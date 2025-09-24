হেফাজতে পেল না ইডি, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় স্বস্তি চন্দ্রনাথের

হেফাজতে পেল না ইডি, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় স্বস্তি চন্দ্রনাথের
হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদে নিষেধাজ্ঞা কলকাতা বিচারভবনের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের ৷ 25 ও 26 সেপ্টেম্বর কারামন্ত্রীকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে নির্দেশ ৷
Published : September 24, 2025 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে হেফাজতে পেল না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । বুধবার কলকাতা বিচারভবনে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, হেফাজতে রেখে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না ৷ তবে, 25 ও 26 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দু’দিন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে হবে চন্দ্রনাথকে ৷
সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে পরবর্তী সময়েও আবার ডাকা যেতে পারে চন্দ্রনাথকে ৷ শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র চার্জশিট জমা দিতে এত দেরি কেন হল ? একইসঙ্গে মন্ত্রীর নথি দাখিল করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণও জানতে চাওয়া হয় ৷
বুধবার বিচারভবনের বিশেষ আদালত জানিয়ে দেয়, আপাতত তাঁকে হেফাজতে নেবে না ইডি ৷ তবে, তদন্তে সহযোগিতার স্বার্থে আগামী দু’দিন চন্দ্রনাথকে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হবে ৷ সেখানেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছিল ইডি ৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর প্রথম রাজ্যের কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা ৷ ইডির দাবি ছিল, তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ দেওয়া হোক ৷ কিন্তু, গত 6 সেপ্টেম্বর চন্দ্রনাথ সিনহা বিচারভবনের বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন জানান ৷ আদালত ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে এবং বেশ কিছু শর্ত মানতে নির্দেশ দেয় ৷
বুধবার আদালত জানিয়ে দেয়, সেই জামিনের নির্দেশ বহাল থাকবে ৷ পাশাপাশি আদালতের সাফ বার্তা— তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে মন্ত্রীকে ৷ ইডি যদি মনে করে ভবিষ্যতে তাঁকে ফের ডাকা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রেও হাজিরা দেওয়া বাধ্যতামূলক কারামন্ত্রীর ৷ এদিন আদালতের রায়ের পর চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, "আদালতের সিদ্ধান্ত একেবারেই সঠিক ৷ আমি আইন মেনে চলেছি, ভবিষ্যতেও তদন্তে সহযোগিতা করব ৷"
উল্লেখ্য, এর আগে 2022 সালে ইডি চন্দ্রনাথের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 41 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেছিল ৷ এরপর তাঁকে একাধিকবার সমন পাঠানো হয় ৷ তবে, দু’বার হাজিরা এড়িয়ে যান চন্দ্রনাথ ৷ হাজিরার তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পর গত মাসে হঠাৎই ইডির দফতরে পৌঁছান চন্দ্রনাথ ৷ যদিও, তখন তাঁকে জেরা করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয় ৷
কিন্তু, তার আগেই চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ইডি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেয় ৷ পরে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন তিনি ৷ আদালত ব্যক্তিগত 10 হাজার টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে ৷ সেই জামিনের নির্দেশই বহাল থাকল এ দিন ৷ ফলে পুজোর মুখে খানিকটা স্বস্তি পেলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী ৷
সেই সঙ্গে একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাঁর উপর ৷ আদালতের নির্দেশ, আপাতত কলকাতা এবং নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারবেন না চন্দ্রনাথ সিনহা ৷ শুনানি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলতে হবে বীরভূম জেলার তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্যকে ৷