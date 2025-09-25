ETV Bharat / state

শত্রু হতে গেলেও যোগ্যতা লাগে ! বড়মার মন্দিরে পুজো দিয়ে কুণালকে পালটা দেবের

'রঘু ডাকাত' ছবির মুক্তির আগে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন দেব, ইধিকা-সহ ছবির কলাকুশলীরা ।

ETV BHARAT
বড়মার মন্দিরে টিম 'রঘু ডাকাত' (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 8:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নৈহাটি, 25 সেপ্টেম্বর: 'রঘু ডাকাত' ছবি মুক্তির আগে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেতা দেব ও অভিনেত্রী ইধিকা পাল । তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছবির অন‍্যান‍্য কলাকুশলীরাও । তবে পুজো দিতে গিয়ে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সতীর্থ কুণাল ঘোষের প্রতি শ্লেষ ঝরে পড়ল দেবের গলায় ৷ 'রঘু ডাকাত' নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্রের পোস্ট প্রসঙ্গে দেব বললেন, "বন্ধু হতে গেলে যোগ‍্যতা লাগে । আবার শত্রু হতে গেলেও যোগ‍্যতা লাগে ।"

'রঘু ডাকাত'-এর প্রচার নিয়ে কুণাল ঘোষের বিরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছিলেন এক দেব-ভক্ত ৷ সেই পোস্টের জবাব দিয়ে দেব সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, "রিল্যাক্স করতে দাও, ভগবান আছে ৷" দেবের এই প্রতিক্রিয়ায় আরও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে পালটা জবাব দেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷

ETV BHARAT
রঘু ডাকাত মুক্তির আগে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে দেব (নিজস্ব চিত্র)

তিনি পোস্টে দেবের উদ্দেশে লেখেন, "সিনেমার খুঁটিনাটি জানতে রিলিজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ? এর মধ্যে যারা দেখেছেন, তাদের চিনি না ???? আমি গতকালই লিখতে পারতাম । কন্টেন্ট ঠিক থাকলে Relaxটা রিলিজের আগেই হত । জেলায় জেলায় নেতাদের সৌজন্যে/সম্পর্কের খাতিরে প্রমোশন অনুষ্ঠান, হলের বেশি শো, হল মালিকদের সঙ্গে দেখা করতে হলে ছুটে যাওয়া, টিকিটের দাম বাড়ানো কমানো, বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, এগুলো করতে হত না । চারটে সিনেমাকে সমান সুযোগ দিয়ে 'ভগবান আছে' বলে বিশ্বাস রাখা গেল না ???????? তাহলে স্মার্টনেসটা বুঝতাম ।"

ETV BHARAT
দেবকে ঘিরে ভক্তদের ভিড় (নিজস্ব চিত্র)

বৃহস্পতিবার বড়মার মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরনোর সময় এই বিষয়টি তুলে ধরে দেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চান সাংবাদিকরা ৷ প্রথমে জবাব দিতে না-চাইলেও পরে কিছুটা শ্লেষের সুরে দেব বলেন, "কুণালদা আমার খুব কাছের একজন । বিখ‍্যাত মানুষ । যাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ আছে, যাঁর মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে, তাঁকে কখনও এসব নিয়ে চিন্তা করতে হয় না । কাউকে ছোট করে কেউ কখনও বড় হতে পারে না । আমি ছবি নিয়ে কখনও কাউকে কিছু বলি না । আমি সবসময় চেষ্টা করে এসেছি, বাংলা ছবিকে কীভাবে শিখরে পৌঁছে দেওয়া যায় । কীভাবে বাংলা ছবিকে আঞ্চলিক ছবির থেকে উন্নীত করে ভারতীয় ছবি হিসেবে তুলে ধরা যায় ৷ মানুষের যাতে বাংলা ছবির প্রতি আগ্রহ বাড়ে সেটাই বরাবর আমার লক্ষ্য থেকেছে । বন্ধু হতে গেলে যোগ‍্যতা লাগে । আবার শত্রু হতে গেলেও যোগ‍্যতা লাগে । আমার সেই যোগ্যতা রয়েছে । আমার যোগ্যতার ধারে কাছে কেউ আছে বলে আমি মনে করি না ।"

ETV BHARAT
বড়মার মন্দিরে দেব-ইধিকা (নিজস্ব চিত্র)

বৃহস্পতিবার দুপুরে দেব-সহ ছবির কলাকুশলীদের আগমন ঘিরে নৈহাটির বড়মার মন্দির চত্বরে ভিড় উপচে পড়ে ৷ হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন দেবের ভক্তরা ৷ অনুরাগীদের নিরাশ করেননি দেব । মন্দিরে প্রবেশ এবং বেরনোরর সময় ভক্তদের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান তিনি ।

ETV BHARAT
দেবকে দেখতে ভিড় অনুরাগীদের (নিজস্ব চিত্র)

এদিন তাঁর ছবির বিষয়ে দেব বলেন, "ছবির সাফল্য কামনা করে এদিন বড়মার পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিয়েছি । নৈহাটির বড়মা খুবই জাগ্রত । মায়ের কাছে কোনও মনস্কামনা করা হলে মা তা পূরণ করে । মা সকলের কথা শোনে । ছবি মুক্তির আগে এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন‍্য মনে হচ্ছে । মা যেন সবাইকে ভালো রাখে সেই কামনাই করলাম ।"

দেব আরও বলেন, "যেভাবে বিশ্বজুড়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তার থেকে বড়মা যেন সকলকে রক্ষা করে । আমাদের কাজই হল ছবির মাধ্যমে শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া । দুর্গাপুজো হল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব । পুজোর সময় সাধারণ মানুষ শুধু প‍্যান্ডেল দেখতেই যায় না, রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়াও করে । ছবিও দেখতে যায় অনেকে । আমি সবসময় চেষ্টা করি সেরাটা দিতে । যাতে মানুষ ছবি দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে ।পুজোয় সময় বের করে সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে রঘু ডাকাত ছবিটি যাতে দেখে, সেই প্রার্থনাই থাকবে ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

DEV REACTS ON KUNAL COMMENTKUNAL GHOSH ON DEVRAGHU DAKATবড়মার মন্দিরে দেবDEV AT BORO MAA TEMPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.