বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 32, দুধিয়ায় স্থায়ী সেতু নির্মাণে প্রায় 52 কোটি বরাদ্দ রাজ্যের

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 32, দুধিয়ায় স্থায়ী সেতু নির্মাণে প্রায় 52 কোটি বরাদ্দ রাজ্যের
সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য় তুলে দেন ৷
Published : October 7, 2025 at 1:32 PM IST
দার্জিলিং, 7 অক্টোবর: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ৷ ভয়াবহ বন্যা ও ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 32 ৷ যার মধ্যে দার্জিলিং ও মিরিকেই মৃত্যু হয়েছে 22 জনের ৷ দুধিয়ায় ভেঙে পড়া সেতু স্থায়ীভাবে নির্মাণের জন্য 51 কোটি 40 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য ৷ আগামী বছরের প্রথমেই ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ত দফতরকে ৷ পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত বেইলি ব্রিজ নির্মাণে উদ্যোগ নিয়েছে সেনারা ৷
শনিবার থেকে একটানা ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের স্তব্ধ জনজীবন ৷ একাধিক পাহাড়ি নদীর জলস্তর বেড়ে ভয়ানক হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷ একটানা বৃষ্টিতে ধসের কারণে ভেঙে পড়ে বহু রাস্তা, ভেসে যায় বাড়ি ৷ মৃত্যু হয় একাধিক মানুষের ৷ জলের স্রোতে ভেসে যায় মিরিক যাওয়ার দুধিয়া সেতু ৷ তবে বৃষ্টি থামতেই প্রশাসনিক তৎপরতায় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে শৈলশহর ৷ জাতীয় সড়কগুলির উপর ধীরে ধীরে ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে ৷ খুলে দেওয়া হয়েছে পাহাড়ের বাকি রাস্তাগুলিও ৷ যদিও দুধিয়ায় বালাসন নদীর উপর সেতু ভেঙে পড়ায় এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে মিরিক ৷
তবে শিলিগুড়ি থেকে ঘুম, সোনাদা হয়ে ঘুরপথে মিরিক পৌঁছনো যাচ্ছে । মিরিকে উদ্ধারকাজে গতি আনতে ও যোগাযোগের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হিউম পাইপ দিয়ে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছে পূর্ত দফতর । মঙ্গলবার সেই সেতু নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফে ওই বালাসন নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য 51 কোটি 40 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । আগামী 2026 সালের জুলাইয়ের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে বলে সরকার জানিয়েছে ৷ এদিকে, মিরিকের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তৎপর ভারতীয় সেনাও । মিরিকে ভারত-নেপাল সীমান্ত হওয়ায় বালাসন সেতুর উপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেনার তরফে ৷ সোমবার সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই সমস্ত রেইকি সেড়ে ফেলেছে সেনা ৷ ড্রোনের সাহায্যে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 24 ঘণ্টায় বামনডাঙ্গায় নদী থেকে 10 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বন্যা ও ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ মৃতদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য এবং একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে রাজ্য সরকার । পুজোর মরশুমে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড়ের পর্যটন শিল্পে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ তবে মিরিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার প্রত্যেকটি রাস্তা দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷
পাশাপাশি পাহাড়ে আটকে পড়া পর্যটকদের বেশিরভাগ মানুষকেই নিরাপদে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের বেশি পর্যটকদের কলকাতায় ফেরানো হয়েছে বলে খবর । বাকি পর্যটকদের মঙ্গলবার সড়ক পথে দফায় দফায় শিলিগুড়ি আনার কাজ শুরু হয়েছে । পর্যটকদের সাহায্যের জন্য দার্জিলিং হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনকে পুলিশের তরফে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে দার্জিলিং হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আন্ড্রুপ ভুটিয়া বলেন, "প্রাকৃতিক বিপর্যয় পাহাড়ের পর্যটনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে । তবে পাহাড় ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে । পাহাড়ে যাতায়াতের 110 নম্বর জাতীয় সড়ক ও রোহিনীর রাস্তা খোলা রয়েছে । পর্যটকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই ৷ দার্জিলিং খোলা রয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "যারা পাহাড়ে আসবেন, তাদের আবেদন করব শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরা হয়ে পাঙখাবাড়ি কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং আবসবেন । আর যারা ফেরত যাবেন তারা দার্জিলিং থেকে কার্শিয়াং থেকে তিনধারিয়া হয়ে শিলিগুড়ি যাবেন । এতে যানজট অনেকটাই কম হবে । আমরা চাই, পুজোর আগে আবার পর্যটকরা পাহাড়মুখী হোক ।"