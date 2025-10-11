পাহাড়ের গৃহহারাদের জমির পাট্টা ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে সিপিএম
উত্তরবঙ্গে কেন হল এই বিপর্যয়? রাজ্যকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানালেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
কলকাতা, 11 অক্টোবর: পাহাড়ের দুর্গত-গৃহহারাদের শুধু ত্রাণ নয়, পাশাপাশি দিতে হবে জমির পাট্টা ও মাথার উপর ছাদ । সেই দাবিতে পাহাড় থেকে সমতল আন্দোলনে নামতে চলেছে সিপিএম ৷ এমনটাই জানালেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে পাহাড় থেকে জঙ্গল বিপর্যস্ত সবটাই । স্বস্তিতে নেই পাহাড়বাসী । শান্তিতে নেই জঙ্গলের মানুষ কিংবা চা-বাগানের শ্রমিকরাও । বিপন্ন বন্যপ্রাণ । ত্রাণের জন্য হাহাকার । এক অদ্ভুত অসহায় পরিস্থিতির মুখে পাহাড় ।
সেখানে দাঁড়িয়ে সিপিএম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ সিপিএমের রাজ্যস্তরের একাধিক নেতার নেতৃত্বে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের খাবার-জল-ওষুধ পৌঁছানো থেকে পড়াশোনার বই, চিকিৎসা দেওয়া সবটাই চলছে জোরকদমে । আর পাহাড়ের এই দুর্দিনে সিপিএমের এক ঝাঁক নেতা-কর্মীর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপর্যস্ত পাশে দাঁড়ানো নিয়ে সন্তুষ্ট আলিমুদ্দিন ।
ত্রাণ পর্বেই যে বিপর্যয় ইস্যুতে তাঁরা ইতি টানবে না, তারও ইঙ্গিত দিলেন মহম্মদ সেলিম । তিনি জানিয়েছেন, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিল যে বিপর্যয় হতে পারে ৷ আগাম আঁচ ছিল ৷ তবু কেন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়? এই বিপর্যয় বেশি ক্ষতির মুখে যাদের কংক্রিটের ছাদ নেই অর্থাৎ ঘরবাড়ি পলকা । এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল । পরিবেশ আইনের তোয়াক্কা না করে পাহাড় জুড়ে সরকারি বেসরকারিস্তরে যথেচ্ছ হোটেল-রেস্তরাঁ হয়েছে । এই সব কর্মকাণ্ডের ফল বিপর্যয় । তাই রাজ্যকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে এই বিপর্যয়ের কারণ জানিয়ে ।
মহম্মদ সেলিম বলেন, "পাহাড়ে ধসের কারণে অনেকেই গৃহহীন ৷ আবার নদীর ধারে বাসবাসকারীরা বহুজন ঘর বাড়ি হারিয়েছেন । তাদের জন্য জমি চিহ্নিত করতে হবে । পাট্টা দিতে হবে । ঘর তৈরি করে দিতে হবে । চা-বাগানগুলো কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে দিচ্ছে সরকার, সেখানে অসহায় চা-শ্রমিক পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । আমাদের একাধিক নেতা-কর্মীরা একেবারে গ্রাউন্ড জিরো পৌঁছে ত্রাণ দিচ্ছেন, চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে । তাদের এই কাজে আমরা খুশি । এবার এই মানুষগুলির পুনর্বাসনের দাবিকে সামনে রেখে আমাদের আন্দোলনে নামতে হবে ।"
এদিন তিনি আরও বলেন, "আমরা ত্রাণের জন্য অর্থ সাহায্য আহ্বান জানালে বিজেপি বা তৃণমূল কৌটো নাচানো পার্টি বলে কটাক্ষ করে । তবে আমরা খুশি ওদের মতো দুর্নীতির টাকা, নির্বাচনী বন্ডে টাকা না-নিয়ে মানুষের দান করা টাকা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি । এই পরিস্থিতি আমাদের দেখে অন্য কোনও দল মানুষের পাশে দাঁড়ালে, সেটা আমরা স্বাগত জানাই ।"