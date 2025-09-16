নিম্নচাপের জেরে অমিল রুপোলি শস্য, রান্নাপুজোয় ভরসা চড়া দামের মায়ানমারের ইলিশ

নিম্নচাপের জেরে অমিল রুপোলি শস্য, রান্নাপুজোয় ভরসা চড়া দামের মায়ানমারের ইলিশ
আগুন ইলিশ মাছের বাজার ৷ রান্নাপুজোয় জরুরি ইলিশ মাছ কিনতে হিমশিম মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ৷
Published : September 16, 2025 at 4:26 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 16 সেপ্টেম্বর: বাজারে চাহিদা রয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগান নেই রুপোলি শস্যের ৷ তাই রান্নাপুজোয় মায়ানমারের ইলিশের উপর করতে হচ্ছে ভরসা ৷ রান্নাপুজো উপলক্ষে প্রতি বছর বাজারে প্রচুর পরিমাণে ইলিশের চাহিদা থাকে ৷ অন্যান্যবার ইলিশের চাহিদা অনুযায়ী জোগানও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে ৷ কিন্তু, এ বছর খারাপ আবহাওয়ার কারণে যথেষ্ট পরিমাণ ইলিশ পেলেন না মৎস্যজীবীরা ৷ তাই বাজারের জোগান মেটাতে ব্যবসায়ীদের ভরসা মায়ানমারের ইলিশ ৷
নিয়ম অনুযায়ী রান্নাপুজোতে ইলিশ আবশ্যক ৷ কিন্তু, পর্যাপ্ত পরিমাণে ইলিশ ধরতে না-পারায় বড়সড় ক্ষতির মুখে মৎস্যজীবীরা ৷ ফলে বাজারে যে পরিমাণ ইলিশ রয়েছে, তার দাম আকাশছোঁয়া ৷ ইলিশ মাছ কিনতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ৷ তাই রান্নাপুজোয় ভরসা মায়ানমারের ইলিশ ৷
এ বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "ইলিশের মরশুমে প্রথমের দিকে বড় সাইজের মাছের দেখা মিলেছে ৷ পরবর্তীকালে সেই মাছের আর দেখা মেলেনি ৷ প্রতিনিয়ত খারাপ আবহাওয়ার কারণে সমুদ্রে মাছ ধরতে পারছেন না মৎস্যজীবীরা ৷"
ফলে ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, যে পরিমাণ ইলিশ হিমঘরে মজুত আছে, তা পর্যাপ্ত নয় বাজারে চাহিদার অনুপাতে ৷ ফলে ইলিশ কিনতে গিয়ে মোটা অংকের টাকা পকেট থেকে খসছে মধ্যবিত্তের ৷ বাজারে মায়ানমারের ইলিশ থাকলেও, তা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে ৷ বাজারে ছোট মাপের ইলিশ রয়েছে ৷ যার ওজন 300 থেকে 400 গ্রাম ৷ যার বাজার দর 400-500 টাকা ৷
অমল দাস নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, "বাজারে ইলিশ মাছের চাহিদা রয়েছে কিন্তু জোগান নেই ৷ তাই মধ্যবিত্তের ভরসা পোনা ও অন্যান্য মাছ ৷ মৎস্যজীবীরা ভালো পরিমাণে মাছ পাচ্ছেন না ৷ এর ফলে ট্রলার মালিকরাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন ৷"
মৎস্যজীবী বিপুল দাস বলেন, "একটি ট্রলার মাছ ধরতে গেলে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয় ৷ কিন্তু, সেই পরিমাণে মাছ আমরা পাচ্ছি না ৷ ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷ মরশুমের শুরুতে ভালো পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়লেও, পরের দিকে আর পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে বারে-বারে সমুদ্র থেকে আমাদের মাছ না-ধরে বন্দরে ফিরে আসতে হচ্ছে ৷"
মৎস্যজীবী প্রাণ হরিদাসের কথায়, "ইলিশের দেখা নেই ৷ এর ফলে অন্যান্য মাছ নিয়েই বন্দরে ফিরে আসতে হচ্ছে আমাদের ৷ ইলিশ না-থাকার কারণে মাছের দাম বাজারে পাচ্ছি না ৷ ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷ বাজারে ইলিশের চাহিদা থাকলেও আমরা জোগান দিতে পারছি না ৷ আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় বেশিরভাগ সময় উপকূলেই দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে আমাদের ৷ পুজোর আগে আবহাওয়ার উন্নতি হলে, আবারও আমরা গভীর সমুদ্রে ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দেব ৷ চেষ্টা করব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় রসনাতৃপ্তির জন্য বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইলিশের জোগান দেওয়ার ৷"
মাছ ব্যবসায়ী দেবাশিস রায় বলেন, "বাজারে ইলিশের চাহিদা রয়েছে ৷ কিন্তু, জোগান ঠিকঠাক না-থাকার কারণে, 300 গ্রাম ইলিশের দাম 700 থেকে 800 টাকা প্রতি কিলো ৷ আবার 200 থেকে 250 গ্রাম ইলিশের দাম 400 থেকে 500 টাকা কিলো ৷ রান্না পুজোয় মাছের চাহিদা মেটানোর জন্য মধ্যবিত্তরা অন্যান্য মাছের উপর বেশি ভরসা করছে ৷"
ডায়মন্ডহারবার নগেন্দ্র বাজার মৎস্য আড়তের ব্যবসায়ী জনয় হালদার বলেন, "হিমঘরগুলিতে যে পরিমাণে ইলিশ রয়েছে, তা বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয় ৷ তাই ইলিশ মাছের দাম আকাশছোঁয়া ৷ 1 কেজি ওজনের ইলিশ মাছের দাম 1800 থেকে 2400 টাকা প্রতি কেজি ৷ আর 600 থেকে 800 গ্রাম ওজনের মাছের দাম এক থেকে দেড় হাজার টাকা কেজি ৷ 300 থেকে 500 গ্রাম ওজনের মাছের দাম 600 থেকে 800 টাকা কেজি ৷
হিমঘরে রান্না পুজোর জন্য প্রচুর পরিমাণে মায়ানমারে ইলিশ মজুত রাখা হয়েছে ৷ কিন্তু, মায়ানমারের ইলিশের প্রতি কেজি দাম যাচ্ছে 1200 টাকা থেকে 1600 টাকা পর্যন্ত ৷ এছাড়াও বাজারে রয়েছে ভোলা মাছ ৷ কেজি প্রতি ভোলা মাছের দাম 200-300 টাকা ৷ এছাড়া রয়েছে পমফ্রেট, যার কেজি প্রতি দাম যাচ্ছে 700-800 টাকা ৷
ইলিশের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার কারণে রান্নাপুজোর জন্য মধ্যবিত্তরা অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের উপর বেশি ভরসা করছে ৷ লাগাতার বঙ্গোপসাগরের উপর নিম্নচাপের প্রভাবের ফলে সমুদ্র উত্তাল থাকছে ৷ ফলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই বাজারে চাহিদা থাকলেও, জোগান দিতে পারছেন না মৎস্যজীবীরা ৷