কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে হাজিরার নির্দেশ, মমতাকে বিজেপি'র দোসর কটাক্ষ সেলিমের - CPM STRIKE

বিষয়টি নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে আর টনক নড়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের । এই প্রতিবাদ আটকাতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । পাড়ার কিছু মস্তান ও পুলিশকে দিয়ে কৃষক, শ্রমিকের উপর হামলে পড়বে ধর্মঘট আটকাতে । বামপন্থীরা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করতে চাইছে । আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াইকে আটকানোর চেষ্টা করছেন । ভয় দেখাচ্ছেন, চাকরি চলে যাবে, বদলি করে দেওয়া হবে এই বলে । এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মমতার টিকি কোথায় বাঁধা রয়েছে ।"

মমতাকে AICCTU-এর আক্রমণ :

এআইসিসিটিইউ (AICCTU) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসুর অভিযোগ, "মুখে বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বললেও আসলে ভয়ঙ্কর জনবিরোধী রাষ্ট্রের অংশ পশ্চিমবাংলার সরকার । তাই বিজেপি বিরোধী ধর্মঘটে সামিল হলে 'বিজেপি বিরোধী' তৃণমূল সরকার নোটিশ জারি করে "..on that day will be treated as 'dies-non' and no salary will be admissible.." ৷ ভয় দেখিয়ে বিজেপি বিরোধী ধর্মঘটকে আটকানোর প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানাচ্ছি ।"

সোমবার ধর্মতলা থেকে শিয়ালদায় গিয়ে শেষ হয় বামেদের মিছিল । মিছিল শেষে রাজ‍্যবাসীর কাছে 9 জুলাই সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয় বাম নেতৃত্বের তরফে । সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ‍্যের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, পরিবহন ও নানা ব‍্যবসায়ী সমিতি-সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে সক্রিয় সমর্থনে কেন্দ্র বিরোধী এই ধর্মঘটকে সর্বাত্মক করে তোলার আহ্বান জানানো হয় । মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অনাদি শাহু, অমল হালদার, কার্তিক পাল, তুষার ঘোষ, বাসুদেব বসু, ফরিদ মোল্লা, গোপাল বিশ্বাস, অশোক ঘোষ, বিপ্লব ভট্ট, সজল পাল, নিরাপদ সরদার, অতনু চক্রবর্তী-সহ শ্রমিক কৃষক গ্রামীণ মজুর সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ।

ধর্মঘট জোরদার করতে সিটু-র যুক্তি :

ধর্মঘটের বিষয়ে সিআইটিইউ (CITU) রাজ্য সভাপতি অনাদি সাহু বলেন, "দেশে শ্রমিক শ্রেণি ফুঁসছে । শ্রমিক বিরোধী চারটি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে যখন শ্রমিকরা দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছেন, তখন মোদির গুজরাতে কর্পোরেটদের স্বার্থে রাতের অন্ধকারে কোনও বিধি ছাড়াই 8 ঘণ্টার কাজকে 12 ঘণ্টা করার অর্ডিন্যান্স জারি করা হল ।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "পাশাপাশি, কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই রাতে মহিলাদের কাজের হুকুমনামা জারি করা হল । শ্রমজীবী মানুষদের অমানবিক বর্বরতার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রতিবাদে আমরা মোদি সরকারকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি । আগামী 9 জুলাই সমগ্র দেশের শ্রমজীবী মানুষ সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক বিরোধী এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ।"