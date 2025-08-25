দার্জিলিং, 25 অগস্ট: একসময়ে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনের মতোই বিখ্যাত ছিল ভিক্টোরিয়া ফলসের উপরে থাকা সেতু । দার্জিলিং থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ওই সেতু দেখতে ঘোড়ায় চেপে যেতেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা । কিন্তু কালচক্রে নিজের মহিমা হারিয়েছে ভিক্টোরিয়া ফলসের সেতুটি। অবহেলায় তার আজ বেহাল দশা । 113 বছরের ওই পুরনো সেতু রয়েছে রাজ্যের হেরিটেজ তালিকায় ৷ অথচ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে একে আর বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
সম্প্রতি সেতুটির হাল ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে দার্জিলিং পুরসভা । সেতুটির হালহকিকৎ জানতে শনি ও রবিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিশেষজ্ঞ সেতুটি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন । তাঁরা জানিয়েছেন, বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে এই সেতুটির আয়ু খুব বেশি হলে আর মাত্র পাঁচ বছর । যদি মেরামত ও সংস্কার করা হয়, তবে এর আয়ু আরও 10 বছর বাড়তে পারে ।
সেতু নির্মাণের ইতিহাস
1912 সালে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপরে একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি হয় । দার্জিলিং পুরসভার তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ার জর্জ পেট্রিক রবার্টসন সেতু নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন । বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে 100 ফুট গভীর জলপ্রপাতের উপর 110 ফুট লম্বা ওই সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল । বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি বিশেষ দল । আশ্চর্যের বিষয় হল, সেতুটির দু’প্রান্ত ছাড়া মাঝের অংশতে কোনও স্তম্ভ বা পিলার নেই । অর্ধবৃত্তার একটি কংক্রিটের কাঠামোর উপর সেতুটি রয়েছে ।
শুধুই পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য নয়, স্থানীয়ভাবে চিয়াং ছিয়াংগে নামে পরিচিত সেতুটি এলাকার প্রায় 30টি গ্রামের সঙ্গে দার্জিলিং শহরের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল । ভিক্টোরিয়া সেতু মূলত সিত্রাবং চা-বাগানকে দার্জিলিং বাজারের সঙ্গে যুক্ত করেছে । যদি এই সেতুটি ভেঙে পড়ে, তবে দার্জিলিং বাজারের সঙ্গে এই চা-বাগানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে । তাই সিত্রাবং চা-বাগান কর্তৃপক্ষ আরও একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিল ।
1897 সালে 10 নভেম্বর দার্জিলিংয়ে সিদ্রাপং নামক স্থানে ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছিল, যা এশিয়ারও প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র । 130 কিলোওয়াট ক্ষমতার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসি স্টিভেনস । এটি দার্জিলিং শহরের কাছে আর্য টি এস্টেটের পাদদেশে অবস্থিত । এই প্রকল্পের উপরেই তৈরি হয়েছিল ভিক্টোরিয়া সেতু ৷
হেরিটেজ তকমা পেল সেতু
তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পণ্য পরিবহণের জন্য এই সেতুটি তৈরি করেছিল । এটি বর্তমানে রাজবাড়ি বস্তি, ভক্তে বস্তি, সিত্রাবং এবং ডালি এলাকাকে দার্জিলিং বাজারের সঙ্গে যুক্ত করেছে । 2007 সালের 24 অক্টোবর রাজ্যের হেরিটেজ কমিশন ওই সেতুটিকে হেরিটেজ বলে ঘোষণা করে । সেই সময়েই কালিম্পংয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের বাসভবন গৈরিবাসকেও একই সঙ্গে হেরিটেজ শিরোপা দেওয়া হয়েছিল ।
কিন্তু বর্তমানে সেতুর নীচে আর জল বইছে না । জলের পরিবর্তে শুধুই জঞ্জাল আর আগাছা ভরে রয়েছে । আগাছায় ঝর্নাটি ঢেকে যাওয়ায় ও সেতু বেহাল হয়ে পড়ায় পর্যটকদের এই এলাকায় এখন আর খুব একটা দেখা যায় না । ধীরে ধীরে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ হারাচ্ছে সেতুটি ।
সেতু সংস্কারে উদ্যোগ
জিটিএ সূত্রে জানানো হয়েছে, পুরনো ওই সেতুটিকে সংস্কার করে পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য তৈরি করা হবে । নতুন আরও একটি সেতু তৈরি করে, সেই সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে বলে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে । সেতুর বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।
বিশেষজ্ঞ দলের এক সদস্য অধ্যাপক সম্রাট সেনগুপ্ত বলেন, "সাধারণভাবে বলতে গেলে দ্রুত মেরামত না করা হলে সেতুটি মাত্র পাঁচ বছর টিকতে পারে। পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে পুরসভায় পাঠানো হবে।"
দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি বলেন, "সেতুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে । এই সেতুটি পুরসভার অধীন । শুনেছি 2007 সালে এটি হেরিটেজভুক্ত হয় । কিন্তু সেই বিষয়ে কোনও নথি পাইনি । তবে আমরা এটি রক্ষার জন্য কাজ শুরু করেছি । এটি মেরামত করা হবে ।"
ভিক্টোরিয়া ফলস প্রোটেকশন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক বীরমান সিংহ বিশ্বকর্মা বলেন, "একশো বছর আগে থেকেই সেতুটি ও এলাকাটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল । কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা বেহাল হয়ে পড়ে । জিটিএ নতুন সেতু তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে । দেখা যাক কী পদক্ষেপ হয় ।"