ETV Bharat / state

বাঁকুড়ায় রাজ্য সরকারি বোর্ড চলছে মৃত ব্যক্তির নামে ! - BAURI CULTURAL BOARD IN BANKURA

মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার লিস্টে রয়েছে, এমন কথা বারবার শোনা গিয়েছে। এবার 'মৃত ব্যক্তির' নাম রাজ্য সরকারের বাউরি কালচারাল বোর্ডেও।

Bauri Cultural Board in Bankura
রাজ্য সরকারি বোর্ড চলছে মৃত ব্যক্তির নামে ! (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read

বাঁকুড়া, 29 অগস্ট: ভোটার লিস্টে মৃত ব্যক্তির নাম দেখা গিয়েছে হামেশাই ৷ এবার খোদ রাজ্য সরকারের বোর্ডের সদস্য হিসাবে রয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম !

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ জনজাতি হল বাউরি। তাদের উন্নয়নে 2021 সালে বাউরি কালচারাল বোর্ড গঠন করেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এবার সেই বাউরি কালচারাল বোর্ডেও নাম আছে এক মৃত ব্যাক্তির ৷ যা প্রকাশ্যে আসতেই চক্ষু চড়ক গাছ সকলের। সরকারের চার প্রতিনিধি-সহ 18 জন সদস্যের বোর্ডে একজন মৃত এবং বাকি তিন জন সিজ মেম্বার। মৃত ব্যক্তির নামে কীভাবে গঠিত হতে পারে বোর্ড ? সেই প্রশ্নই উঠছে ।

Bauri Cultural Board in Bankura
মৃত ব্যক্তির নাম এবার রাজ্য সরকারের বাউরি কালচারাল বোর্ডে (ইটিভি ভারত)

2025 সালের 4 অগষ্ট ঘোষিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাউরি কালচারাল বোর্ড ৷ যে বোর্ডে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন বাঁকুড়ার শিক্ষক দীপক কুমার দুলে। দুই ভাইস চেয়ারম্যান হন পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান দেবদাস বাউরি এবং রাম বাউরি ৷ প্রসঙ্গত, এই নবনিযুক্ত বোর্ডে রয়েছে কেশব বাউরি নামে এক ব্যাক্তি ৷ যাঁর মৃত্যু হয় 2024 সালের 20 ডিসেম্বর ৷ বাকি তিন সদস্য ধ্রুব দাস, ভাগ্যধর বাউরি এবং প্রদীপ রানা বোর্ডের পরপর তিনটি মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই নিয়ম অনুযায়ী সিজ মেম্বার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের।

এইসব তথ্যের কথা স্বীকার করে নিয়ে বাউরি কালচারাল বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দীপক কুমার দুলে বিষয়টি রাজ্য সরকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা পুরো বিষয়টি রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি ৷ এখন দেখা যাক কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সরকারের তরফে।" নবনিযুক্ত বাউরি কালচারাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান দেবদাস দাস বলেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, মৃত ব্যক্তির নাম নবনিযুক্ত বোর্ডে রয়েছে ৷" তিনি এও জানান, বিষয়টি বোর্ড মিটিংয়ে এসেই জানতে পেরেছেন। তবে নবনিযুক্ত এবং পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে খারিজ করেছেন দেবদাস দাস।

অবশ্য, এই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। বিজেপি-র বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি দেবাশিস দত্ত জানান, মৃত ব্যাক্তির নাম রাখা আদতে এটা তৃণমূলের অপসংস্কৃতি ৷ তাঁর দাবি, আর এই বিষয়গুলি ইচ্ছেকৃতভাবে হয়েছে, যাতে মানুষের চোখে সহজে ধুলো দেওয়া যায় ৷

বাঁকুড়া, 29 অগস্ট: ভোটার লিস্টে মৃত ব্যক্তির নাম দেখা গিয়েছে হামেশাই ৷ এবার খোদ রাজ্য সরকারের বোর্ডের সদস্য হিসাবে রয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম !

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ জনজাতি হল বাউরি। তাদের উন্নয়নে 2021 সালে বাউরি কালচারাল বোর্ড গঠন করেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এবার সেই বাউরি কালচারাল বোর্ডেও নাম আছে এক মৃত ব্যাক্তির ৷ যা প্রকাশ্যে আসতেই চক্ষু চড়ক গাছ সকলের। সরকারের চার প্রতিনিধি-সহ 18 জন সদস্যের বোর্ডে একজন মৃত এবং বাকি তিন জন সিজ মেম্বার। মৃত ব্যক্তির নামে কীভাবে গঠিত হতে পারে বোর্ড ? সেই প্রশ্নই উঠছে ।

Bauri Cultural Board in Bankura
মৃত ব্যক্তির নাম এবার রাজ্য সরকারের বাউরি কালচারাল বোর্ডে (ইটিভি ভারত)

2025 সালের 4 অগষ্ট ঘোষিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাউরি কালচারাল বোর্ড ৷ যে বোর্ডে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন বাঁকুড়ার শিক্ষক দীপক কুমার দুলে। দুই ভাইস চেয়ারম্যান হন পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান দেবদাস বাউরি এবং রাম বাউরি ৷ প্রসঙ্গত, এই নবনিযুক্ত বোর্ডে রয়েছে কেশব বাউরি নামে এক ব্যাক্তি ৷ যাঁর মৃত্যু হয় 2024 সালের 20 ডিসেম্বর ৷ বাকি তিন সদস্য ধ্রুব দাস, ভাগ্যধর বাউরি এবং প্রদীপ রানা বোর্ডের পরপর তিনটি মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই নিয়ম অনুযায়ী সিজ মেম্বার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের।

এইসব তথ্যের কথা স্বীকার করে নিয়ে বাউরি কালচারাল বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দীপক কুমার দুলে বিষয়টি রাজ্য সরকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা পুরো বিষয়টি রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি ৷ এখন দেখা যাক কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সরকারের তরফে।" নবনিযুক্ত বাউরি কালচারাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান দেবদাস দাস বলেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, মৃত ব্যক্তির নাম নবনিযুক্ত বোর্ডে রয়েছে ৷" তিনি এও জানান, বিষয়টি বোর্ড মিটিংয়ে এসেই জানতে পেরেছেন। তবে নবনিযুক্ত এবং পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে খারিজ করেছেন দেবদাস দাস।

অবশ্য, এই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। বিজেপি-র বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি দেবাশিস দত্ত জানান, মৃত ব্যাক্তির নাম রাখা আদতে এটা তৃণমূলের অপসংস্কৃতি ৷ তাঁর দাবি, আর এই বিষয়গুলি ইচ্ছেকৃতভাবে হয়েছে, যাতে মানুষের চোখে সহজে ধুলো দেওয়া যায় ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTER LISTসরকারি বোর্ড চলছে মৃত ব্যক্তির নামেCULTURAL BOARD OF BAURI SOCIETYDEEPAK KUMAR DULEYBAURI CULTURAL BOARD IN BANKURA

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.