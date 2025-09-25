রামেশ্বরপুরের ঘোষ বাড়িতে পিতলের গামলায় ধরে রাখা বৃষ্টির জলে স্নান করেন দশভুজা

রামেশ্বরপুরের ঘোষ বাড়িতে পিতলের গামলায় ধরে রাখা বৃষ্টির জলে স্নান করেন দশভুজা
ঘোষ বাড়ির দুর্গাপুজোর মন্ত্র মাইকে শোনানো হয় ওপার বাংলার মানুষজনকে ৷ এখানে দেবীমূর্তি তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন মহিলা মৃৎশিল্পী ৷
হাসনাবাদ (উত্তর 24 পরগনা), 25 সেপ্টেম্বর: উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদে ইছামতি নদীর পাড়ে অবস্থিত রামেশ্বরপুর ৷ আর এই রামেশ্বরপুরের জমিদার ছিলেন গদাধর ঘোষ ৷ তাঁর হাতেই শুরু হয়েছিল রামেশ্বরের জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো ৷ বর্তমানে সেই জমিদারিও নেই ৷ আর নেই আর্থিক প্রতিপত্তিও ৷ তবু, পূর্ব পুরুষের দেখানো পথেই বছরের পর বছর ধরে দুর্গাপুজো করে আসছেন ঘোষ বাড়ির সদস্যরা ৷ আনুমানিক 303 বছরের এই দুর্গাপুজো ৷
আর্থিক স্বাচ্ছল্য না-থাকলেও, বর্তমান প্রজন্ম মেনে আসছে পূর্ব পুরুষের শুরু করা দুর্গাপুজোর সব নিয়ম ৷ যার অন্যতম হল, বৃষ্টির জলে দেবী দুর্গাকে স্নান করানো ৷ জরাজীর্ণ বাড়ির ছাদে পিতলের গামলায় বর্ষার জল সংরক্ষণ করে রাখা হয় ৷ আর সেই জল দিয়েই পুজো করা হয় দেবী দুর্গার ৷ এটাই এখানকার পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব ৷
তবে, আরও অনেক বিশেষত্ব রয়েছে ঘোষ বাড়ির পুজোয় ৷ এখনও এই বাড়ির দুর্গা প্রতিমা তৈরি ও রূপদান করেন মহিলা মৃৎশিল্পী ৷ আর এই পুজোর মন্ত্রপাঠ মাইকের মাধ্যমে শোনানো হয় সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ, বাংলাদেশের নাগরিকদের ৷ কারণ, জমিদারি প্রথা চালু থাকাকালীন ইছামতি পেরিয়ে অবিভক্ত বাংলার মানুষজন ঘোষদের জমিদার বাড়ির পুজোতে অংশ নিত ৷ দেশভাগের পর, তা আর সম্ভব নয় ৷ তবে, প্রতিবছর মাইকের সাহায্যে সীমান্তের ওপারের মানুষজনকে পুজোর মন্ত্র শোনানো হয় ৷
পুজোর প্রচলন
আনুমানিক 303 বছর আগে এই জমিদারিতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন জমিদার গদাধর ঘোষ ৷ এক সময় অবিভক্ত বাংলায় প্রচুর বিষয়সম্পত্তি এবং জমিজমা ছিল ঘোষ পরিবারের ৷ সেই সময় ধুমধাম করে পুজো হতো ৷ অবিভক্ত বাংলায় নৌকায় করে ইছামতি নদী পার হয়ে দলে-দলে মানুষ আসতেন ঘোষ বাড়ির পুজোয় অংশ নিতে ৷ তাতে সামিল হতেন আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারাও ৷
তবে, দেশভাগের পর আর পুজোয় সামিল হওয়া হয় না, ওপারের মানুষজনের ৷ তাই জমিদার বাড়ির ছাদ থেকে বাংলাদেশের দিকে মাইক বাজিয়ে পুজোর মন্ত্রপাঠ এবং আরাধনা শোনানো হয় ৷ ঘোষ বাড়ির পুজোর মন্ত্রপাঠ শোনার জন্য আজও অপেক্ষা করে থাকেন সেখানকার মানুষ ৷ একইভাবে ওপার বাংলার সীমান্ত এলাকার পুজোর মন্ত্রপাঠ শোনানো হয় এপারে ঘোষ বাড়ির সদস্যদের ৷ এভাবেই দুই বাংলার মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ৷
রামেশ্বরপুরের জমিদার বাড়ির বর্তমান অবস্থা
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইছামতির পাড়ে কোনোরকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো এই জরাজীর্ণ বাড়িটি ৷ দেখে বোঝাই যাচ্ছে সংস্কারের অভাবে ক্রমশ ভেঙে পড়ছে বাড়িটি ৷ দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে পলেস্তেরা ৷ এমনকি খয়ে গিয়েছে বাড়ির ইট ৷ চারিদিকে ঝোপঝাড় ৷ এই বাড়ির ছাদে উঠলে দেখা যায় ইছামতি নদী ও বাংলাদেশ ৷ এক সময় অবিভক্ত ভারতের সাতক্ষীরা, দেবহাটা, শ্রীপুর, ভাণ্ডারখালি ও দুলদুলি এলাকায় ঘোষদের জমিদারি ছিল ৷ সেসব এখন অতীত ৷ কিছু জমি-জায়গা রয়ে গিয়েছে ওপার বাংলায় ৷ কালের নিয়মে ঘোষদের আর্থিক প্রতিপত্তিও তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ তবে, জৌলুস হারালেও পুজোর নিয়ম পালনে কোনও খামতি নেই ৷
ঘোষ বাড়ির পুজোর রীতিনীতি
রথের দিন ঘোষ পরিবারের পুজোর কাঠামো তৈরি করা হয় ৷ তারপর একচালার দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়ে যায় ৷ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে পিতলের গামলায় বর্ষার জল ভরে রাখা হয় ৷ তার সঙ্গে গঙ্গার জল মিশিয়ে পুজোর চারদিন মা দুর্গাকে স্নান করানোর নিয়ম চলে আসছে ৷
তবে, দশমীর দিন এই বাড়ির দুর্গা প্রতিমাকে স্নান না-করিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর নিয়ম এখনও চালু রয়েছে ৷ দশমীর দিন পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গ্রামের মহিলারা ঘোষ বাড়ির দুর্গা দালানে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন ৷ বর্তমান প্রজন্মের ঘোষ পরিবারের সদস্যরা পেশার টানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন দেশ-বিদেশে ৷ তবে,পুজোর সময় শিকড়ের টানে রামেশ্বরপুরের ঘোষ বাড়িতে ফিরে আসেন তাঁদের অনেকেই ৷ পুজোর ক'টা দিন তাঁরাও উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন ৷ বাইরের বহু লোকও ঘোষ পরিবারের পুজো দেখতে আসেন রামেশ্বরপুরে ৷
পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য
ঘোষ পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম তুহিন ঘোষ বলেন, "এই পুজোর বৈশিষ্ট্য এক মায়ের হাত ধরে আরেক মা গড়ে উঠেছে ৷ এক মহিলা মৃৎশিল্পীর হাত ধরে রূপদান পাচ্ছে মা দুর্গা ৷ বংশানুক্রমে এই ট্র্যাডিশনাই চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে ৷ এই পুজোর আরেক বৈশিষ্ট্য হল বাড়ির ছাদে পিতলের গামলা রেখে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে রাখা হয় । সেই সংরক্ষিত জল দিয়েই পুজো হয় মায়ের ৷ আমাদের এখানে পুজো শুরু হয় প্রতি পদ থেকে ৷ যা চলে দশদিন ধরে ৷ এই পুজোকে কেন্দ্র করে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন হয় দুই বাংলার মধ্যে ৷"