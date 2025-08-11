আসানসোল, 11 অগস্ট: জন্ম থেকেই 'প্রোফাউন্ড ডেফ'। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল 110 ডিবি হিয়ারিং লস । অর্থাৎ বদ্ধ ঘরে 25টা ঢাক একসঙ্গে বাজলেও কিছু শুনতে পাবে না সে । শ্রবণশক্তির সঙ্গেই ছিল না বাকশক্তিও । চেন্নাইয়ের বৃহৎ হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে যন্ত্রই ব্যবহার করুক, জীবনেও সে কিছু শুনতে পাবে না । কথাও বলতে পারবে না । চিকিৎসক বলেছিলেন, "এই মেয়ে কিছুই পারবে না ৷ একে শোকেসে সাজিয়ে রাখুন ৷" তবে কথাটাকে যেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন ঐশানীর মা ৷ আজ তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম মেয়েকে নয়, বরং তাঁর হাতের আঁকিবুকি ও অসাধারণ শিল্পকর্মে শোকেস সাজিয়েছেন তিনি ৷
দীর্ঘ লড়াইয়ে আজ আসানসোলের ঐশানী সরকার অনেকটাই স্বাভাবিক । বর্ধমান আর্ট কলেজের ভিস্যুয়াল আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করছে । তার আঁকা ছবি, ডিজাইন, ক্রাফট, টেক্সটাইল আর্ট দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয় । মায়ের লড়াইয়ের জন্যই ঐশানী আজ এতটা পথ এগিয়ে এসেছে । মা ও মেয়ের লড়াইের কাহিনি শুনল ইটিভি ভারত ।
আসানসোলের গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা ঐশানী সরকার । বাবা বাসব সরকার ব্যবসায়ী । মা পায়েল সরকার স্পেশাল এডুকেটর । একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু কিশোরদের স্কুলের প্রিন্সিপাল ও থেরাপিস্ট । কিন্তু তাঁর এই বিশেষ শিশু কিশোরদের থেরাপিস্ট হয়ে ওঠা বা স্পেশাল এডুকেশনের উপর পড়াশোনা ও গবেষণা সবটাই নিজের মেয়ে ঐশানীর জন্য । কারণ ঐশানী জন্ম থেকেই প্রোফাউন্ড ডেফ ছিল । মেয়েকে মূলস্রোতে আনতে মায়ের এই লড়াইয়ে এখন লাভবান হচ্ছে ঐশানীর মতোই আরও অনেকে ৷
প্রথম জানতে পেরেই যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে
আর পাঁচটা ফুটফুটে শিশুকন্যার মতোই 2004 সালের নভেম্বর মাসে জন্ম হয় ঐশানীর । ওর যখন এক বছর আট মাস বয়স, তখন ঐশানীর মা পায়েল বুঝতে পারেন, তাঁর মেয়ে ঠিক করে কথা বলতে পারছে না । শুধু কথা বলা নয়, কোনও শব্দতে ঐশানী সাড়াও দিচ্ছে না । বাড়িতে যদি কারও হাত থেকে জোরে থালা পড়ে যায়, তাতে অন্যান্য বাচ্চা চমকে গেলেও ঐশানীর মধ্যে কোনও 'রিঅ্যাকশন' নেই । তখনই ঐশানীর বাবা এবং মা বুঝতে পারেন যে, কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে । স্থানীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিলে তাঁরা বলেন, ঐশানী কথা বলতে পারছে না । কিন্তু সে খানিকটা হলেও শুনতে পায় ।
এরপর ঐশানীকে নিয়ে চেন্নাইয়ের বড় হাসপাতালে যান তার বাবা-মা ৷ সেখানে ডাক্তারের কথা শুনে তাঁদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে ৷ সেখানে নানান আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ঐশানীর 110 ডিবি হিয়ারিং লস রয়েছে । অর্থাৎ কোনও শ্রবণ যন্ত্রের মাধ্যমেও ঐশানী শুনতে পাবে না । পাশাপাশি ঐশানী কখনওই কথা বলতেও পারবে না । ঐশানীর মা পায়েল সরকার ইটিভি ভারতকে বলছিলেন, "চেন্নাইয়ের ওই হাসপাতালের চিকিৎসক আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন 'আপনার মেয়ে খুব ফুটফুটে ও সুন্দর । তাই ওকে শোকেসে সাজিয়ে রেখে দিন ও কোনওদিনই কিছু পারবে না'।"
এমন কথা শোনার পর গোটা পরিবারের মাথাতেই কালো মেঘ জমা হয় । হতাশার অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা পরিবার । আর তখনই তারা সন্ধান পায় দুর্গাপুরে বিশেষ থেরাপি সেন্টার 'সাহস'-এর । সেখান থেকেই তারা নতুন পথের দিশা পায় ৷
'সাহস' দিয়েছিল এগিয়ে যাওয়ার সাহস
চেন্নাইয়ের সর্ববৃহৎ হাসপাতাল থেকে যখন খালি হাতে ফিরে আসতে হয় ঐশানীর বাবা-মাকে, তখন তারা ধরেই নিয়েছিলেন আর হয়তো কিছু করা যাবে না । তখনই সংবাদ মাধ্যমে একটি বিজ্ঞাপনে তাঁরা জেনেছিলেন, দুর্গাপুরে একটি বিশেষ শিশুদের থেরাপি সেন্টার 'সাহস'-এর কথা । সেখানে গিয়েই কার্যত আলোর দিশা পান ঐশানীর বাবা-মা । ওই বিশেষ থেরাপি সেন্টার থেকে ঐশানীর বাবা-মাকে বলা হয়েছে, বাবা-মাকেই দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করতে হবে । যদি বাবা-মা সেই লড়াই করতে পারেন তাহলে ঐশানী অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে । আর এরপর থেকেই শুরু হয় লড়াই । টানা 20 বছর ধরে সেই লড়াই চলছে ।
বিশেষ প্রশিক্ষণ নেন ঐশানীর মা পায়েল সরকার । তারপর থেকে একদিকে নিজে যেমন প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন, তেমনই তাঁর নিজের মেয়েকে প্রতিদিন ওই বিশেষ পদ্ধতিতে থেরাপি দিতে শুরু করেন । শুরু হয় শব্দ চেনানো, শব্দ বলানো ও শোনানো ।
চার মাস পর প্রথম শব্দ বলে 'মা'
দিনরাত এক করে বিশেষ থেরাপির মাধ্যমে ঐশানীকে শব্দ শোনানো ও শব্দ বলানো প্র্যাকটিস করাতে শুরু করেন মা পায়েল সরকার । সে যে কী ভীষণ লড়াই তা লিখে বোঝানো যায় না । চার মাস পর মায়ের টানা অক্লান্ত পরিশ্রমে ঐশানী প্রথম শব্দ বলে 'মা'৷ তারপর একটি টিকটিকি দেখে বলেছিল 'পা' । সেই শুরু ৷
ঐশানীর মুখ দিয়ে শব্দ বেরোতেই পরিবারে যেন আনন্দের ঢেউ উছলে পড়ে । শুরু হয় আরও কঠিন লড়াই । ঐশানীকে আরও শব্দ চেনানোর লড়াই । এক একটি ক'রে শব্দ ঐশানীকে শিখিয়েছেন পায়েল সরকার । বাক্য তৈরি করতে শিখিয়েছেন । শুধু তাই নয়, তার শোনার জন্য প্রত্যেকটি শব্দকে চেনাতে হয়েছে আলাদা আলাদা ক'রে । বাড়িতে রান্নার শব্দ, প্রেশার কুকারের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, কাক ডাকার শব্দ, ক্লাসরুমের শব্দ, কত কী । প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে আলাদা পরিচয় করাতে হয়েছে ঐশানীকে । আর নিজে প্রশিক্ষণ নিতে নিতে এবং মেয়েকে এই ভাবেই প্রশিক্ষিত করতে করতে মা পায়েল সরকার নিজেই একজন স্পেশাল এডুকেটর ও থেরাপিস্ট হয়ে উঠেছেন ।
স্পেশাল স্কুলে পড়াশোনা করে ঐশানী
আসানসোলে বিশেষ শিশুদের জন্য যে স্কুল রয়েছে, সেখানেই পড়াশোনায় ভর্তি হয় ঐশানী । পাশাপাশি মা পায়েল সরকার তাকে থেরাপির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে শুরু করেন, কীভাবে ক্লাসরুমে দিদিমণিদের পড়াশোনা শুনবে এবং বুঝতে পারবে, বাড়িতেই চলতে থাকে তার প্রশিক্ষণ । ঐশানী সাড়া দিতে শুরু করে । একের পর এক ক্লাসের গণ্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঐশানী । কিন্তু প্রথাগত পড়াশোনার বাইরে তার ছিল ছবি আঁকাতে ঝোঁক । ক্লাস সেভেন থেকেই রং-তুলিকে ভালোবেসে ফেলে ঐশানী । নিজের মনেই ছবি আঁকত সে ।
মা পায়েল সরকার ভাবেন যে, প্রথাগত শিক্ষার বাইরে যদি তার ভালোলাগার শিক্ষায় ঐশানীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে হয়তো ঐশানী আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে । সেইমতো শুরু হয় আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ঐশানীর প্রশিক্ষণ । আসানসোলের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভজিৎ গড়াইয়ের কাছে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে ঐশানী এবং সেই প্রশিক্ষণে দারুন সাড়া পাওয়া যায় । বর্ধমান আর্ট কলেজে সুযোগ পেয়ে যায় ঐশানী । সেখানে ফাইন আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি হয় । এরপর ভিস্যুয়াল আর্টের উপর স্পেশালাইজেশন কোর্স করছে ঐশানী এবং এটাই তার ফাইনাল ইয়ার ।
অসাধারণ শিল্পকর্মের হাত ঐশানীর
ছোট থেকেই ছিল ছবি আঁকার প্রতি ভালোবাসা । বর্ধমানে আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার পর এবং শিল্পী শুভজিৎ গড়াইয়ে কাছে প্রশিক্ষণে শিল্পকর্মের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ হয়েছে ঐশানীর । অসাধারণ কাজ করছে সে । ছবি আঁকা, আলপনা তো বটেই এর সঙ্গে সঙ্গে ক্রাফটসের কাজ, কাগজ মণ্ডের মুখোশ থেকে মাটির 'ক্লে আর্ট', টেক্সটাইল ডিজাইন তৈরি করে সে । অসাধারণ বাটিক প্রিন্ট ও বাঁধনি তৈরি করতে পারে ঐশানী । এছাড়াও দুরন্ত কাগজের কোলাজ দিয়ে অসাধারণ সব শিল্পকর্ম করেছে সে, যা সমাদৃত হয়েছে বিভিন্ন মহলে ।
বর্তমানে বর্ধমান আর্ট কলেজে ভিস্যুয়াল আর্টের কোর্স করার পাশাপাশি বিশ্বভারতীর বিশিষ্ট শিল্পী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষ কোর্স করছে ঐশানী । আগামীদিনে তাঁর ইচ্ছে বিশ্বভারতী থেকে ডিজাইনিংয়ের উপরে আলাদা কোর্স করার । নিজের ডিজাইনিং হাউস তৈরি করে ব্যবসা করতে চায় সে । পাশাপাশি নিজে যেভাবে শিখে এসেছে সেই পদ্ধতিতেই বিশেষ শিশু কিশোরদের ছবি আঁকা ও ডিজাইনিং শেখাতে চান ঐশানী ।
এসেছে রাজ্য সরকারের পুরস্কার
ঐশানী শিল্পকর্মের জন্য বিভিন্ন মহলে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং সম্মানিত হয়েছেন । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও ঐশানীকে সম্মান জানানো হয়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দফতর থেকে ঐশানী প্রতিবন্ধকতাযুক্ত সৃজনশীল শিশু হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন । এছাড়া আসানসোল পুরনিগম ও জেলা স্তরের বিভিন্ন সংগঠন ঐশানীর শিল্পকর্মের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করেছে, সম্মান জানিয়েছে ।
বহু বিশেষ শিশুর ভরসা পায়েল সরকার
নিজের মেয়ের জন্য বিশেষ এডুকেশনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, থেরাপির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন । স্পেশাল এডুকেশনে বিএড করেছেন ঐশানীর মা পায়েল সরকার । নিজের মেয়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, শুধুমাত্র নিজের মেয়ের জন্যই তাঁর এই শিক্ষাকে তিনি সীমাবদ্ধ করে রাখবেন না, তিনি সেটা ছড়িয়ে দিতে চান । বর্তমানে সেই 'সাহস' থেরাপি সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত পায়েল সরকার এবং বহু বিশেষ শিশু কিশোরদের তিনি এখন থেরাপি ও প্রশিক্ষণ দেন ৷ তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন ।
পাশাপাশি আসানসোলের 'আনন্দম' নামে একটি বিশেষ শিশু-কিশোরদের এডুকেশন সেন্টারের প্রিন্সিপাল পদে কর্মরতা পায়েল সরকার । একদিন যে হতাশার অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করেছিল, সেখান থেকে তিনি নিজে নিজে আলোর সন্ধান খুঁজে এনেছিলেন ৷ এখন তিনি সেই আলো ছড়িয়ে দিতে চান আরও বহু বাবা-মায়েরদের মধ্যে ।
কী বলছেন ঐশানীর বাবা ?
প্রথম থেকেই মা ও মেয়ের এই লড়াই প্রত্যক্ষ করেছেন বাবা বাসব সরকার । নিজের ব্যবসা চালানোর পাশাপাশি মা ও মেয়ের এই লড়াইয়ে সবসময় সঙ্গে থেকেছেন । তাঁদের নিয়ে গিয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে এবং থেরাপি সেন্টারে । বাবা হিসেবে বাসব সরকারের লড়াই আজও চলছে । বর্তমানে একাই ট্রেনে যাতায়াত করতে পারেন ঐশানী । কিন্তু ট্রেনের ঘোষণা এখনও শুনতে পান না । সেই কারণে বাবাকে রোজই আসানসোল স্টেশনে বর্ধমানের ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসতে হয় মেয়েকে । ফিরে আসার সময় বন্ধুদের সহযোগিতায় ট্রেনে চেপে আবার আসানসোলে ফিরে আসেন ঐশানী ।
বাবা বাসব সরকার ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "আমি চাই ও নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং নিজের একটি পরিচয় তৈরি করে এই সমাজের বুকে নজির সৃষ্টি করুক । ঐশানী অবশ্যই উদাহরণ, তবে সেই উদাহরণ আরও বহু মানুষকে আলোর সন্ধান দিক, এটাই আমি চাইব ।"
আর্টের প্রশিক্ষক কী বলছেন
ঐশানীর আর্টের প্রশিক্ষক শুভজিৎ গড়াই বহু বছর ধরেই ঐশানীকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছেন এবং কার্যত ওই শুভজিৎ গড়াইয়ের প্রশিক্ষণেই ঐশানী বর্ধমান আর্ট কলেজে সুযোগ পেয়েছিলেন বলে তাঁর পরিবার জানিয়েছে । শুভজিৎ গড়াইয়ের কথায়, "প্রথম প্রথম আমি নিজেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়তাম, কী করে ঐশানীকে বোঝাব । পরে দেখলাম ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে গেল । মানুষ হিসেবে ঐশানী এত ভালো যে ওর ছবিটাও সুন্দর হয়ে যায় । ও আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাক, ওর স্বপ্ন পূরণ হোক, এটাই আমি চাইব ।"
এই লড়াই ঐশানীর একার নয় ৷ এই লড়াই তাঁর মায়েরও ৷ আর তাঁদের অদম্য জেদ ও অধ্যাবসায়ের কারণেই নামী ডাক্তারের সেই কথাগুলোকে আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে ৷