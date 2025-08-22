তারাপীঠ, 22 অগস্ট: আজ কৌশিকী অমাবস্যা । তারা মায়ের ভক্তদের কাছে বহু প্রতীক্ষিত এই দিন ৷ বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে তারাপীঠের মন্দিরে উপচে পড়ছে পুণ্যার্থীদের ভিড় । আজ বেলা 11টা 57মিনিটে শুরু হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যার তিথি, চলবে গত কাল 11 টা 02 মিনিট পর্যন্ত । এই তিথিতে সাধনা করার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন সাধুসন্তরা । আজ সারারাত তারাপীঠ মহাশ্মশানে হবে যজ্ঞ ।
কেন কৌশিকী অমাবস্যা নাম ?
কথিত আছে, পুরাযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দেবতাকূল । তারা মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, মহাদেব দেবী দুর্গাকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্য অনুরোধ করেন । সেই মতো দেবী দুর্গার কোষ থেকে দেবী কৌশিকীর উৎপত্তি হয় এবং তিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন । সেই দিনটি ছিল অমাবস্যা তিথি । দেবী কৌশিকী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করে দেবতাকূলকে রক্ষা করেছিলেন, তাই এই অমাবস্যা কৌশিকী অমাবস্যা নামে পরিচিত ৷
তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব্রহ্মার সপ্তম মানসপুত্র বশিষ্টদেব । জনশ্রুতি রয়েছে, তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্বেত শিমূল বৃক্ষের নীচে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সাধক বামদেব । তাই 'সিদ্ধপীঠ' নামে অভিহিত হয়েছে বীরভূমের তারাপীঠ । বশিষ্ঠদেব থেকে শুরু করে সাধক বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক কাহিনী বিজরিত মা তারার এই প্রাঙ্গণ । ঐতিহ্যবাহী তারাপীঠে মানুষ যে শুধু ভক্তির টানেই ছুটে আসেন তা নয়, ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতিহাসের টানেও এখানে ছুটে আসেন অনেকেই । দেবীর আবির্ভাব ও পৌরাণিক কাহিনি বর্ণিত আছে তারাপীঠের অঙ্গে অঙ্গে ।
তারাপীঠের মাহাত্ম্য
কথিত আছে, সমুদ্র মন্থনের সময় নীলকণ্ঠ পান করে মহাদেব শিথিল হয়ে পড়েছিলেন । দেবী দুর্গা তখন মা তারা রূপে মহাদেবকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন। শুক্লা চতুর্দশীর দিন সেই মা তারা রূপেই বশিষ্ঠদেবকে দেখা দিয়েছিলেন তিনি । সেই থেকে এই স্থানের নাম হয় তারাপীঠ । তবে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে । বলা হয়, বিষ্ণুর চক্রে সতীর দেহ যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় তাঁর চোখের মণি বা তারা এখানে পড়েছিল । এর বাইরেও আরও পৌরাণিক মত রয়েছে ।
তারাপীঠের মা তারার প্রথম মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারাপীঠ মহাশ্মশানে । দ্বারকা নদীর জলে সেই মন্দির বারবার ভেঙে যাওয়ায় শ্মশান থেকে কিছুটা দূরে উঁচু জায়গায় নতুনভাবে মন্দির নির্মাণ করে, সেই মন্দিরে মা তারাকে অধিষ্ঠিত করা হয় । তারাপীঠের বর্তমান মা তারার মন্দিরটি 1818 সালে বীরভূমের মল্লারপুরের জমিদার জগন্নাথ রায় নির্মাণ করেছিলেন । এই তারাপীঠ আরও খ্যাতিলাভ করে সাধক বামাক্ষ্যাপার ভক্তি ও অলৌকিক কাহিনী সমূহের মধ্যে দিয়ে ।
কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ভক্তের ঢল
1837 সালে শিবচতুর্দশীর তিথিতে তারাপীঠ সংলগ্ন আটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় । ছোটবেলায় তারাপীঠের দ্বারকা নদীর তীরে মহাশ্মশানে তিনি চলে আসেন । সেখানেই সাধনা করে বামদেব মা তারার দর্শন পান এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । সেই দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা । সেই প্রাচীন কাল থেকে আজও এই কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে তন্ত্র সাধনা করতে আসেন বহু তন্ত্রসাধক । অমাবস্যার তিথির নিশিরাতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে জ্বলে ওঠে হাজারে হাজারে হোমকুণ্ড । এই বিশেষ দিনে মনস্কামনা পুরনের আশায় মা তারার পুজো দিতে আসেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী । তারাপীঠে মা তারার দর্শন করতে গেলে 'সাধক বামাক্ষ্যাপার' জন্মভিটে দর্শন করেন ভক্তরা ।
তারা মায়ের পুজোর আচার-ভোগ
আজ বেলা 11টা 57মিনিটে শুরু হয়েছে অমাবস্যার তিথি, থাকবে কাল অর্থাৎ 23 অগস্ট 11টা 02 পর্যন্ত । হাজার হাজার ভক্ত মাতারার দর্শন করে পূণ্যলাভ করতে শুরু করেছে । আজ দুপুরে মা তারাকে অন্নভোগ নিবেদন করার পর, তাঁকে রাজবেশে সাজানো হবে । গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করে সবার অন্তরালে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হবে । এই সময় মন্দিরের দুটি দরজা বন্ধ রাখা হয় । আজকের ভোগে থাকবে পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, ভাত, ডাল, পাঁচ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের তরকারি, মাছ, বলির পাঁঠার মাংস, শোলমাছ পোড়া, পাঁচ রকমের মিষ্টি, পায়েস ও কারণ ।
ভোগ নিবেদনের পর ফের মন্দির খুলে দেওয়া হবে পুণ্যার্থীদের জন্য । সন্ধ্যায় মা তারাকে শোলার ডাকের সাজে সাজানো হবে । সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় শুরু হবে মঙ্গল আরতি । মঙ্গল আরতির পর মা তারাকে খই, মুড়কি, বাতাসা, লুচি ও মিষ্টি দিয়ে শীতল ভোগ নিবেদন করা হবে । রাত্রি ন'টার পর মা তারার বিশেষ পুজো হবে । রাত্রি বারোটার পর মা তারাকে খিচুড়ি ও পাঁচ রকম ভাজা দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হবে ।
নিরাপত্তার কড়াকড়ি
অমাবস্যা তিথি শুরু হতেই মন্দিরের পাশে থাকা তারাপীঠ মহাশ্মশানে শুরু হয়ে গিয়েছে হোমযজ্ঞ ও তন্ত্র সাধনা । সন্ধ্যার পর সেই হোমযজ্ঞের সংখ্যা আরও বাড়বে । এই কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে তন্ত্র সাধনা করতে এসেছেন বহু তন্ত্র সাধক । তারাপীঠের মূল মন্দির সাজানো হয়েছে ফুলের মালা দিয়ে । মন্দির চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে রং-বেরঙের আলো দিয়ে । বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা । প্রবেশপথগুলিতে বসানো হয়েছে মেটাল ডিটেক্টর গেট । নিরাপত্তার জন্য রয়েছে এক হাজার পুলিশ কর্মী, 1700 জন সিভিক ভলান্টিয়ার ও মন্দির কমিটির 300 জন বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী ।
তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ সারা রাত্রি মন্দির খোলা থাকবে । পুণ্যার্থীরা সারারাত মা তারাকে পুজো দিতে পারবেন । ভোর তিনটে নাগাদ এক ঘণ্টার জন্য দেবীকে শয়নে রাখা হবে । সেই সময় মন্দিরের দুটি দরজা বন্ধ রাখা হবে । তারপর তা পুণ্যার্থীদের পুজো দেওয়ার জন্য ফের খুলে দেওয়া হবে ।"