এবার রাজ্যের সব ব্রিজের 'হেলথ অডিট', দুধিয়ায় সেতু ভাঙায় নড়চড়ে বসল নবান্ন

এবার রাজ্যের সব ব্রিজের 'হেলথ অডিট', দুধিয়ায় সেতু ভাঙায় নড়চড়ে বসল নবান্ন
সকল জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ৷ পূর্ত, সেচ, পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত দফতরের অধীন ব্রিজগুলির হাল যাচাইয়ের নির্দেশ ৷
Published : October 12, 2025 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গে বন্যা ও একাধিক ভূমিধসের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়েছে পাহাড়ি জনজীবন ৷ যেখানে সরকারের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মিরিকের দুধিয়া সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা ৷ সেই থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের সমস্ত সেতুর 'হেলথ অডিট' বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ৷
এই নিয়ে শনিবার রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে একটি জরুরি ভিডিয়ো কনফারেন্স করেন মুখ্যসচিব ৷ সেখানে জেলাশাসকদের এই নির্দেশ দেন তিনি ৷ মুখ্যসচিব বলেন, "এখনই সতর্ক হতে হবে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্যের সেতুগুলি বিভিন্ন দফতরের আওতাধীন রয়েছে ৷ দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতরগুলি হল - পূর্ত, সেচ, পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত দফতর ৷ মনোজ পন্থ তাঁর নির্দেশে জানিয়েছেন, প্রত্যেক দফতরকে নিজেদের অধীনস্থ সেতুগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ৷ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার সেতুগুলির সংস্কার ও শক্তিবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে ৷
এই নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, "এ বছর রাজ্যে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত জায়গায়-জায়গায় মাটি সরে যাওয়া ও জলচাপের ফলে অনেক সেতু দুর্বল হয়ে পড়েছে ৷ এখনই যদি সেগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা না-করা হয়, ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাবে ৷"
এদিকে, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই পূর্ত দফতর রাস্তা ও সেতু সংস্কারের কাজ শুরু করেছে ৷ কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বহু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যাতায়াতের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, সেচ দফতর নদী ও বাঁধ মেরামতির কাজে নেমেছে ৷ ভবিষ্যতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে, জলের চাপ সামলানোর জন্যও পরিকল্পনা শুরু করেছেন সেচ দফতরের আধিকারিকরা ৷ এই সমস্ত কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে প্রশাসনের তরফে একটি বিশদ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) তৈরি করছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷
তবে, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর রাজ্যের আরেকটি আশঙ্কার বিষয় এখন ডেঙ্গি সংক্রমণ ৷ বন্যার জল নামার সঙ্গে-সঙ্গে মশার প্রজনন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ তাই মুখ্যসচিবের তরফে, রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে, স্বাস্থ্য দফতরকে জল জমে থাকা এলাকায় স্প্রে ও ফগিং জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, স্বাস্থ্য দফতরকে ক্লোরিন ট্যাবলেট ও ওআরএস মজুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "এখন আমাদের দু’টি সমান্তরাল লড়াই - একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিকাঠামোর পুনর্গঠন, অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করা ৷"