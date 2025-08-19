মালদা, 19 অগস্ট: ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার অন্যতম আধুনিক মুদ্রা, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েন ৷ যা কখনও চোখে দেখা যায় না, শুধুমাত্র মোবাইল ফোন, কম্পিউটার কিংবা ক্রিপ্টোকারেন্সি এটিএম-এ অনুভব করা যায় ৷ সেই ক্রিপ্টোকারেন্সিতেই এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের এক দম্পতির বিরুদ্ধে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে ওই দম্পতির সঙ্গে তাঁদের ছেলেকেও ৷
সোমবার হরিরামপুর থানার পুলিশ প্রথমে বাড়ি থেকে ছেলেকে গ্রেফতার করে ৷ তাঁকে জেরা করে রাতে মালদার গাজোল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্ত দম্পতিকেও ৷ পুলিশের দাবি, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে মোটা মুনাফার লোভ দেখিয়ে ধৃতরা গৌড়বঙ্গের তিন জেলার একাধিক গ্রাহকের কাছ থেকে অন্তত 50 কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে ৷
ধৃতদের 14 দিনের জন্য হেফাজতে নিতে চেয়েছিল পুলিশ ৷ সেই মতো আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ধৃতদের ৷ বিচারক আটদিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছেন ৷ আপাতত ধৃতদের জেরা করে ঘটনার শিকড় খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ৷
ধৃত দম্পতির নাম - কবির মদন দাস ও রিঙ্কু সরকার কবির দাস৷ পুলিশ সূত্রে খবর, 42 বছর বয়সী কবির বছর কয়েক আগেও দিল্লিতে রিকশা চালাতেন ৷ 37 বছর বয়সী রিঙ্কু হরিরামপুরের বাড়িতে ছেলে দেবাশিসকে নিয়ে থাকতেন ৷ কোনোরকমে সংসার চলত তাঁদের ৷ হঠাৎ করেই এই পরিবারের জীবনযাত্রার মান পালটে যায় ৷ কবির দিল্লি থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন ৷ কিছুদিনের মধ্যেই ফুলেফেঁপে ওঠেন তিনি ৷ বর্তমানে গাজোলে জাতীয় সড়কের ধারে কয়েক একর জমির মালিক তিনি ৷ বছর দুয়েক আগে কলকাতায় রাজকীয় ফ্ল্যাট কিনেছেন ৷ ব্যাংকের একাধিক অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে বিপুল অংকের টাকা ৷ এছাড়া আর কোথায় কোথায় তাঁদের কী সম্পত্তি রয়েছে তা অবশ্য এখনই সামনে আসেনি ৷
কবির হঠাৎ ফকির থেকে আমির হয়ে উঠলেন কোন আশ্চর্য প্রদীপে ? বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কার হয় গত 1 অগস্ট ৷ সেদিন কবিরের মুস্কিপুর গ্রামের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন মালদা ও দুই দিনাজপুরের শতাধিক মানুষ ৷ প্রত্যেকেই কবিরের জালে পা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন ৷ সেই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় হরিরামপুর থানার পুলিশ ৷ যদিও সেদিন কবির আর রিঙ্কু বাড়িতে ছিলেন না ৷
সেদিনই এক প্রতারিতা মহিলা হরিরামপুর থানায় কবির, রিঙ্কু ও তাঁদের ছেলে দেবাশিসের বিরুদ্ধে 15 লাখ টাকার প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দেবাশিসকে গ্রেফতার করা হয় ৷ আদালতের সম্মতিক্রমে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে দফায় দফায় জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, কবির ও রিঙ্কু কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন ৷ পরে জানতে পারা যায়, তাঁরা কলকাতা থেকে গাজোলে এসে একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছেন ৷ সোমবার রাতে সেই বাড়ি থেকেই দাস দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয় ৷
জানা যাচ্ছে, কবিরের এই প্রতারণার জালে একজন কিংবা দু’জন নয়, গৌড়বঙ্গের তিন জেলার কয়েক হাজার মানুষ পা দিয়ে মোটা অংকের টাকা খুইয়েছেন ৷ প্রতারিতদের তালিকায় রয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও ৷ যদিও তাঁরা নিজেদের সম্মান খোয়াতে সামনে আসেননি ৷ তবে এর মধ্যেই হরিরামপুর থানায় আরও অন্তত পাঁচ প্রতারিত দাস দম্পতি ও তাঁদের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
এক মহিলা নিজের অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, কবির মদন দাস তাঁর কাছে নিজেকে ক্রিপ্টোকারেন্সির এজেন্ট বলে দাবি করেছিল ৷ সে নিজের সঙ্গে থাকা অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ক্রাইম ব্যুরোর পরিচয়পত্র দেখানোয় তিনি তাকে বাস্তবিকই এজেন্ট বলে ধরে নিয়েছিলেন ৷ কবির তাঁকে জানায়, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করলে 16 মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে 13 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ৷ তার কথায় ভরসা করে তিনি 2024 সালে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 15 লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন ৷
ওই মহিলার আরও অভিযোগ, প্রথম মাসে এক লাখ টাকাও তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয় ৷ এতে কবিরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস বেড়ে যায় ৷ কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকেই তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায় ৷ তিনি বহুবার কবিরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু ফোনে কবিরকে পাওয়া যেত না ৷ তাদের বাড়িতেও কাউকে দেখা যেত না ৷ শেষ পর্যন্ত ১ অগস্ট কবিরের ছেলে আর বউমাকে মুস্কিপুরের বাড়িতে দেখা যায় ৷ সেই খবর পেয়ে তিন জেলার শতাধিক প্রতারিত কবিরদের বাড়িতে হানা দেন ৷
গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হরিরামপুর থানার পুলিশ ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃতরা তিন জেলার মানুষের কাছ থেকে বিপুল অংকের টাকা প্রতারণা করেছে ৷ তার পরিমাণ অন্তত 50 কোটি টাকা ৷ এই চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসাররা ৷ পুলিশের দাবি, এমন প্রতারণা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্যেও আগে কোথাও ঘটেছে কি না জানা নেই ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, “ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ প্রতারণার দায়ে হরিরামপুরের এক দম্পতিকে মালদার গাজোল এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ওই দম্পতি সেখানে আত্মগোপন করে ছিলেন ৷ আগেই তাঁদের ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ এই ঘটনায় আপাতত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে ৷”
2009 সালে চালু হওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি হল অত্যাধুনিক ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম ৷ অবশ্য এই সিস্টেমে কোনও লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে যাচাই হয় না ৷ লেনদেন যাচাই করার জন্য এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয় ৷ এনক্রিপশনের লক্ষ্য হল সুরক্ষা প্রদান করা ৷ কারণ, এটি পিটার-টু-পিয়ার সিস্টেম ৷ অর্থাৎ যেকোনও জায়গা থেকে যেকেউ অন্যকে পেমেন্ট পাঠাতে পারেন বা গ্রহণ করতে পারেন ৷
এই পেমেন্ট শুধুমাত্র অনলাইন ডাটাবেসে ডিজিটাল এন্ট্রি হিসাবে থেকে যায় ৷ যখন কেউ ক্রিপ্টোকারেন্সি তহবিল স্থানান্তর করে, তখন লেনদেনগুলি একটি পাবলিক লেজারে রেকর্ড করা হয় ৷ ক্রিপ্টোকারেন্সি ডিজিটাল ওয়ালেটে সংরক্ষণ করা হয় ৷