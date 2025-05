ETV Bharat / state

পাহাড়ে এবার রাতেও কু-ঝিকঝিক ! নয়া প্যাকেজে ছুটবে টয়ট্রেন - DARJEELING TOY TRAIN

পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে ছুটে চলেছে টয়ট্রেন ( নিজস্ব ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 24, 2025 at 5:17 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:26 PM IST 2 Min Read

দার্জিলিং, 24 মে: শৈলরানি দার্জিলিং মানেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, চা-বাগানের সবুজ গালিচা, দেবদারু-পাইনের ফাঁকে আঁকাবাঁকা পথ আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলা টয়ট্রেন। বিশ্বের ঐতিহ্য মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়া UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেই টয়ট্রেনের সফর এবার রাতেও। দেশ-বিদেশ থেকে দার্জিলিঙে আসা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে জোৎস্না রাতে চাঁদের আলোয় টয়ট্রেনের ভিস্তাডোম কোচে জয় রাইড। পর্যটকদের তৃপ্তি মেটাতে টয়ট্রেন কর্তৃপক্ষ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর (DHR) ইতিমধ্যেই টয়ট্রেনের রাত্রিকালীন পরিষেবার জন্য রেল বোর্ডের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিষেবা উন্নত করতে আরও 3টি ইঞ্জিন ও ভিস্তাডোম কামরাও আনতে চলেছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, টয়ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষিত করতে ছোট ছোট রুটে চার্টার্ড পরিষেবা চালু করতে চাইছে ডিএইচআর। পর্যটক টানতে নাইট জয় রাইড চালুর উদ্যোগ নিয়েছে ডিএইচআর (নিজস্ব ছবি) পর্যটকদের জন্যে বিশেষ চার্টার্ড পরিষেবা :

কার্শিয়াং থেকে মহানদী, সুকনা, রংটং কিংবা তিনধারিয়া। আবার শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া, কার্শিয়াং। এই ধরনের পূর্ব নির্ধারিত চার্টার্ড রুটে ইকো হেরিটেজ প্যাকেজ তৈরির ভাবনা নিয়েছে ডিএইচআর। ইতিমধ্যেই একটি প্যাকেজ মোটামুটি স্থির করেছে ফেলছে কর্তৃপক্ষ, যার মধ্যে থাকছে টুং থেকে কার্শিয়াং যাত্রা। এরপর সেখান থেকে ডাউহিলের সাদা অর্কিডের বাগানে ভ্রমণ।

তারপর বন দফতরের মিউজিয়ামে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া। সেখান থেকে কার্শিয়াং আর্কাইভ। এরপর টয়ট্রেনে চেপে কার্শিয়াং থেকে 7 কিমি দূরের ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম মহানদী, যেখানকার পাহাড় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাক লাগিয়ে দেয়। মহানদীতে থাকবে জলযোগের ব্যবস্থা। এরপর তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপ দেখে টয়ট্রেনে চেপেই রংটং। পথে সিপাহিধুরা চা-বাগান, শিবখোলা মন্দির দেখে রাতে রংটং থেকে সুকনা। কোথা থেকে ও কবে ইঞ্জিনগুলি আসবে ? এসবের জন্য 3টি নতুন ইঞ্জিন আনতে চলেছে ডিএইচআর ৷ বেঙ্গালুরুর সান ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ওই ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে 2'টি আসবে সেখান থেকে এবং তৃতীয়টি আরেকটি চলতি বছরের শেষের দিকে হায়দরাবাদ থেকে এসে জুড়বে টয়ট্রেনের সঙ্গে। ছোট ছোট রুটে চার্টার্ড পরিষেবা চালু করতে চাইছে ডিএইচআর (নিজস্ব ছবি) কী বলছে কর্তৃপক্ষ ? এবিষয়ে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকের পর খুব ভালো কিছু প্রস্তাব উঠে এসেছে। আমরা সেগুলোতে জোর দিচ্ছি। নাইট রাইড, ইভিনিং রাইড চালু করতে চাইছি আমরা। ছোট ছোট রুট করে জয় রাইডের ব্যবস্থার পাশাপাশি ইকো হেরিটেজ প্যাকেজ তৈরির ভাবনা নেওয়া হয়েছে । এতে পর্যটকরা আরও বেশি আকর্ষিত হবে ।" হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "নতুন পরিষেবা চালু করলে টয়ট্রেনের প্রতি আকর্ষণ আরও অনেক বাড়বে ৷ সেজন্যই কিছু নতুন রুটে জয় রাইডের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । আমরা আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি অনুমোদন মিলবে এবং দার্জিলিঙের টয়ট্রেন শৈলরানিতে হয়ে উঠবে কুইন্স এসকেপ ৷" ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে'তে দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনের 125 বছরের ইঞ্জিনের জন্মদিন পালন

Last Updated : May 24, 2025 at 6:26 PM IST