খগেন-শঙ্করের পাশে সেলিম, 'ফটো শুট' বলে কটাক্ষ কুণালের

নাগরাকাটায় রক্তাক্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনায় আরএসএস-তৃণমূলকে নিশানা করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

Md Salim
খগেন-শঙ্করের পাশে সেলিম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 6 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গে বিজেপির প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণের প্রসঙ্গে পাল্টা কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর দাবি, দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে বিজেপির লোকেরা রাজনীতি করতে গিয়েছিল। যদিও এই ঘটনায় আরএসএস-তৃণমূলকে নিশানা করে খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের পাশে দাঁড়ালেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি সবসময়ই উস্কানির রাজনীতি করে আসছে। আজ নাগরাকাটাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি নেতারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যাননি, বরং ছবি তোলার উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলেন। বিজেপি নেতাদের উপর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ ছিলেন।" তাঁর আরও দাবি, বিজেপি সাংসদ খগন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ 10টি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনওটিতেই ত্রাণ সামগ্রী ছিল না।

কুণাল প্রশ্ন তুলেছেন, "বিজেপি নেতারা সেখানে কী উদ্দেশে গিয়েছিলেন ? বিজেপি নেতারা সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করেন ৷" কুণাল আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন যে, দার্জিলিংয়ে যা ঘটেছে তার জন্য যারা রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তারাই দায়ী। সাধারণ মানুষ তাদের ভুলের ফল ভোগ করছে।"

নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে এদিন রক্তাক্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষ। এরা দু'জনেই প্রাক্তন সিপিএম নেতা। এই ঘটনায় আরএসএস-তৃণমূলকে নিশানা করে কার্যত প্রাক্তন সতীর্থদের পাশে দাঁড়ালেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর যুক্তি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এভাবে আক্রমণ ঠিক নয়। তিনি বলেন, "এই আরএসএস-মার্কা সংস্কৃতি আমদানি করা হয়েছে। বিরোধীরা আর্ত মানুষের কাছে যেতে চাইলে আটকানো হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী কেবল ত্রাণ সংগ্রহের উদ্যোগকে স্বাগত জানালে হবে না। এই হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।" শুধু তাই নয় এই ঘটনায় আরএসএসকেও নিশানা করেছেন মহাম্মদ সেলিম বলেন, "সেখানে আরএসএস ও অন্যান্য গণ সংগঠনও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে । তাহলে সেখানে কেন বিজেপি বিধায়কদের উপর হামলা হল ?

সেলিমের দাবি, তিস্তাকে নির্বিচারে লুঠ করা হচ্ছে । তার ফলে বিপদের মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। নির্মাণের নাম করে ঠগবাজি চলছে। যা পরিকাঠামো আছে তার কোনও রক্ষণাবেক্ষণ নেই। দুধিয়া সেতু ভেঙে পড়েছে সে কারণেই। তঁর কথায়, "পূর্বাভাস ছিল দুর্যোগের। তবুও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়নি। দক্ষিণবঙ্গে নদী থেকে বেআইনি বালি লুট করা হচ্ছে । জলধারণ ক্ষমতা কমছে । উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। উত্তরবঙ্গে বিপন্ন মানুষের কাছে চিকিৎসকদের দল যাবে। পাহাড়েও দ্রুত পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হবে। দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে এই বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করতে হবে।"

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, "উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই মূহূর্তে নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, অভূক্ত মানুষের অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে। এই কাজের জন্য বামফ্রন্টের সব শরিক দলের নেতা ও কর্মীদের কাছে যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে আবেদন করছি। ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও রেড ভলান্টিয়াররা ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নেমেছেন। বামপন্থী দল ও গণসংগঠনগুলির সবার কাছে এই বিপর্যয় মোকাবিলায় আর্তমানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা আবেদন করছি।"

