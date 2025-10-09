ETV Bharat / state

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে SIR নিয়ে বৈঠকে উপনির্বাচন কমিশনার, খতিয়ে দেখলেন প্রস্তুতিও

দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে প্রথমে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন উপনির্বাচন কমিশনার। পরে বারাসতে জেলাশাসকের দফতরে এসেও বৈঠক করেন তিনি।

SIR নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2025 at 8:21 AM IST

বারাসত, 9 অক্টোবর: এসআইআর (SIR) নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় বারাসতে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। বৈঠকে তিনি ছাড়াও হাজির ছিলেন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্না, রাজ‍্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী-সহ মহকুমা শাসকরা। জেলার মোট পাঁচটি মহকুমার বিধানসভা ভিত্তিক 33 জন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-ও উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী এসআইআর প্রস্তুতির কাজ কতদূর এগিয়েছে, এসআইআর নিয়ে জেলা প্রশাসনকে কী ভাবে কাজ করতে হবে, এর সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের কাজের অভিজ্ঞতা কেমন রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এদিনের এই বৈঠকে। শুধু আলোচনায় নয়, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর জেলায় এনুমারেশন ফর্ম ছাপানোর পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে কি না, তাও এদিন জানতে চাওয়া হয়েছে জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদীর কাছে। সেরকম হলে সময় নষ্ট না করে এখন থেকেই যাবতীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে বলে বৈঠক থেকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন উপনির্বাচন কমিশনার। এদিকে, কমিশনের বৈঠকের আগে এদিন এসআইআরের বিরোধিতায় জেলার সদর শহর বারাসতে পথে নামে তৃণমূল ৷ জেলাশাসকের দফতরের অদূরে মঞ্চ বেধে এসআইআরের বিরোধিতায় সরব হন আন্দোলনকারীরা।

তাঁদের স্পষ্ট দাবি, এসআইআরের নামে প্রকৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা বাদ দেওয়া যাবে না। অহেতুক ভোটারের নাম বাদ গেলে বৃহত্তম আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা ৷ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ‍্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সমীক্ষার কাজ শেষ করতে চায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। যে কোনও সময় বাংলায় জারি হতে পারে এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি। এ নিয়ে কমিশনের অন্দরে এখন সাজ সাজ রব। তবে, এই সমীক্ষা ঘিরে চাপানউতোরও চলছে সমানতালে। বিশেষ করে শাসক শিবির এসআইআরের বিরোধিতা করে নির্বাচন কমিশনকে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে। এই আবহে এসআইআরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ‍্যে এসেছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে কমিশনের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল।

বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে প্রথমে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন জ্ঞানেশ। সেই বৈঠকে সাতদিনের মধ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সমীক্ষা-সহ যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কোন জেলায় প্রস্তুতির কাজ কতদূর এগিয়েছে তাও জেনে নেওয়া হয় জেলাশাসকদের কাছ থেকে। ভার্চুয়ালি বৈঠক শেষে এদিন বিকেলে সরজমিনে রাজারহাটে গিয়ে এসআইআর অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। পরে সেখানে বৈঠকও করেন তিনি। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজারহাট-গোপালপুর ও রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার সমস্ত বিএলও(বুথ লেভেল অফিসার)-রা।মূলত বিভিন্ন সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিএলও-র দায়িত্ব পালন করেন। স্কুল সামলে বিএলও-র বাড়তি দায়িত্ব কী ভাবে সম্ভব, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন এই বৈঠকে। তাঁদের বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছে কমিশনের আধিকারিকরা।

রাজারহাটের বৈঠক শেষ করে এদিন সন্ধ্যায় কমিশনের টিম সোজা চলে আসেন বারাসতে জেলাশাসকের দফতরে। এরপর সেখানে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী এসআইআরের প্রস্তুতি নিয়ে হাল-হকিকত বুঝে নেন জেলার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-দের কাছ থেকে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক বৈঠকের পর কমিশনের টিম বেরিয়ে যায় জেলাশাসকের দফতর থেকে। তবে, উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী কিছু না বললেও বৈঠকের বিষয়ে মুখ খুলেছেন রাজ‍্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তিনি বলেন, "ইআরও এবং ডিইও-দের নিয়ে রিভিউ মিটিং ছিল। সেটা খুব ভালোভাবেই হয়েছে।" উত্তরবঙ্গে বহু বানভাসির গুরুত্বপূর্ণ নথি জলে তলিয়ে গিয়েছে। তাঁদের বিষয়ে কমিশন কিছু ভাবছে ? এর জবাব রাজ‍্যের মুখ‍্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, "ওখানে জেলাশাসক রয়েছেন। তাঁদের বিষয়টি তিনিই দেখবেন।"

