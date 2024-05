বুথে ঢুকে ভুয়ো তৃণমূল এজেন্টকে বের করে আনলেন সেলিম, গ্রেফতার 1 - Lok Sabha Election 2024

ETV Bharat / state

বুথে ঢুকে ভুয়ো তৃণমূল এজেন্টকে বের করে আনলেন সেলিম, গ্রেফতার 1 - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 7, 2024, 10:18 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:08 AM IST

বুথে ঢুকে ভুয়ো এজেন্টকে বের করে আনলেন মহম্মদ সেলিম ( নিজস্ব চিত্র )

