অ্যাসিড আক্রান্তদের ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি 'দহন', দক্ষিণদাড়ি ইউথসে উপচে পড়া ভিড়
শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷ হোয়াইট গোল্ড ও হিরের গয়নায় সাজ দশভুজার ৷
Published : September 29, 2025 at 4:33 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণদাড়ি ইউথসের পুজোর থিম 'দহন' দেখতে উপচে পড়া ভিড় ৷ অ্যাসিড আক্রান্তদের লড়াই ও তাঁদের ঘুরে দাঁড়ানো কাহিনি তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা ৷ যা অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস ৷
ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় লেকটাউনের একাধিক পুজোর মতো, এখানেও দেখা গেল কাতারে-কাতারে মানুষের ভিড় ৷ আলো-আধারিতে মণ্ডপের ভিতরের সজ্জা ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত দর্শনার্থীরা ৷
দহন কী ? কেন ?
পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতিবছর গড়ে 200-300 জন মহিলা অ্যাসিড হামলার শিকার হন ৷ সেই ভয়াবহ ঘটনার পরবর্তী সময়ে তাঁদের জীবন হয় ওঠে দুর্বিসহ ৷ ঝলসানো মুখ, দৃষ্টিহীনতা বা স্বল্পদৃষ্টি এবং সামাজিক নানান বাধা বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা ৷ এমনকি প্রতিবছর ডাইনি সন্দেহে মহিলাদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাও প্রায় একশোর উপরে ৷ গড়ে প্রতিদিন অন্তত 380-র বেশি গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত হয় ৷ একইভাবে দেশে প্রতি 16 মিনিটে ঘটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ৷ সমাজে মহিলাদের উপর হওয়া নির্যাতনের এমন বহু ঘটনা রয়েছে ৷ যার অধিকাংশটাই রয়ে যায় গোপনে ৷ লোকলজ্জার ভয়ে গোপন থেকে যায় এমন অজস্র ঘটনা ৷
এই সংখ্যা, নাম বা নাম বলতে না-পারা মুখের অন্তরালে আছেন অসংখ্য রক্তমাংসের মানুষ, তাঁদের রক্ত-মাংসের যন্ত্রণা নিয়ে ৷ নিজস্ব দহন নিয়ে ৷ বলতে দ্বিধা নেই, মানবসভ্যতার ইতিহাস, আসলে দহনেরও ইতিহাস ৷
দক্ষিণদাড়ি ইউথসে এ বছরের মণ্ডপভাবনা এহেন 'দহন' ঘিরেই ৷ গোলাকৃতি মণ্ডপপ্রাঙ্গণটি মঞ্চসম ৷ তার একটি বড় অংশ চট দিয়ে ঢাকা ৷ ঘানার শিল্পী ইব্রাহিম মাহামার শিল্পভাবনায় এভাবেই পরিত্যক্ত, ছেঁড়া, পুড়ে যাওয়া অতি-সাধারণ চট-কাপড় হয়ে ওঠে সামাজিক বঞ্চনার প্রতীক ৷ সেই ভাবনাকেই নিজেদের মতো করে নির্মাণ করেছেন শিল্পী ৷ যা কিছু সুন্দর, যা কিছু নান্দনিক, তা ঢেকে দেওয়া হয়েছে চটের আড়ালে ৷
ঠিক যেভাবে মণ্ডপে থাকা আয়নাগুলিতে লেপা হয়েছে মাটি ৷ কাদামাটি মাখা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব যেন একেকজন অ্যাসিডদগ্ধ নারীর মুখ এবং দৃষ্টি ৷ ঝলসে যাওয়ার আগে যাঁরা শেষবারের জন্য নিজের স্বাভাবিক মুখটি দেখতে পেয়েছিলেন আয়নায়, সেই মুখ আর কখনও দেখতে পান না তাঁরা ৷
মণ্ডপের পিছনের দেওয়ালে আঁকা নানা বিশ্ববিখ্যাত ছবি ৷ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা, মুঘল মিনিয়েচার, অজন্তার গুহাচিত্র ৷ সেইসব ছবিতে নানাভাবে উদযাপিত হয়েছে নারীর সৌন্দর্য ৷ অথচ আবহমানকাল জুড়ে নারীরা যুগে-যুগে জ্বলেছেন অপমান, অত্যাচারের-আগুনেও ৷ সেই সঙ্গে তীব্র হয়েছে তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ৷ আপাত নিরাভরণ পুজোমণ্ডপের বাইরের দেওয়ালজুড়ে আকাশ ছুঁয়েছেন সেই প্রতিবাদী নারীরা ৷ মণ্ডপের চুড়োয় ডানা মেলেছে আগুনপাখি ফিনিক্স ৷ সবমিলিয়ে এই দৃশ্যকল্প যেন সেই অগ্নিজাদের গল্পগুলিকে তুলে ধরে, আগুন যাঁদের পোড়াতে পারেনি ৷
আর, সমস্তকিছুর কেন্দ্রে যিনি, মা জগজ্জননী, তিনি রয়েছেন রিক্ত, রুদ্ররূপে ৷ এই দহন যে তাঁরও বুকে বাজে ৷ তাঁকে ঘিরেই আজও লড়াইয়ের শক্তি পান অযুত-নিযুত অগ্নিজারা ৷ যে লড়াইয়ের ভাষ্যও এই মণ্ডপে স্থাপিত ৷
শ্রীভূমি স্পোর্টিং
একসপ্তাহ আগেই ভেসেছিল গোটা কলকাতা ৷ সেই বানভাসি কলকাতায় জল ঠেলে ঠাকুর দেখার ভিড় নজরে এসেছিল শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোয় ৷ আর ষষ্ঠীর সন্ধ্যেয় সেখানে দেখা গেল জনসমুদ্র ৷ শ্রীভূমির পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো জনসমুদ্রে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা লেক টাউন এলাকা ৷ কাতারে-কাতারে দর্শনার্থীরা আসছেন মণ্ডপ দর্শনে ৷
সঙ্গে মোবাইল ক্যামেরায় মণ্ডপের ছবি ও ভিডিয়ো নেওয়ার হিড়িক ৷ অক্ষর ধাম মন্দিরে যেমন সাদা পাথর কেটে ছোট-ছোট নকশা করা আছে, হুবহু যেন এই মণ্ডপে সেটাই তুলে ধরেছেন শিল্পীরা ৷ অতীতে এই পুজো কমিটি বাহুবলি থেকে বুর্জ খলিফা কিংবা ডিজনিল্যান্ডের থিম করে দর্শকদের মন কেড়েছে ৷ তবে, 53 বছর ধরে চলা এই পুজোর প্রতিমায় কোনও বদল নেই ৷ আগেকার সাবেকি প্রতিমার ঐতিহ্য অটুট রেখেছে উদ্যোক্তারা ৷ তবে, প্রতিমাকে এবার হোয়াইট হোল্ড ও হীরে দিয়ে সাজানো হয়েছে ৷ যা এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে ৷