি সাহায্য পেলে সুবিধা হত। মেয়ের পড়াশোনা, সংসার চালানো কোনওরকমে হয়।"
ধনঞ্জয়ের দরকার সরকারি সাহায্যের
বীরেন্দ্রনগর গ্রামের বাসিন্দা অনুপ দাস বলেন, "ধনঞ্জয় ছোট থেকেই একজন শিল্পী ৷ বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিমা তৈরি করেন ও আঁকা শেখান। ও আর্থিক অনটনের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে। গ্রামে ও এক হাতেই তাঁর শিল্পকর্ম ধরে রেখেছেন। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই ধরনের ভালো শিল্পীকে সাহায্যের জন্য। ধনঞ্জয়কে সাহায্য না-করলে ও শিল্পসত্ত্বা হারিয়ে ফেলবে ৷"