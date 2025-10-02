চন্দননগর আবাসন থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার হাওড়ার এক ব্যবসায়ীর

ETV Bharat / state

চন্দননগর আবাসন থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার হাওড়ার এক ব্যবসায়ীর

চন্দননগরে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে মিলল নিখোঁজ ব্যবসায়ীর মৃতদেহ ৷ তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ তদন্তে পুলিশ ৷

চন্দননগরের এই ফ্ল্যাট থেকেই উদ্ধার ব্যবসায়ীর দেহ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2025 at 10:53 AM IST

চন্দননগর, 2 অক্টোবর: বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল পচা-গলা দেহ ৷ প্রায় পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন হাওড়ার এক ব্যবসায়ী ৷ বুধবার অর্থাৎ নবমীর দিন চন্দননগরের 23 নম্বর ওয়ার্ডের সারদা অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷ মৃতের নাম ওয়াসিম আক্রম (30) ৷

তিনি জেমস স্টোনের ব্যবসা করতেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর বাড়ি হাওড়া গোলাবাড়ি থানা এলাকায় ৷ এই ঘটনায় মৃতের পরিবার খুনের অভিযোগ তুলেছে ৷ এদিকে যে ফ্ল্যাট থেকে ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেটি কাজী মহসিন নামে আরেক ব্যবসায়ীর ৷ মৃতের পরিবারের সদস্যরা এই মহসিনের নামে খুনের অভিযোগ তুলেছে ৷

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অলোকনন্দা ভায়াল বলেন, "চন্দননগরের এক আবাসন থেকে এক ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের গোলাবাড়ি থানার পুলিশ তদন্ত করছিল ৷ চন্দননগর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে ৷ এখান থেকেও তদন্ত হবে ৷"

গত 28 সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হন ব্যবসায়ী ওয়াসিম আক্রম ৷ পরদিন 29 সেপ্টেম্বর তাঁর পরিবার অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে ৷ ব্যবসায়ীর পরিবার তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল ৷ এদিকে পুলিশও ব্যবসায়ীর সন্ধানে তল্লাশি করছিল ৷ নবমীর দিন আবাসনের তিন তলার ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন প্রতিবেশীরা । খবর দেওয়া হয় চন্দননগর থানায় ৷ পুলিশ এসে ওয়াসিমের মৃতদেহ উদ্ধার করে ৷

আক্রমের ভাই আরশাদ ইকবাল বলেন, "দাদার নিখোঁজের দিন কাজী মহসিনকে আমরা ফোন করেছিলাম ৷ সে প্রথমে জানিয়েছিল আক্রমকে 30 হাজার টাকা দিয়েছিল। তাকে দেখা করার জন্য বললে সে জানায়, সে কল্যাণীতে রয়েছে, দেখা করতে পারবে না। পরবর্তীকালে দাদার সঙ্গে দেখা করার কথাও অস্বীকার করে সে। তারপর থেকে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশকে পুরো বিষয়টা আমরা জানায়।"

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মহসিন-সহ বেশ কয়েকজন মিলে আক্রমকে খুন করেছে । এই খুনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করুক পুলিশ ৷ আরশাদ বলেন, "ভাই 50 থেকে 60 লাখ টাকার স্টোন নিয়ে এসেছিল। আমার মনে হচ্ছে এটা পুরো পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে । কারণ ভাইয়ের হাতে-পায়ে টেপ জড়ানো রয়েছে ৷ ভাইকে ডেকে নিয়ে এসে খুন করেছে । দাদার (আক্রম) 28 অক্টোবর বিয়ে ছিল। তার আগে ওর পয়সার দরকার ছিল । মহসিন কোন প্রলোভন দেখিয়ে এখানে এনেছিল।"

