ETV Bharat / state

বঙ্গ সিপিএমকেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখাতে হবে, বার্তা বেবির - CPM STATE COMMITTEE MEETING

ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রতিহত করা যাচ্ছে না বলে দলকে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের নেতারা। পাশাপাশি রাজ্য কমিটির বৈঠকে উঠে এসেছে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ৷

CPM State Committee meeting
বঙ্গ সিপিএমকেই পথ দেখানোর ডাক সাধারণ সম্পাদকের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 9:08 AM IST

4 Min Read

কলকাতা, 21 অগস্ট: শেষ হল সিপিএমের দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক। পার্টির সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির উপস্থিতিতে নানা ইস্যুতে বুধ ও বৃহস্পতিবার আলোচনা হয়েছে ৷ পাহাড় থেকে সাগর-দলের শক্তি বৃদ্ধি কোন পথে হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে বলে খবর। সাধারণ সম্পাদক রাজ্যে দলকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের দাবি, বৈঠকে বেবি বলেছেন, "বাংলায় সিপিএমকে শক্তিশালী না করতে পারলে গোটা দেশে দলের শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব নয়।" অন্যদিকে, এসআইআর থেকে শুরু করে অন্য ইস্যুতে তৈরি হওয়া আন্দোলন শুধমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক কেন হয়ে পড়ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে ৷

দু'দিনের এই বৈঠকে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে আরও ছ'জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্র-যুব-সহ বিভিন্ন গণসংগঠন থেকে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন, যুব নেতা হিমাগ্নরাজ ভট্টাচার্য, আয়াংশু সরকার, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে, সভাপতি প্রণয় কর্যী, আলিপুরদুয়ারের কর্মী আশা ছেত্রী। এর পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ টিম থেকে ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তীকেও নেওয়া হয়েছে রাজ্য কমিটিতে।

এই নতুন ছ'জনকে নিয়ে মোট 86 জনের কমিটি গঠন করল সিপিএম। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দলের 27তম রাজ্য সম্মেলনে নতুন কমিটি তৈরি হয় ৷ সেখানে ঠাঁই পান 80 জন ৷ সেই কমিটির প্রথম বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে মহম্মদ সেলিমকেই ফের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ নতুন মুখ হিসেবে ছিলেন 11 জন ৷ বয়সজনিত কারণে বেশ কয়েকজন বাদ পড়েন ৷ এবার আরও ছ'জনকে যুক্ত করা হল কমিটিতে ৷

গতবারের থেকে এবার মহিলা সদস্যের সংখ্যাও বেড়েছে ৷ তলিকায় নতুন প্রজন্মকে গুরুত্ব দিয়ে আরও ছ'জনকে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। যদিও ছাত্র, যুব, মহিলা মিলিয়ে রাজ্য কমিটি আয়তনে বাড়লেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে দল সেভাবে কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারছে না বলেই আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এক সিপিএম নেতা। আরজি কর, কসবা, তামান্না খুন-সহ পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার মতো ইস্যুতেও আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানো যাচ্ছে না বলে তিনি বৈঠকে জানিয়েছেন । ঠিক একারণেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক বেবি স্পষ্ট বলেছেন, "দলকে চাঙ্গা করতে হবে। বাংলা পথ না দেখালে দেশে মুখ থুবড়ে পড়বে সিপিএম।"

এদিকে, ধর্মীয় রাজনীতিকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের নেতারা। বুধবারের বৈঠকে বিভিন্ন জেলার নেতারা রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাতে কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার নেতারা দাবি করেছেন, তৃণমূল-বিজেপির আইডেন্টিটি পলিটিক্সের মধ্যে ভোটারদের কাছে রুটি রুজির প্রশ্ন নিয়ে পৌঁছনো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার হরণ করে চলেছে তা-ও কার্যত বোঝানো যাচ্ছে না। ধর্মের ভিত্তিতে, জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষকে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা সেটা নিয়েই মেতে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে 2026 সালের নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন তাঁরা।

গতমাসে বিভিন্ন ইস্যুতে সংগঠিত হওয়া ধর্মঘটে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি চা বাগান এলাকায় ভালো সাড়া মিলেছে বলে উত্তরবঙ্গের নেতারা দাবি করেছেন। তাই চা শ্রমিক-সহ উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে নতুন করে কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনাও করছে সিপিএম। ঠিক তেমনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়েও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলেও তাঁরা মনে করছেন।

অন্যদিকে, দলের নেতাদের একটা বড় অংশই জানিয়েছে, ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ বা এসআইআর নিয়ে জেলায় জেলায় সেভাবে মিটিং মিছিল করা হচ্ছে না। প্রচারে খামতি থেকে যাচ্ছে ৷ সূত্রের দাবি, এই সমস্ত ইস্যুতে সংঘটিত হওয়া আন্দোলন অধিকাংশটাই কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে মূল ইস্যুগুলো শহর থেকে গ্রামে পৌঁছতে না পারলে সংগঠনকে কিছুতেই মজবুত করা যাবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা। এমনই আবহে সার্বিকভাবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রান্তিক মহিলা ছাত্র যুব-সহ তৃণমূল এবং বিজেপির দ্বারা আক্রান্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে সব রকম কর্মসূচি গ্রহণ করছে বামেরা।

কলকাতা, 21 অগস্ট: শেষ হল সিপিএমের দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক। পার্টির সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির উপস্থিতিতে নানা ইস্যুতে বুধ ও বৃহস্পতিবার আলোচনা হয়েছে ৷ পাহাড় থেকে সাগর-দলের শক্তি বৃদ্ধি কোন পথে হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে বলে খবর। সাধারণ সম্পাদক রাজ্যে দলকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের দাবি, বৈঠকে বেবি বলেছেন, "বাংলায় সিপিএমকে শক্তিশালী না করতে পারলে গোটা দেশে দলের শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব নয়।" অন্যদিকে, এসআইআর থেকে শুরু করে অন্য ইস্যুতে তৈরি হওয়া আন্দোলন শুধমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক কেন হয়ে পড়ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে ৷

দু'দিনের এই বৈঠকে সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে আরও ছ'জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্র-যুব-সহ বিভিন্ন গণসংগঠন থেকে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন, যুব নেতা হিমাগ্নরাজ ভট্টাচার্য, আয়াংশু সরকার, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে, সভাপতি প্রণয় কর্যী, আলিপুরদুয়ারের কর্মী আশা ছেত্রী। এর পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ টিম থেকে ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তীকেও নেওয়া হয়েছে রাজ্য কমিটিতে।

এই নতুন ছ'জনকে নিয়ে মোট 86 জনের কমিটি গঠন করল সিপিএম। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দলের 27তম রাজ্য সম্মেলনে নতুন কমিটি তৈরি হয় ৷ সেখানে ঠাঁই পান 80 জন ৷ সেই কমিটির প্রথম বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে মহম্মদ সেলিমকেই ফের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ নতুন মুখ হিসেবে ছিলেন 11 জন ৷ বয়সজনিত কারণে বেশ কয়েকজন বাদ পড়েন ৷ এবার আরও ছ'জনকে যুক্ত করা হল কমিটিতে ৷

গতবারের থেকে এবার মহিলা সদস্যের সংখ্যাও বেড়েছে ৷ তলিকায় নতুন প্রজন্মকে গুরুত্ব দিয়ে আরও ছ'জনকে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। যদিও ছাত্র, যুব, মহিলা মিলিয়ে রাজ্য কমিটি আয়তনে বাড়লেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে দল সেভাবে কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারছে না বলেই আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এক সিপিএম নেতা। আরজি কর, কসবা, তামান্না খুন-সহ পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার মতো ইস্যুতেও আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানো যাচ্ছে না বলে তিনি বৈঠকে জানিয়েছেন । ঠিক একারণেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক বেবি স্পষ্ট বলেছেন, "দলকে চাঙ্গা করতে হবে। বাংলা পথ না দেখালে দেশে মুখ থুবড়ে পড়বে সিপিএম।"

এদিকে, ধর্মীয় রাজনীতিকে প্রতিহত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের নেতারা। বুধবারের বৈঠকে বিভিন্ন জেলার নেতারা রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাতে কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার নেতারা দাবি করেছেন, তৃণমূল-বিজেপির আইডেন্টিটি পলিটিক্সের মধ্যে ভোটারদের কাছে রুটি রুজির প্রশ্ন নিয়ে পৌঁছনো কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার হরণ করে চলেছে তা-ও কার্যত বোঝানো যাচ্ছে না। ধর্মের ভিত্তিতে, জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষকে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা সেটা নিয়েই মেতে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে 2026 সালের নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন তাঁরা।

গতমাসে বিভিন্ন ইস্যুতে সংগঠিত হওয়া ধর্মঘটে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি চা বাগান এলাকায় ভালো সাড়া মিলেছে বলে উত্তরবঙ্গের নেতারা দাবি করেছেন। তাই চা শ্রমিক-সহ উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে নতুন করে কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনাও করছে সিপিএম। ঠিক তেমনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়েও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলেও তাঁরা মনে করছেন।

অন্যদিকে, দলের নেতাদের একটা বড় অংশই জানিয়েছে, ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ বা এসআইআর নিয়ে জেলায় জেলায় সেভাবে মিটিং মিছিল করা হচ্ছে না। প্রচারে খামতি থেকে যাচ্ছে ৷ সূত্রের দাবি, এই সমস্ত ইস্যুতে সংঘটিত হওয়া আন্দোলন অধিকাংশটাই কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে মূল ইস্যুগুলো শহর থেকে গ্রামে পৌঁছতে না পারলে সংগঠনকে কিছুতেই মজবুত করা যাবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা। এমনই আবহে সার্বিকভাবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রান্তিক মহিলা ছাত্র যুব-সহ তৃণমূল এবং বিজেপির দ্বারা আক্রান্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে সব রকম কর্মসূচি গ্রহণ করছে বামেরা।

For All Latest Updates

TAGGED:

CPIM CPM GENERAL SECRETARY M A BABYসিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকBENGALI MIGRANT WORKERS SIRCPM STATE COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.