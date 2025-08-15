কলকাতা, 15 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিন্দোল মজুমদারকে পুলিশি হেফাজতে পাঠাল আদালত ৷ শুক্রবার তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করে কলকাতা পুলিশ ৷ পুলিশের তরফে তাঁকে দশদিনের জন্য হেফাজতে নিতে আদালতে আবেদন করা হয়েছিল ৷ তবে আদালত হিন্দোলকে আগামী 18 অগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ৷
আদালতে হিন্দোলের আইনজীবীর তরফে জামিনের আবেদন করা হয় ৷ জানানো হয়, যে ঘটনার অভিযোগে হিন্দোলকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই ঘটনাটি যখন ঘটছে, সেই সময় হিন্দোল স্পেনে ছিলেন ৷ বিদেশে বসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ঘটনার পরিকল্পনা করা সম্ভব নয় ৷
এর প্রেক্ষিতে সরকারি আইনজীবী আমেরিকান সেন্টারে হামলার প্রসঙ্গ টেনে আনেন ৷ ওই হামলার মূলচক্রী ছিল আফতাব আনসারি ৷ পরে আদালত ওই আফতাবকে আমেরিকান সেন্টারে হামলার জন্য সাজা দেয় ৷ সরকারি আইনজীবী এদিন আদালতে দাবি করেন, আফতাব আনসারি দুবাইয়ে বসে কলকাতা আমেরিকান সেন্টারে হামলার ছক কষেছিলেন ৷ ফলে বিদেশে বসে এই ধরনের পরিকল্পনা করা একেবারেই অবস্তাব নয় ৷
পরে আদালতের বাইরে সরকারি আইনজীবী জানান, হিন্দোলই মাস্টারমাইন্ড ৷ তদন্ত হলে আরও স্পষ্ট হবে বিষয়টি ৷ অভিযুক্তের আইনজীবী বিদেশে থাকার কথা তুলেছিল ৷ সেই প্রেক্ষিতে বলা হয় যে আমেরিকান সেন্টারে হামলার ঘটনায় আফতাব আনসারিও বিদেশে বসে ছক কষেছিল ৷ তার সাজা হয়েছে ৷ এক্ষেত্রেও বিদেশে বসেই সবটা করা হয়েছে ৷
এই নিয়ে হিন্দোলের বাবা চন্দন মজুমদার বলেন, ‘‘সবাই শুনবে হাসবে৷ আফতাব আনসারির সঙ্গে আমার ছেলের কোনও তুলনা হয় না ৷ আফতাব আনসারি কী কাজ করেছিল, এক্ষেত্রে কী ঘটনা ঘটেছে ৷ যে প্রমাণ দেখিয়েছে, সেগুলো এআই দিয়েও হতে পারে ৷ যারা যাদবপুরে পড়েছে, তারা জানে সেখানে বাইরে থেকে পরিকল্পনা করে কোনও বিক্ষোভ করানো যায় না ৷’’
হিন্দোলের মা শাশ্বতী মজুমদার বলেন, ‘‘কেউ যদি নিজের মতো গল্প তৈরি করে তুলনা টানেন, তাহলে আর কী বলার থাকে ৷ মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে, যা যা করার ছিল, কিছু না করে হঠাৎ করে ওকে গ্রেফতার করা হল ৷ আমাদের কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি ৷ ওর নাম কোথাও ছিল না ৷ যারা গ্রেফতার হয়েছিল, সবাই জামিন পেয়েছে৷ এতদিন পর কেন আমার ছেলেকে গ্রেফতার করা হল ?’’
উল্লেখ্য, চলতি বছরের 1 মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৷ সেখানে হাজির ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে একাধিক ছাত্র সংগঠন সেদিন শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় ৷ অভিযোগ, সেই বিক্ষোভের সময় ব্রাত্য বসুর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় ৷
ওই ঘটনাতেই নাম জড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিন্দোল মজুমদারের ৷ তিনি স্পেনে গবেষণা করছিলেন ৷ সেই সময়ই স্পেনে বসেই তিনি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর হামলার ষড়যন্ত্র করেন ৷ কলকাতা পুলিশ তদন্তে নেমে তাঁকে হাজিরা দিতে বলে ৷ তিনি স্পেনে থাকায় আসতে পারেননি ৷ চন্দন মজুমদারের দাবি, হিন্দোল ইমেল করে সেই বিষয়টি পুলিশকে জানান ৷
ইতিমধ্যে হিন্দোলের বিরুদ্ধে জারি হয় লুক আউট নোটিশ ৷ গত বুধবার ভারতে ফেরেন হিন্দোল ৷ তাঁর দিদি থাকেন দিল্লিতে ৷ তাই কলকাতায় ফেরার আগে তিনি দিল্লিতে দিদির বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন ৷ কিন্তু লুক আউট নোটিশ জারি থাকায় দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই গ্রেফতার করা হয় হিন্দোলকে ৷ পরে সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ৷
শুক্রবার তাঁকে পেশ করা হয় আদালতে ৷ আলিপুর আদালত তাঁকে আগামী সোমবার পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷ আবার সোমবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে ৷