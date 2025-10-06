55 হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি, দক্ষিণবঙ্গে বন্যার আশঙ্কা
ডিভিসিকে বারবার দুষলেও ফের বিপুল পরিমাণ জল ছেড়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ৷ এবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বন্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা ৷
Published : October 6, 2025 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: ডিভিসি'র জল ছাড়া নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এমনকী উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের জন্যও তিনি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকেই দায়ী করেছেন ৷ এতদসত্ত্বেও জল ছাড়ছে ডিভিসি ৷ সোমবার ঝাড়খণ্ডের মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে 55 হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি ৷ এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ বঙ্গে বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে খবর সরকারি সূত্রে ৷
এদিন উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একাধিক রাজ্য থেকে জল ছাড়া হচ্ছে ৷ আমরা কীভাবে সামলাব ? ডিভিসি জল ছাড়ছে ৷ ওরা ঝাড়খণ্ডকে বাঁচাতে চাইছে ৷ আমরা ভুটানকে ধীরে ধীরে জল ছাড়তে অনুরোধ করেছি ৷ নাগরাকাটা, মিরিকের অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ কালিম্পং পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷"
রাজ্যের সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "জল ছাড়ার পর নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে যাতে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, সেজন্য আমরা সবসময় নজর রাখছি ৷" গত 3 সেপ্টেম্বর ডিভিসি 70 হাজার কিউসেক জল ছেড়েছিল এবং তার ফলে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বানভাসি পরিস্থিতি হয় ৷ সেনিয়ে রাজ্য সরকার কড়া সমালোচনা করে ৷
আগে থেকে না-জানিয়ে জল ছাড়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বারবার ডিভিসিকে দুষেছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেন, এইভাবে জল ছাড়ার ফলে বন্যার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ একাধিক নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷
এদিকে গত 4 অক্টোবর রাতে বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ পরিস্থিতি হয় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ৷ এখনও পর্যন্ত 23 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এদিন সকালে বিধ্বস্ত নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয় বিজেপি প্রতিনিধি দল ৷ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ও বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণ শানায় স্থানীয়রা ৷ দু'জনেই আহত হন ৷ বন্ধ রয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ৷ ধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টয়ট্রেনের লাইন ৷ বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা ৷ রাতের দিকে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী 110 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হয় ৷ কিন্তু এই রাস্তায় যাত্রা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে অনেক গাড়িচালক এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছে বহু গাড়ি ।