বোলপুর, 26 অগস্ট: শিল্পীদের কাছে 'বিশ্বভারতী ঘরানার' এস্রাজের চাহিদা তুঙ্গে ৷ আর মূলত এই ধরনের এস্রাজ নির্মাণ করেন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা কমলাকান্ত লাহা । তাঁর তৈরি এস্রাজের দারুণ কদর রয়েছে বিশ্বভারতীর শিক্ষানবিশ শিল্পীদের কাছে ৷ বিদেশ থেকেও মেলে বরাত ৷
এমনকি, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, বাংলাদেশ-সহ প্রভৃতি দেশ থেকে শিল্পীরা আসেন শুধুমাত্র তাঁর কাছে এস্রাজ সারাতে । অসমের তুন কাঠ, উট বা মহিষের হাড়ের ব্রিজ, ঘোড়ার লেজের চুলের ছড় - এমনই নানা জিনিস ব্যবহার করে এস্রাজে মিষ্টি সুরের ঝঙ্কার তোলেন কমলাকান্ত ৷ কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাঁর এই সৃষ্টির সফর তিনি বিস্তারিত জানালেন ইটিভি ভারতকে ৷
এস্রাজের জন্ম
এস্রাজ বাদ্যযন্ত্রটির জন্ম ভারতীয় উপমহাদেশেই ৷ তবে তা খুব প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র নয় ৷ আনুমানিক দুই থেকে তিনশো বছর আগে এই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় ৷ এটি মূলত সারেঙ্গী বাদ্যযন্ত্রেরই অপভ্রংশ ৷ বলা হয়, এস্রাজ বাদ্যযন্ত্রটি হল সারেঙ্গী ও সেতারের মিলিত রূপ ৷ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে এই এস্রাজ বাদ্যযন্ত্রটি শান্তিনিকেতনের নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ৷
কবিগুরুর আমন্ত্রণে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা পণ্ডিত অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এস্রাজের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ৷ তাঁর শিষ্য ছিলেন পণ্ডিত রণধীর রায় ৷ প্রখ্যাত এই শিল্পী একটি নিজস্ব এস্রাজের ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন ৷ যা 'বিশ্বভারতী ঘরানার' এস্রাজ নামে সুপরিচিত । আর এই ঘরানার, অর্থাৎ এই ধরনের এস্রাজের চাহিদা আজ শিল্পীদের কাছে সর্বাধিক ৷ এই ঘরানার এস্রাজের শৈল্পিক নান্দনিকতা ও সুরের মিষ্টতা আকৃষ্ট করে সকলকে । উল্লেখ্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও এস্রাজ যেন একে অপরের পরিপূরক ।
এস্রাজের খুঁটিনাটি ও নির্মাণের উপকরণ
কাঠ দিয়ে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রের সুরের মূল বাজ (Buzz) তার থাকে তিনটি ৷ এছাড়া মূল তিনটি তারকে সঙ্গত দিতে আরও 18টি তার থাকে ৷ সব মিলিয়ে মোট 21টি তার থাকে এস্রাজে ৷ এছাড়া, 21টি পর্দা থাকে (বিশ্বভারতী ঘরানার ক্ষেত্রে)। সুর বাঁধতে কান বা নিস্তির থাকে 15টি ৷ তারের উপর ছড় দিয়ে ঘষে সুরের সৃষ্টি হয় ৷
এস্রাজ নির্মাতা কমলাকান্ত লাহা জানান, মূলত তুন কাঠ দিয়ে এস্রাজ নির্মাণ হয় ৷ অসমে উৎকৃষ্ট মানের তুন গাছের কাঠ পাওয়া যায় ৷ তার মধ্যেও আরও ভালো তুন কাঠ পাওয়া যায় অসমের তিনসুকিয়া জঙ্গলে ৷ এছাড়া, বার্মাটিক, সেগুন কাঠ দিয়েও এস্রাজ নির্মিত হয় ৷ কিন্তু, তা পরবর্তীতে বেঁকে যায় ও সেগুন কাঠে তেল বেশি থাকায় বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময় পিছলে যায় । তুন কাঠের তৈরি এস্রাজে সুরের মিষ্টতা বেশি বলেও মনে করেন শিল্পীরা ৷ এই তুন কাঠ এনে প্রায় দুই থেকে আড়াই বছর ধরে ফেলে রাখতে হয় ৷ কাঁচা কাঠে বাদ্যযন্ত্র বানালে পরবর্তীতে তা ফেটে যেতে পারে ৷
সুরের জন্য জার্মান স্টিলের সরু-মোটা তার ব্যবহৃত হয় । এস্রাজের পিছনের তুম্বা বা কুব্বা থাকে । সেটি কাঠেরও হয়, আবার লাউয়ের খোলও ব্যবহৃত হয় ৷ তবে শিল্পীরা লাউয়ের খোল তুম্বা হিসাবে ব্যবহার করতে চান ৷ তাতে সুর ভালো হয় ৷ এছাড়া, সুরের তারগুলি ধরে রাখার জন্য ব্রিজ ও আড়া লাগে ৷ সাদা রঙের সেই ব্রিজ আগে হরিণের সিং দিয়ে তৈরি হত ৷ কিন্তু, বর্তমানে উট বা মহিষের শক্ত হাড় দিয়ে তৈরি হয় । উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে সংগ্রহ করতে হয় এই ব্রিজ ।
এস্রাজের কান বা নিস্তির তৈরি হয় আবলুস কাঠ দিয়ে । এই কাঠ মূলত দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায় ৷ এছাড়া, এস্রাজে খোলটিতে ছাগলের চামড়া ব্যবহার করা হয় ৷ আর এই বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ছড় বা ছড়ি লাগে ৷ কাঠের উপর যে অতি সূক্ষ্ম চুলের সারি থাকে, সেগুলো বিদেশি ঘোড়ার লেজের চুল । সাদা ছড় বিদেশি ঘোড়ার লেজের চুল । আর কালো ছড় দেশি ঘোড়ার লেজের চুল ৷ তবে সাদা ছড়ই পছন্দ করেন শিল্পীরা ৷ এটি টানলে ছেঁড়ে না এবং টেকসইও বেশি ৷
এস্রাজের বাজারদর
একটি বড় শৈল্পিক এস্রাজ বানাতে কমপক্ষে 90 দিন লাগে ৷ তবে একটি এস্রাজ বানাতে বেশ কিছুদিনের ব্যবধান প্রয়োজন হয় ৷ কারণ পালিশের পর শুকনোর জন্য ফেলে রাখতে হয়, এমন নানা বিষয় রয়েছে । তাই একসঙ্গে অনেকগুলো এস্রাজ বানালে সময় কম লাগে ৷ নির্মাতা কমলাকান্ত লাহা জানান, বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে 18 থেকে 20টি মতো এস্রাজ তিনি নির্মাণ করতে পারেন ৷ এর মাঝে সারাইয়ের কাজ নিয়েও আসেন অনেকে ৷
রণধীর রায় স্টাইল বা বিশ্বভারতীর ঘরানার এস্রাজের দাম 58 থেকে 60 হাজার টাকা ৷ আবার এই এস্রাজ যদি বিদেশে পাড়ি দেয়, তাহলে পরিবহণ খরচ ও কর জুড়ে দাম হয়ে যায় 85 থেকে 95 হাজার টাকা ৷ যদিও, ছোট এস্রাজের দাম কম ৷ সেগুলো মূলত পড়ুয়ারা শেখার জন্য কেনেন ।
কমলাকান্ত লাহা ও এস্রাজের যুগলবন্দি
শান্তিনিকেতনের সুভাষপল্লির বাসিন্দা কমলাকান্ত লাহা । পড়াশোনা বিশ্বভারতীর পাঠভবন, পরে বোলপুর কলেজ ৷ ফের বিশ্বভারতীর পল্লিশিক্ষা ভবন থেকে শিল্পকলা ভবন থেকে পড়াশোনা । বিশ্বভারতীতে পড়াকালীনই এস্রাজ বাজানোর তালিম নিয়েছিলেন ৷ তবে পড়াশোনা শেষে তাঁর পেশা ছিল ফটো স্টুডিয়ো । সেখান থেকেই যা উপার্জন হত, তা দিয়ে ছেলে-বউ ও মাকে নিয়ে তাঁর সংসার চলত ৷
কমলাকান্তর ছেলে দশম শ্রেণির ছাত্র ৷ ছোট থেকে তাঁর ইচ্ছে, এস্রাজ বাদক হওয়ার ৷ ঘরে থাকা বাবার পুরনো এস্রাজ দিয়েই শুরু পথ চলা শুরু । কমলাকান্ত নিজের ছেলেকে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাসের কাছে তালিম নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, একটি বড় এস্রাজের প্রয়োজন ছিল ৷ তবে তার দাম অনেক ৷ তাই ছেলের জন্য হঠাৎ একদিন কাঠ কিনে এস্রাজ বানানোর কাজে লেগে পড়েছিলেন তিনি ৷ প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল সেটি বানাতে ৷ সেই এস্রাজ দেখে খুশি হয়েছিলেন পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাস ৷ কোনও রূপ প্রশিক্ষণ ছাড়াই এত ভালো এস্রাজ নির্মাণের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন কমলাকান্ত লাহা ।
দেশে-বিদেশে চাহিদা কমলাকান্তের এস্রাজের
তারপর থেকেই তাঁর পেশা ও নেশা বদল হল । বর্তমানে তিনি একজন সুপরিচিত এস্রাজ প্রস্তুতকারক । বিশেষ করে বিশ্বভারতীর ঘরানার এস্রাজ ৷
বিশ্বভারতী শিক্ষানবিশ পড়ুয়ারা তাঁর কাছে এস্রাজ কেনেন ও কোনও সমস্যা হলেই সারিয়ে নিয়ে যান ৷ এছাড়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, বাংলাদেশ থেকেও শিল্পী, পড়ুয়ারা শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে আসেন এস্রাজ কিনতে ও সারাতে । একটি এস্রাজ সারাতে হয়তো সর্বাধিক চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয় । তারজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে কমলাকান্ত লাহার কাছে আসেন অনেকে ৷ সোশাল মিডিয়া বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাঁর কাছে সাক্ষাৎকারের সময় নেন বিদেশিরা ৷ এমনকি, বরাত মিললে তিনিও পর্যাপ্ত প্যাকিং করে এস্রাজ রফতানি করেন ৷
তবে এস্রাজ ছাড়াও তিনি অল্প-বিস্তর তানপুরা ও তানপুরী নির্মাণ করেন ।
এস্রাজ নির্মাতার কথায়, "পণ্ডিত রণধীর রায় স্টাইলের এস্রাজের চাহিদা বেশি ৷ যা বিশ্বভারতী ঘরানা নামে পরিচিত ৷ আমি এই এস্রাজই বানাই ৷ বর্তমানে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের এস্রাজের অধ্যাপক বুদ্ধদেব দাস আমার কাজের প্রশংসা করেছেন ৷ আমার ছেলে তাঁর কাছেই তালিম নেয় । আমি এস্রাজ বাদক হতে পারিনি, তাই আমি চাই ছেলে এস্রাজ বাদক হোক ৷"
তিনি আরও বলেন, "শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই আমার কাছ থেকে এস্রাজ কিনে নিয়ে যায়, সারাতে আসে । বিদেশ থেকেও কত শিল্পী আসেন বাড়িতে ৷ অর্ডার দিয়ে বানান । সারিয়ে নিয়ে যান ৷ বর্তমানে এস্রাজের কদর বাড়ছে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ৷ বিশ্বভারতীর যে কোনও অনুষ্ঠানে এস্রাজ মূল বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ।"
কমলাকান্ত লাহার ছেলে সাগ্নিককান্তি লাহা বলেন, "ছোট থেকেই এস্রাজ বাজানোর শখ আমার ৷ আমার জন্যই বাবা প্রথম একটি এস্রাজ বানিয়েছিলেন ৷ সেটি দেখে খুশি হয়েছিলেন আমার এস্রাজের মাস্টারমশাই পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাস । তারপর থেকে বাবা এস্রাজ বানান ৷ আমি বাবার থেকে কিছু কিছু কাজ শিখেছি, করতেও পারি ৷ আমি একজন এস্রাজ বাদক হতে চাই ।"