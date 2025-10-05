নবান্নে নজরদারি টিম, সোমে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মমতা; সাহায্যের আশ্বাস মোদির
নবান্নে তৈরি হয়েছে একটি বিশেষ নজরদারি টিম ৷ তারা প্রতি ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ।
Published : October 5, 2025 at 1:46 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টি ও তার জেরে ভয়াবহ ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ । পাহাড় থেকে তরাই - সব জায়গাতেই দুর্ভোগের চিত্র । নদী উপচে পড়ছে, সেতু ভেঙে গিয়েছে, রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত । এই পরিস্থিতিতে আগামিকাল অর্থাৎ সোমবারই উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার দুপুর দু’টো নাগাদ তিনি কলকাতা থেকে বিমানে রওনা হবেন এবং সরাসরি উত্তরকন্যা প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছে জরুরি বৈঠক করবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর । এদিকে, দার্জিলিংয়ে বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
দার্জিলিংয়ের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে এদিন শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "দার্জিলিংয়ে সেতু দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত । যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা । আহতরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন । ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের প্রেক্ষাপটে দার্জিলিং এবং আশপাশের এলাকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
Deeply pained by the loss of lives due to a bridge mishap in Darjeeling. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025
The situation in Darjeeling and surrounding areas is being closely monitored in the wake of heavy rains and landslides. We…
পাহাড়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রীও ৷ তিনি নিজে বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চান । ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও সেচ দফতরের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেছেন তিনি । নবান্নে তৈরি হয়েছে বিশেষ নজরদারি টিম, যারা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে প্রতি ঘণ্টায় ।
প্রবল বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলা । পাহাড়ি নদীর উপচে পড়া জলে ঢলে ভেসে গিয়েছে একাধিক গ্রাম । দুধিয়া ও বিজনবাড়ি সেতু সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, ফলে কয়েকটি এলাকা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । বহু পর্যটক বর্তমানে পাহাড়ের হোটেলেই আটকে আছেন । তাঁদের হোটেল ছেড়ে বাইরে না-বেরনোর পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তর দিনাজপুরে কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে । দার্জিলিং ও কালিম্পঙে আগামী 24 ঘণ্টায় আরও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
এদিকে, দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও । নিরাপত্তার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে । বন্ধ রাখা হয়েছে শিলিগুড়ি-ধুবড়ি ডেমু, এনজেপি-আলিপুরদুয়ার পর্যটক স্পেশাল, শিলিগুড়ি-বামনহাট এক্সপ্রেস । কিছু ট্রেন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে - যেমন বিন্নাগুড়ি ও গুলমা স্টেশনে শেষ হয়েছে কয়েকটি ট্রেনের যাত্রা । তবে, যাত্রীদের স্বার্থে কিছু ট্রেন ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । শিয়ালদহ–আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেস ও মহানন্দা এক্সপ্রেস এখন নিউ কোচবিহার হয়ে চলবে ।
দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়া জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে । তবে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় রেড অ্যালার্ট ঘোষণায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে প্রশাসনের ।
দুর্গাপুজো পরবর্তী সপ্তাহেও প্রবল বর্ষণ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে । বিশেষ করে পুজো কার্নিভালের দিনেই এই বৃষ্টির দাপট চলায় ভ্রমণ ও যাতায়াত দুইই ব্যাহত । রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ।
রাজ্যের শাসক মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকন্যা থেকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতে পারেন । সেখানেই ত্রাণ ও পুনর্গঠন কাজের পর্যালোচনা করবেন তিনি । প্রশাসন ইতিমধ্যেই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে ।