কলকাতা, 18 অগস্ট: আগামী শুক্রবার, 22 অগস্ট তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যদিও ওই অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ তবে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।
3 মেট্রো রুটের উদ্বোধনে মমতাকে আমন্ত্রণ রেলমন্ত্রীর
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার গ্রিন লাইনের শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড অংশ, অরেঞ্জ লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি ক্রসিং)-বেলেঘাটা অংশ এবং ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর (বিমানবন্দর) অংশে মেট্রো রুটের উদ্বোধন করবেন । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
14 অগস্টে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা আমন্ত্রণ পত্রে রেলমন্ত্রী লিখেছেন, "যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে উপরোক্ত কর্মসূচিতে আপনাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা বিনীতভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ৷"
নীতিগত কারণে যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী
নীতিগত একাধিক কারণে মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা ।
প্রথমত, সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী ভারতীয়দের উপর ভাষা-সন্ত্রাস ও অপমানের ঘটনা ঘটছে । বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মদতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে । অর্থনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ রাজ্যের শাসকদলের । এই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবেই কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশে বসতে চান না বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ।
দ্বিতীয়ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে দমদম মেট্রো রুট-সহ একাধিক রেল প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ও তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল । তৃণমূলের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে এই সব প্রকল্পের কাজ ফেলে রেখে ভোটের আগে হঠাৎ উদ্বোধনের মাধ্যমে কৃতিত্ব নিতে চাইছে বিজেপি । মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছে, রুটিন আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছে মমতাকে ৷ অথচ এই প্রকল্পের আসল স্থপতি তিনি নিজেই । ফলে সেখানে বিজেপির সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নেওয়া তাঁর জন্য উপযুক্ত নয় বলেই মনে করা হচ্ছে ।
তৃতীয়ত, এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবিধানিক পদে থেকে কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন । কিন্তু সেসব মঞ্চে বিজেপি সমর্থকরা পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অপমানজনক আচরণ করেছিলেন । তৃণমূল নেতারা দাবি করেছেন, এ ধরনের পরিস্থিতি আবারও তৈরি হতে পারে । তাই এবার মুখ্যমন্ত্রী কোনও সুযোগ দিতে নারাজ ।
বাংলার প্রতি চক্রান্তের অভিযোগ
তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, বিজেপির চোখে বাংলা চিরকালই বিরোধিতার কেন্দ্র । বাংলায় তারা ভোটে পরাজিত হয়, তাই প্রতিশোধমূলকভাবে নানা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ আটকে দেওয়া, প্রাপ্য টাকা না-দেওয়া, বাংলাকে আর্থিক বঞ্চনার শিকার করা - এসব নিত্যদিনের ঘটনা । তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে বাংলা ভাষাকে আক্রমণ । বাংলায় কথা বললেই ‘বাংলাদেশি’ তকমা দেওয়া হচ্ছে । অনুপ্রবেশ রোধের দায়িত্ব কেন্দ্রের হলেও বাংলাভাষী ভারতীয়দের ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলে অপমান করা হচ্ছে । তৃণমূলের যুক্তি, এর বিরুদ্ধেই সরব মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজনৈতিক বার্তা ও প্রচারের রণনীতি
এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির চিত্রনাট্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । বরং তৃণমূল কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে প্রচার করবে যে, রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা বাংলার প্রতিটি জেলার জন্য নজিরবিহীন কাজ করেছিলেন । নতুন রেললাইন, নতুন রুট, নতুন প্রকল্প, নতুন কর্মসংস্থান - সবই তাঁর আমলে হয়েছে । উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, পাহাড় থেকে সাগর, সর্বত্র তাঁর উদ্যোগে রেলের উন্নয়ন ঘটেছিল ।
তৃণমূলের পরিকল্পনা, এই সমস্ত কাজের ফিরিস্তি নতুন প্রজন্ম ও ভোটারদের কাছে তুলে ধরা হবে । দমদম মেট্রো রুটের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বিজেপি যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে, তা ভেস্তে দেওয়ার জন্য এবার সরাসরি রাস্তায় নামবে দল । প্রধানমন্ত্রীর এই মেট্রো রুট উদ্বোধনকে গুরুত্ব দিতে চায় না তৃণমূল কংগ্রেস ৷
দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "এই ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই । কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পগুলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার জন্য বরাদ্দ করে এসেছিলেন । সেই জায়গায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় নতুন কী আছে ! এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে রাজ্যের মানুষেরও কনট্রিবিউশন রয়েছে । কাজেই এই নিয়ে এত বড় করে প্রচারের কোনও মানে হয় না ।"
তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ বিজেপির
উদ্বোধনের সময় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রশ্ন তুলে বলেছে, আগামী বছরের গোড়ার দিকে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলি উদ্বোধন করা হচ্ছে । তবে রাজ্য বিজেপি এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে ৷ তারা মেট্রো প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করতে বিলম্বের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছে ।
রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, "ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যা এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতার অভাবের কারণে ইস্ট ওয়েস্ট (গ্রিন লাইন) সহ বাংলায় 43টি রেল প্রকল্প বিলম্বিত হয়েছে । এই কারণে চিংড়িঘাটায় অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে । অন্যথায়, এটি সল্টলেক সেক্টর 5-এর সঙ্গে সংযুক্ত হত ৷" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি 'বাঞ্ছনীয়' নিয়ে বলে মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ।
সবমিলিয়ে, 22 অগস্ট তিনটি মেট্রো রুট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুধু একটি পরিকাঠামো প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং বাংলার রাজনীতির ময়দানে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের নতুন অধ্যায় হয়ে উঠতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।